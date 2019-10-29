Как приготовить фунчозу с курицей на сковороде

Рецепт стеклянной лапши с куриным филе и болгарским перцем

Фунчоза с курицей и перцем Фото: Depositphotos

Фунчоза – блюдо азиатской кухни, которое готовится из стеклянной лапши с добавлением разных соусов и приправ. Мы советуем сделать ее с курицей, сладким перцем и соевым соусом.

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Чтобы блюдо получилось диетическим, используйте филе грудки. Если хотите получить более сытный вариант, добавьте куриные бедрышки.

Фунчоза с курицей и болгарским перцем

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

114 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Сладкий перец – 1 шт.

Фунчоза – 150 г

Соевый соус – 50 мл

Вустерский соус – 2 ст. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Фунчозу отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Тщательно промыть ее водой и дать немного остыть. Куриное филе нарезать кубиками и слегка обжарить на растительном масле, примерно 5-7 минут. Перец тщательно промыть и нарезать соломкой, добавить в сковороду к курице и тушить под закрытой крышкой примерно 7-10 минут. Фунчозу обжарить ее на медленном огне с добавлением соевого соуса, примерно 4-6 минут. Затем соединить курицу с фунчозой, все перемешать, добавить вустерский соус и тушить еще 5-7 минут. Переложить блюдо на тарелки и по желанию украсить зеленью.

Как варить фунчозу, чтобы не слипалась и не разваривалась

Тонкую лапшу толщиной меньше чем 0,5 мм не варят. Ее заливают кипятком в глубокой емкости и накрывают крышкой. Через 3−5 минут она станет прозрачной и полностью готовой к употреблению. Ее не надо ни промывать, ни заправлять маслом.

Более толстые изделия следует отварить в большом количестве кипящей воды. Время приготовления 2−4 минуты, до прозрачности.

Не стоит увеличивать время приготовления. Фунчоза должна оставаться гибкой, но немного твердой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лапшу со свининой по-китайски. "Сегодня" также делились рецептом гречневой лапши с овощами и курицей.

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