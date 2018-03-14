Как приготовить гренки для супа: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 13:00

Сушим крутоны для первых блюд

Гренки для супа Фото: freepik.com
Гренки для супа Фото: freepik.com

Гренки – приятное дополнение к супу, которое обогащает не только вкус, но и текстуру блюда. Необязательно покупать готовые сухарики, в которых наверняка много ненужных искусственных добавок. Подсушите хлеб сами подходящим вам способом.

Гренки из багета

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Фото: pixabay.com

Хрустящие гренки из багета небольшого диаметра отлично подойдут для густых супов с кремовой или пюреобразной текстурой.

Надо:

  • 250 г средней части багета;
  • 80 г сливочного масла;
  • 1 ч. ложка гранулированного чеснока;
  • 1 ч. ложка прованских трав.

Как приготовить:

Разрежьте багет на тонкие кружочки толщиной не более 5 мм.

Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с чесноком и травами и подождите, пока гранулы растворятся.

Полейте этим соусом подготовленные кругляши и разложите их на противне.

Разогрейте духовку до 160°C.

Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.

Сухарики в микроволновой печи

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Фото: pixabay.com

Потребуют от вас совсем небольших затрат времени.

Надо:

  • 3 ломтика хлеба для тостов;
  • 2 ст. ложки горчицы;
  • неострые специи по вкусу (сушеная петрушка, карри, паприка, розмарин).

Как приготовить:

Порежьте хлеб кубиками, переложите в стеклянную посуду для СВЧ, установите мощность 800 Вт и запустите печь на 1,5 минуты.

Вымешайте горчицу с выбранными специями в глубокой миске, пересыпьте туда сухарики, быстро перемешайте и выложите обратно в жаропрочную емкость.

Готовьте их еще 2-3 минуты, следя через окошко, чтобы не подгорели.

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Сладкие гренки

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Фото: pixabay.com

Прекрасный комплимент десертному супу.

Надо:

  • 1 сладкая булочка;
  • 30 г сливочного масла;
  • по щепотке корицы и ванильного сахара.

Как приготовить:

Нарежьте булочку на плоские квадратики.

Дайте сливочному маслу размягчиться при комнатной температуре или расплавьте его в микроволновке, всыпьте корицу и ванильный сахар.

Промажьте гренки этой смесью при помощи кулинарной кисти, уложите на противень и подсушите в духовке, прогретой до 160°C, до зарумянивания с обеих сторон.

Ароматные чесночные сухарики

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Фото: pixabay.com

Можно приготовить в сковороде.

Надо:

  • 300 г пшеничного хлеба;
  • 3 дольки чеснока;
  • 50 мл растительного масла.

Как приготовить:

Очистите чесночные дольки от шелухи и мелко порежьте.

Прокалите растительное масло, прожарьте в нем овощ почти до черноты и выбросите.

Разрежьте хлеб на кубики или полоски и жарьте в чесночном жире, помешивая лопаткой.

По желанию можно посыпать сушеной зеленью.

Гренки для знаменитого французского лукового супа

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Фото: pixabay.com

Делаются по-особому с нежной сырной прослойкой.

Надо:

4 тоненьких ломтика белого батона;
40 гр твердого сыра;
20 гр сливочного масла.

Как приготовить:

Намажьте каждый кусочек хлеба сливочным маслом, покройте два из них тертым сыром и слепите с другими двумя ломтиками.

Запеките гренки в духовке при 160°C в огнеупорной форме, застеленной пергаментной бумагой.

Погрузите их в суп перед подачей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептами вкусных постных супов. Мы также писали, как приготовить тушеную стручковую фасоль с помидорами черри.

Смотрите видео, как приготовить японский мисо суп:
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Источник:

domashniy.ru

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