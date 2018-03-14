Как приготовить гренки для супа: ТОП-5 рецептов
Сушим крутоны для первых блюд
Гренки – приятное дополнение к супу, которое обогащает не только вкус, но и текстуру блюда. Необязательно покупать готовые сухарики, в которых наверняка много ненужных искусственных добавок. Подсушите хлеб сами подходящим вам способом.
Гренки из багета
Фото: pixabay.com
Хрустящие гренки из багета небольшого диаметра отлично подойдут для густых супов с кремовой или пюреобразной текстурой.
Надо:
- 250 г средней части багета;
- 80 г сливочного масла;
- 1 ч. ложка гранулированного чеснока;
- 1 ч. ложка прованских трав.
Как приготовить:
Разрежьте багет на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм.
Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с чесноком и травами и подождите, пока гранулы растворятся.
Полейте этим соусом подготовленные кругляши и разложите их на противне.
Разогрейте духовку до 160°C.
Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.
Сухарики в микроволновой печи
Фото: pixabay.com
Потребуют от вас совсем небольших затрат времени.
Надо:
- 3 ломтика хлеба для тостов;
- 2 ст. ложки горчицы;
- неострые специи по вкусу (сушеная петрушка, карри, паприка, розмарин).
Как приготовить:
Порежьте хлеб кубиками, переложите в стеклянную посуду для СВЧ, установите мощность 800 Вт и запустите печь на 1,5 минуты.
Вымешайте горчицу с выбранными специями в глубокой миске, пересыпьте туда сухарики, быстро перемешайте и выложите обратно в жаропрочную емкость.
Готовьте их еще 2-3 минуты, следя через окошко, чтобы не подгорели.
Сладкие гренки
Фото: pixabay.com
Прекрасный комплимент десертному супу.
Надо:
- 1 сладкая булочка;
- 30 г сливочного масла;
- по щепотке корицы и ванильного сахара.
Как приготовить:
Нарежьте булочку на плоские квадратики.
Дайте сливочному маслу размягчиться при комнатной температуре или расплавьте его в микроволновке, всыпьте корицу и ванильный сахар.
Промажьте гренки этой смесью при помощи кулинарной кисти, уложите на противень и подсушите в духовке, прогретой до 160°C, до зарумянивания с обеих сторон.
Ароматные чесночные сухарики
Фото: pixabay.com
Можно приготовить в сковороде.
Надо:
- 300 г пшеничного хлеба;
- 3 дольки чеснока;
- 50 мл растительного масла.
Как приготовить:
Очистите чесночные дольки от шелухи и мелко порежьте.
Прокалите растительное масло, прожарьте в нем овощ почти до черноты и выбросите.
Разрежьте хлеб на кубики или полоски и жарьте в чесночном жире, помешивая лопаткой.
По желанию можно посыпать сушеной зеленью.
Гренки для знаменитого французского лукового супа
Фото: pixabay.com
Делаются по-особому с нежной сырной прослойкой.
Надо:
4 тоненьких ломтика белого батона;
40 гр твердого сыра;
20 гр сливочного масла.
Как приготовить:
Намажьте каждый кусочек хлеба сливочным маслом, покройте два из них тертым сыром и слепите с другими двумя ломтиками.
Запеките гренки в духовке при 160°C в огнеупорной форме, застеленной пергаментной бумагой.
Погрузите их в суп перед подачей.
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