Как приготовить гречневую запеканку: пошаговый рецепт от Григория Германа
Сегодня, 13:11
Рецепт гречневой запеканки с курицей, грибами и сыром
Гречневая запеканка с курицей, грибами и сыром – необычное, но очень вкусное блюдо, которое можно поставить даже на праздничный стол.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Гречневая запеканка в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 50 г сухих грибов
- 250 г шампиньонов
- Сливочное масло
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 200 г гречневой крупы
- 2 куриных бедрышка
- 2 ст.л. сметаны
- 250 г моцареллы
- Соль, перец
- Зелень
- Растительное масло
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Способ приготовления:
- Залейте сухие грибы кипятком и дайте настояться 10 минут.
- Разогрейте растительное масло в сковороде, добавьте большой кусок сливочного.
- Лук, чеснок и грибы нарежьте.
- Обжарьте лук в масле до прозрачности. Затем добавьте чеснок. Когда они подрумянятся, добавьте грибы и жарьте до мягкости.
- Всыпьте гречку и перемешайте. Добавьте сушеные грибы вместе с жидкостью. Посолите и поперчите.
- Курицу нарежьте кубиками.
- Выложите содержимое сковороды в прямоугольную форму для кекса. Посыпьте тертым сыром и выложите сверху сырую курицу. Приправьте по вкусу. Смажьте сметаной и посыпьте нарезанной зеленью. Выложите сверху тертый сыр.
- Готовьте в разогретой до 170 ºС духовке 15 минут или до готовности.
Как подавать гречневую запеканку
Немного остудите и подавайте вместе со свежими овощами.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета. Ведущий также показал, как сделать гречневые оладьи с тыквой.
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Источник: Сегодня