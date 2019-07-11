Как приготовить гаспачо: рецепт от Эктора Хименес-Браво
Судья "МастерШеф" поделился рецептом холодного томатного супа
Гаспачо – это томатный суп родом из Испании, который чаще всего готовят летом. Его делают из перетертых свежих овощей с добавлением оливкового масла и соуса табаско. Гаспачо подают очень холодным, с хрустящими сухариками. У судьи "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво есть фирменный рецепт этого блюда.
Смотрите видео, как правильно заморозить томаты:
"Здоровое питание в моей жизни занимает очень важную роль! Прочитав ваши комментарии под моим постом про то, какой рецепт супа вы бы хотели, решил поделится моим фаворитом – вкусным и полезным супом", – написал Эктор Хименес-Браво в своем Instagram.
Гаспачо: рецепт из помидоров, огурцов и перца
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров
- 1 крупный болгарский перец
- 4 средних огурца или 1 большой
- 4 крупных зубчика чеснока
- 2 ч.л. яблочного, красного винного или хересного уксуса
- 4 ст.л. оливкового масла
- Соль и молотый черный перец – по вкусу
- Листики базилика – по желанию
Способ приготовления:
- Очистить огурцы от кожицы, нарезать кубиками.
- У перца удалить плодоножку и семена и нарезать кусочками.
- На помидорах сделать надрезы крест-накрест и положить в кастрюлю с кипятком.
- Выдержать помидоры в ней 2-3 минуты. Затем слить кипяток и залить холодной водой. Удалить с помидоров кожицу и плодоножку, а мякоть нарезать на кусочки.
- Огурцы, перец и помидоры сложить в глубокую миску. Добавить чеснок, уксус, масло, соль и перец по вкусу. Блендером измельчить до состояния пюре.
- Поставить суп в холодильник охлаждаться минимум на полчаса.
- Перед подачей на стол сбрызнуть гаспачо в тарелках оливковым маслом.
Напомним, ранее мы делились самым простым рецептом гаспачо. "Сегодня" также писали, как приготовить вкусный гаспачо.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram