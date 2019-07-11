Как приготовить гаспачо: рецепт от Эктора Хименес-Браво

Судья "МастерШеф" поделился рецептом холодного томатного супа

Эктор Хименес-Браво Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Гаспачо – это томатный суп родом из Испании, который чаще всего готовят летом. Его делают из перетертых свежих овощей с добавлением оливкового масла и соуса табаско. Гаспачо подают очень холодным, с хрустящими сухариками. У судьи "МастерШеф" Эктора Хименес-Браво есть фирменный рецепт этого блюда.

Смотрите видео, как правильно заморозить томаты:

"Здоровое питание в моей жизни занимает очень важную роль! Прочитав ваши комментарии под моим постом про то, какой рецепт супа вы бы хотели, решил поделится моим фаворитом – вкусным и полезным супом", – написал Эктор Хименес-Браво в своем Instagram.

Гаспачо: рецепт из помидоров, огурцов и перца

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ингредиенты:

1 кг помидоров

1 крупный болгарский перец

4 средних огурца или 1 большой

4 крупных зубчика чеснока

2 ч.л. яблочного, красного винного или хересного уксуса

4 ст.л. оливкового масла

Соль и молотый черный перец – по вкусу

Листики базилика – по желанию

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Способ приготовления:

Очистить огурцы от кожицы, нарезать кубиками. У перца удалить плодоножку и семена и нарезать кусочками. На помидорах сделать надрезы крест-накрест и положить в кастрюлю с кипятком. Выдержать помидоры в ней 2-3 минуты. Затем слить кипяток и залить холодной водой. Удалить с помидоров кожицу и плодоножку, а мякоть нарезать на кусочки. Огурцы, перец и помидоры сложить в глубокую миску. Добавить чеснок, уксус, масло, соль и перец по вкусу. Блендером измельчить до состояния пюре. Поставить суп в холодильник охлаждаться минимум на полчаса. Перед подачей на стол сбрызнуть гаспачо в тарелках оливковым маслом.

Напомним, ранее мы делились самым простым рецептом гаспачо. "Сегодня" также писали, как приготовить вкусный гаспачо.

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