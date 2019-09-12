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Как приготовить фрикадельки в томатном соусе на ужин

Рецепт мясных шариков в ароматном соусе из помидоров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:29
Митболы со спагетти
Митболы со спагетти
Фото: freepik.com

Мясные шарики в томатном соусе – вкусное и сытное блюдо для всей семьи. В этом несложном рецепте используются простые и доступные продукты, характерные для средиземноморской кухни: мясо, томаты и свежая зелень.

Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:

Готовые мясные шарики можно подавать вместе со спагетти, отварным рисом или картофельным пюре

Фрикадельки с томатным соусом

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Смесь из говяжьего и свиного фарша – 500 г
  • Томатное пюре – 700 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук-шалот – 2 шт.
  • Свежая зелень (базилик или микс пряных трав) – 1 пучок
  • Соль, молотый перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Смешать фарш с измельченным луком, яйцом, солью и перцем.
  2. Хорошо перемешать.
  3. Мокрыми руками сформировать фрикадельки размером с грецкий орех и жарить их на растительном масле до золотистого цвета. Они могут оставаться немного сырым внутри, это нормально.
  4. Свежие или консервированные помидоры очистить от кожицы, пюрировать в блендере.
  5. Отправить томатное пюре в сотейник или кастрюлю, добавить немного соли и довести до кипения.
  6. Добавить фрикадельки и готовить около 20 минут.
  7. Подавать мясные шарики, посыпав свежей зеленью.

Как быстро очистить томаты от кожицы

Чтобы легко очистить свежие помидоры, нужно слегка надрезать кожицу крест-накрест и опустить томаты в кипяток на 1-2 минуты. 

Затем достать помидоры из жидкости, обдать ледяной водой и аккуратно снять шкурку. 

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.

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Источник: Сегодня
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