Как приготовить грибной паштет с овощами

Рецепт вкусного паштета из шампиньонов

Паштет с овощами Фото: Depositphotos

Паштет чаще всего готовят из печени, но из грибов он получается не менее вкусным. Мы рекомендуем сделать эту закуску из шампиньонов с морковью, солеными огурцами, чесноком и спаржей.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

Грибной паштет можно намазывать на хлеб, добавлять в тарталетки и даже начинять им фаршированные яйца

Грибная икра с овощами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г шампиньонов

400 г моркови

1 маленький соленый огурец

200 г лука

120 г побегов молодой спаржи (можно заменить стручковой фасолью)

3 дольки чеснока

Черный молотый перец

Молотый кайенский перец

Соль

1/3 стакана растительного масла

Способ приготовления:

Лук почистить и нарезать небольшими кубиками. Грибы произвольно нарезать. Морковь очистить и нарезать кружками. Спаржевые побеги разрубить на четыре части. Чеснок мелко порубить. Спаржу отварить в подсоленной воде в течение 2 минут, промыть под холодной проточной водой. Морковь тоже отварить до готовности и промыть. Откинуть овощи на сито. Налить в сковороду половину масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить оставшееся масло и грибы, готовить до испарения жидкости. Добавить отварную морковь, спаржу и мелко порезанный соленый огурец. Посолить, поперчить по вкусу. Готовить около минуты, помешивая. Остудить. Измельчить все ингредиенты с помощью блендера. Готовый грибной паштет подавать вместе с хлебом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из куриного филе со сливочным сыром. "Сегодня" также делились рецептом паштета из грибов с чесноком.

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