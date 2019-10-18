Как приготовить гренки "Крем-брюле": пошаговый рецепт завтрака от Григория Германа

Рецепт оригинального хлебного пудинга из батона

Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман уверен, что завтрак обязательно должен быть вкусным. Поэтому он советует приготовить необычное блюдо – гренки "Крем-брюле".

Гренки "Крем-брюле"

Фото: скриншот

Время приготовления:

35 минут

Ингредиенты:

1 батон

100 г сливочного масла

5 яиц

200 мл молока

100 г густого йогурта

150 г сахара

2 г мускатного ореха

50 г арахиса

1 ч.л. ванильного сахара

50 г меда

50 г сахарной пудры

50 г клубники

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло. Нарежьте батон. Добавьте в масло сахар, мед и перемешайте. Вылейте в большую керамическую форму и сверху разложите ломтики хлеба. В отдельной миске смешайте яйца, молоко, ванильный сахар, мускатный орех, корицу, соль и йогурт. Хорошо взбейте до однородности и залейте хлеб. Отправьте в духовку, разогретую до 190 ºС на 20-25 минут. Украсьте готовую запеканку рубленым арахисом и ломтиками клубники. Посыпьте просеянной сахарной пудрой.

В какой форме готовить гренки

Григорий Герман советует использовать для приготовления завтрака большую форму, чтобы в нее можно было красиво выложить ломтики хлеба. Она не должна быть разъемной, чтобы заливка не вытекла при запекании.

Напомним, ранее Григорий Герман поделился рецептом хлебного пудинга с бананом и изюмом. Он также рассказал, как приготовить необычный тыквенный суп.

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