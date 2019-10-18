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Как приготовить гренки "Крем-брюле": пошаговый рецепт завтрака от Григория Германа

Рецепт оригинального хлебного пудинга из батона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23

Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман уверен, что завтрак обязательно должен быть вкусным. Поэтому он советует приготовить необычное блюдо – гренки "Крем-брюле".

Гренки "Крем-брюле"

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 35 минут

Ингредиенты:

  • 1 батон
  • 100 г сливочного масла
  • 5 яиц
  • 200 мл молока
  • 100 г густого йогурта
  • 150 г сахара
  • 2 г мускатного ореха
  • 50 г арахиса
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 50 г меда
  • 50 г сахарной пудры
  • 50 г клубники

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Способ приготовления:

  1. Растопите сливочное масло. Нарежьте батон.
  2. Добавьте в масло сахар, мед и перемешайте.
  3. Вылейте в большую керамическую форму и сверху разложите ломтики хлеба.
  4. В отдельной миске смешайте яйца, молоко, ванильный сахар, мускатный орех, корицу, соль и йогурт. Хорошо взбейте до однородности и залейте хлеб.
  5. Отправьте в духовку, разогретую до 190 ºС на 20-25 минут.
  6. Украсьте готовую запеканку рубленым арахисом и ломтиками клубники. Посыпьте просеянной сахарной пудрой.

В какой форме готовить гренки

Григорий Герман советует использовать для приготовления завтрака большую форму, чтобы в нее можно было красиво выложить ломтики хлеба. Она не должна быть разъемной, чтобы заливка не вытекла при запекании.

Напомним, ранее Григорий Герман поделился рецептом хлебного пудинга с бананом и изюмом. Он также рассказал, как приготовить необычный тыквенный суп.

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Источник: Сегодня
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