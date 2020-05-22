Как приготовить гречневую запеканку: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт гречневой запеканки с курицей, грибами и сыром

Гречневая запеканка с курицей, грибами и сыром – необычное, но очень вкусное блюдо, которое можно поставить даже на праздничный стол.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Гречневая запеканка в духовке

Запеканка из гречки в духовке Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

50 г сухих грибов

250 г шампиньонов

Сливочное масло

1 луковица

2 зубчика чеснока

200 г гречневой крупы

2 куриных бедрышка

2 ст.л. сметаны

250 г моцареллы

Соль, перец

Зелень

Растительное масло

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Способ приготовления:

Залейте сухие грибы кипятком и дайте настояться 10 минут. Разогрейте растительное масло в сковороде, добавьте большой кусок сливочного. Лук, чеснок и грибы нарежьте. Обжарьте лук в масле до прозрачности. Затем добавьте чеснок. Когда они подрумянятся, добавьте грибы и жарьте до мягкости. Всыпьте гречку и перемешайте. Добавьте сушеные грибы вместе с жидкостью. Посолите и поперчите. Курицу нарежьте кубиками. Выложите содержимое сковороды в прямоугольную форму для кекса. Посыпьте тертым сыром и выложите сверху сырую курицу. Приправьте по вкусу. Смажьте сметаной и посыпьте нарезанной зеленью. Выложите сверху тертый сыр. Готовьте в разогретой до 170 ºС духовке 15 минут или до готовности.

Как подавать гречневую запеканку

Немного остудите и подавайте вместе со свежими овощами.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета. Ведущий также показал, как сделать гречневые оладьи с тыквой.

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