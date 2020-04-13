Как приготовить глазурь для пасхальных куличей: 10 рецептов на любой вкус
Лучшие рецепты глазури для куличей
Куличи – главное блюдо на пасхальном столе. Причем украшение этих сдобных кексов не менее важно, чем их приготовление. Обычно куличи венчает шапка из глазури или крема – цветная или белая.
В преддверии светлого праздника Воскресения Христова мы поделимся с вами как классическими, так и необычными рецептам глазури для пасхальных куличей.
- Классическая белковая глазурь. Взбейте один охлажденный белок со 100 г сахарной пудры до загустения. Добавьте сок лимона и снова взбейте.
- Глазурь для кулича без яиц. Положите в сотейник с толстым дном стакан сахарной пудры, чайную ложку ванильного сахара и 1.5 ст. л. сливочного масла. Прогревайте на маленьком огне, пока смесь не станет жидкой. Используйте теплую глазурь для заливки полностью остывших куличей.
- Простая сахарная глазурь на воде. Стакан сахарной пудры смешайте венчиком с 4 ст.л. холодной кипяченой воды.
- Шоколадная глазурь. Растопите 60 г шоколада с 20 г сливочного масла и чайной ложкой меда.
- Глазурь на цитрусовом соке. Стакан сахарной пудры разотрите со столовой ложкой лимонного сока до гладкости и сразу же нанесите на кулич.
- Вишневая глазурь. Соедините 2-3 ст.л. вишневого сока с 200 г сахарной пудры и разотрите до желаемой консистенции. Покройте куличи готовой глазурью и украсьте посыпкой.
- Желатиновая глазурь. Замочите 1 ч.л. желатина в 2 ст.л. холодной воды, оставьте набухать на 5 минут. В сотейник с толстым дном добавьте стакан сахара и налейте 4 ст.л. воды, нагрейте, помешивая, до полного растворения сахара. В горячий сироп высыпьте желатин, размешайте и взбейте миксером на высокой скорости, пока масса не побелеет (примерно 3 минуты). Оставьте глазурь немного остыть, пока она не начнет становиться гуще, и покройте ею куличи. Нужно сделать это до полного остывания, иначе глазурь застынет.
- Кофейная глазурь. Смешайте стакан сахара и 100 мл черного крепкого кофе. Варите на небольшом огне до образования густого сиропа. Покройте им остывший кулич и дайте подсохнуть.
- Глазурь для куличей из ирисок. Растопите 1/4 стакана молока или сливок, добавьте 40 г сливочного масла. Добавьте 1-2 ст.л. сахарной пудры и ириски. Варите, помешивая, до однородности.
- Глазурь из белого шоколада. 100 г белого шоколада разломайте на мелкие кусочки. Влейте 50 мл сливок и растопите на водяной бане. Перемешайте до однородной массы. Когда глазурь начнет густеть, ее можно использовать.
Смотрите видео, как испечь пасхальный кулич по рецепту Григория Германа:
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить творожную пасху с шоколадной глазурью. Мы также делились рецептом кулича от Юлии Высоцкой.
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Источник: Сегодня