Как приготовить фунчозу с курицей на сковороде
Рецепт стеклянной лапши с куриным филе и болгарским перцем
Фунчоза – блюдо азиатской кухни, которое готовится из стеклянной лапши с добавлением разных соусов и приправ. Мы советуем сделать ее с курицей, сладким перцем и соевым соусом.
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Чтобы блюдо получилось диетическим, используйте филе грудки. Если хотите получить более сытный вариант, добавьте куриные бедрышки.
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Фунчоза с курицей и болгарским перцем
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 114 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Сладкий перец – 1 шт.
- Фунчоза – 150 г
- Соевый соус – 50 мл
- Вустерский соус – 2 ст. л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Фунчозу отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Тщательно промыть ее водой и дать немного остыть.
- Куриное филе нарезать кубиками и слегка обжарить на растительном масле, примерно 5-7 минут.
- Перец тщательно промыть и нарезать соломкой, добавить в сковороду к курице и тушить под закрытой крышкой примерно 7-10 минут.
- Фунчозу обжарить ее на медленном огне с добавлением соевого соуса, примерно 4-6 минут.
- Затем соединить курицу с фунчозой, все перемешать, добавить вустерский соус и тушить еще 5-7 минут.
- Переложить блюдо на тарелки и по желанию украсить зеленью.
Как варить фунчозу, чтобы не слипалась и не разваривалась
- Тонкую лапшу толщиной меньше чем 0,5 мм не варят. Ее заливают кипятком в глубокой емкости и накрывают крышкой. Через 3−5 минут она станет прозрачной и полностью готовой к употреблению. Ее не надо ни промывать, ни заправлять маслом.
- Более толстые изделия следует отварить в большом количестве кипящей воды. Время приготовления 2−4 минуты, до прозрачности.
- Не стоит увеличивать время приготовления. Фунчоза должна оставаться гибкой, но немного твердой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лапшу со свининой по-китайски. "Сегодня" также делились рецептом гречневой лапши с овощами и курицей.
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