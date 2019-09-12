Как приготовить фрикадельки в томатном соусе на ужин

Рецепт мясных шариков в ароматном соусе из помидоров

Митболы со спагетти Фото: freepik.com

Мясные шарики в томатном соусе – вкусное и сытное блюдо для всей семьи. В этом несложном рецепте используются простые и доступные продукты, характерные для средиземноморской кухни: мясо, томаты и свежая зелень.

Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:

Готовые мясные шарики можно подавать вместе со спагетти, отварным рисом или картофельным пюре

Фрикадельки с томатным соусом

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Смесь из говяжьего и свиного фарша – 500 г

Томатное пюре – 700 г

Яйцо – 1 шт.

Лук-шалот – 2 шт.

Свежая зелень (базилик или микс пряных трав) – 1 пучок

Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Смешать фарш с измельченным луком, яйцом, солью и перцем. Хорошо перемешать. Мокрыми руками сформировать фрикадельки размером с грецкий орех и жарить их на растительном масле до золотистого цвета. Они могут оставаться немного сырым внутри, это нормально. Свежие или консервированные помидоры очистить от кожицы, пюрировать в блендере. Отправить томатное пюре в сотейник или кастрюлю, добавить немного соли и довести до кипения. Добавить фрикадельки и готовить около 20 минут. Подавать мясные шарики, посыпав свежей зеленью.

Как быстро очистить томаты от кожицы

Чтобы легко очистить свежие помидоры, нужно слегка надрезать кожицу крест-накрест и опустить томаты в кипяток на 1-2 минуты.

Затем достать помидоры из жидкости, обдать ледяной водой и аккуратно снять шкурку.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.

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