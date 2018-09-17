Как приготовить французский яблочный тарт

Хрустящее тесто и ароматная яблочная начинка никого не оставят равнодушным

Тарт с яблоками Фото: depositphotos.com

В разгар яблочного сезона этот легкий и вкусный тарт будет незаменимой сладостью. Подавайте его теплым вместе с кофе и шариком сливочного мороженого.

Тарт с яблочной начинкой

Для теста:

Пшеничная мука – 120 г

Сливочное масло – 70 г

Сахарная пудра – 50 г

Миндальная мука – 10 г

Куриное яйцо – 1 шт.

Щепотка соли

Для начинки:

Яблоки (средние) – 6-7 шт.

Сахар – 40 г

Сливочное масло – 40 г

Ваниль или корица – по вкусу

Рецепт приготовления:

Для теста сначала смешиваем все сухие ингредиенты, добавляем сливочное масло комнатной температуры. Перетираем все руками до образования крошки. Добавляем яйцо и собираем тесто в шар. Тщательно вымешивать не нужно, но тесто должно быть однородным. Заворачиваем в пищевую пленку, отправляем в холодильник минимум на 30 минут. Три яблока очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем небольшими кубиками. Добавляем к яблокам сахар и масло, кладем все в сотейник, готовим на среднем огне, пока яблоки не приобретут золотистый оттенок. Оставшиеся яблоки чистим, режем пополам и каждую половинку нарезаем очень тонкими слайсами. Достаем тесто из холодильника, раскатываем его, укладываем в разъемную форму диаметром 20 см, формируем края. Тушеные яблоки равномерно распределяем по тесту. Слайсы яблок укладываем перпендикулярно начинке нашего тарта. Сверху на яблоки (по желанию) кладем пару небольших кусочков сливочного масла. Отправляем тарт в духовку, разогретую до 160 градусов, на 40 минут. После выпекания даем пирогу остыть.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился лучшими рецептами яблочной шарлотки. Мы также рассказывали, как приготовить постный яблочный пирог от Марты Стюарт. Также мы писали, как испечь миндальное печенье.

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