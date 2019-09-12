Как приготовить фрикадельки в томатном соусе на ужин
Рецепт мясных шариков в ароматном соусе из помидоров
Мясные шарики в томатном соусе – вкусное и сытное блюдо для всей семьи. В этом несложном рецепте используются простые и доступные продукты, характерные для средиземноморской кухни: мясо, томаты и свежая зелень.
Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:
Готовые мясные шарики можно подавать вместе со спагетти, отварным рисом или картофельным пюре
Фрикадельки с томатным соусом
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Смесь из говяжьего и свиного фарша – 500 г
- Томатное пюре – 700 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук-шалот – 2 шт.
- Свежая зелень (базилик или микс пряных трав) – 1 пучок
- Соль, молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Смешать фарш с измельченным луком, яйцом, солью и перцем.
- Хорошо перемешать.
- Мокрыми руками сформировать фрикадельки размером с грецкий орех и жарить их на растительном масле до золотистого цвета. Они могут оставаться немного сырым внутри, это нормально.
- Свежие или консервированные помидоры очистить от кожицы, пюрировать в блендере.
- Отправить томатное пюре в сотейник или кастрюлю, добавить немного соли и довести до кипения.
- Добавить фрикадельки и готовить около 20 минут.
- Подавать мясные шарики, посыпав свежей зеленью.
Как быстро очистить томаты от кожицы
Чтобы легко очистить свежие помидоры, нужно слегка надрезать кожицу крест-накрест и опустить томаты в кипяток на 1-2 минуты.
Затем достать помидоры из жидкости, обдать ледяной водой и аккуратно снять шкурку.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.
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