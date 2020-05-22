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Как приготовить гречневую запеканку: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:11

Рецепт гречневой запеканки с курицей, грибами и сыром

Гречневая запеканка с курицей, грибами и сыром – необычное, но очень вкусное блюдо, которое можно поставить даже на праздничный стол.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Гречневая запеканка в духовке

Запеканка из гречки в духовке
Запеканка из гречки в духовке
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 50 г сухих грибов
  • 250 г шампиньонов
  • Сливочное масло
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 г гречневой крупы
  • 2 куриных бедрышка
  • 2 ст.л. сметаны
  • 250 г моцареллы
  • Соль, перец
  • Зелень
  • Растительное масло

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Способ приготовления:

  1. Залейте сухие грибы кипятком и дайте настояться 10 минут.
  2. Разогрейте растительное масло в сковороде, добавьте большой кусок сливочного.
  3. Лук, чеснок и грибы нарежьте.
  4. Обжарьте лук в масле до прозрачности. Затем добавьте чеснок. Когда они подрумянятся, добавьте грибы и жарьте до мягкости.
  5. Всыпьте гречку и перемешайте. Добавьте сушеные грибы вместе с жидкостью. Посолите и поперчите.
  6. Курицу нарежьте кубиками.
  7. Выложите содержимое сковороды в прямоугольную форму для кекса. Посыпьте тертым сыром и выложите сверху сырую курицу. Приправьте по вкусу. Смажьте сметаной и посыпьте нарезанной зеленью. Выложите сверху тертый сыр.
  8. Готовьте в разогретой до 170 ºС духовке 15 минут или до готовности.

Как подавать гречневую запеканку

Немного остудите и подавайте вместе со свежими овощами.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета. Ведущий также показал, как сделать гречневые оладьи с тыквой.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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