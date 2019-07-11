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Как приготовить гаспачо: рецепт от Эктора Хименес-Браво

Судья "МастерШеф" поделился рецептом холодного томатного супа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Гаспачо – это томатный суп родом из Испании, который чаще всего готовят летом. Его делают из перетертых свежих овощей с добавлением оливкового масла и соуса табаско. Гаспачо подают очень холодным, с хрустящими сухариками. У судьи "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво есть фирменный рецепт этого блюда.

Смотрите видео, как правильно заморозить томаты:

"Здоровое питание в моей жизни занимает очень важную роль! Прочитав ваши комментарии под моим постом про то, какой рецепт супа вы бы хотели, решил поделится моим фаворитом – вкусным и полезным супом", – написал Эктор Хименес-Браво в своем Instagram.

Гаспачо: рецепт из помидоров, огурцов и перца

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров
  • 1 крупный болгарский перец
  • 4 средних огурца или 1 большой
  • 4 крупных зубчика чеснока
  • 2 ч.л. яблочного, красного винного или хересного уксуса
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • Соль и молотый черный перец – по вкусу
  • Листики базилика – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Очистить огурцы от кожицы, нарезать кубиками.
  2. У перца удалить плодоножку и семена и нарезать кусочками. 
  3. На помидорах сделать надрезы крест-накрест и положить в кастрюлю с кипятком. 
  4. Выдержать помидоры в ней 2-3 минуты. Затем слить кипяток и залить холодной водой. Удалить с помидоров кожицу и плодоножку, а мякоть нарезать на кусочки. 
  5. Огурцы, перец и помидоры сложить в глубокую миску. Добавить чеснок, уксус, масло, соль и перец по вкусу. Блендером измельчить до состояния пюре. 
  6. Поставить суп в холодильник охлаждаться минимум на полчаса.
  7. Перед подачей на стол сбрызнуть гаспачо в тарелках оливковым маслом.

Напомним, ранее мы делились самым простым рецептом гаспачо. "Сегодня" также писали, как приготовить вкусный гаспачо.

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Источник: Сегодня
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