Как приготовить гренки "Крем-брюле": пошаговый рецепт завтрака от Григория Германа
Рецепт оригинального хлебного пудинга из батона
Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман уверен, что завтрак обязательно должен быть вкусным. Поэтому он советует приготовить необычное блюдо – гренки "Крем-брюле".
Гренки "Крем-брюле"
Время приготовления:
- 35 минут
Ингредиенты:
- 1 батон
- 100 г сливочного масла
- 5 яиц
- 200 мл молока
- 100 г густого йогурта
- 150 г сахара
- 2 г мускатного ореха
- 50 г арахиса
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 50 г меда
- 50 г сахарной пудры
- 50 г клубники
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Способ приготовления:
- Растопите сливочное масло. Нарежьте батон.
- Добавьте в масло сахар, мед и перемешайте.
- Вылейте в большую керамическую форму и сверху разложите ломтики хлеба.
- В отдельной миске смешайте яйца, молоко, ванильный сахар, мускатный орех, корицу, соль и йогурт. Хорошо взбейте до однородности и залейте хлеб.
- Отправьте в духовку, разогретую до 190 ºС на 20-25 минут.
- Украсьте готовую запеканку рубленым арахисом и ломтиками клубники. Посыпьте просеянной сахарной пудрой.
В какой форме готовить гренки
Григорий Герман советует использовать для приготовления завтрака большую форму, чтобы в нее можно было красиво выложить ломтики хлеба. Она не должна быть разъемной, чтобы заливка не вытекла при запекании.
Напомним, ранее Григорий Герман поделился рецептом хлебного пудинга с бананом и изюмом. Он также рассказал, как приготовить необычный тыквенный суп.
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Источник: Сегодня