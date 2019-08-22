Как приготовить грибной паштет с овощами
Рецепт вкусного паштета из шампиньонов
Паштет чаще всего готовят из печени, но из грибов он получается не менее вкусным. Мы рекомендуем сделать эту закуску из шампиньонов с морковью, солеными огурцами, чесноком и спаржей.
Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:
Грибной паштет можно намазывать на хлеб, добавлять в тарталетки и даже начинять им фаршированные яйца
Грибная икра с овощами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г шампиньонов
- 400 г моркови
- 1 маленький соленый огурец
- 200 г лука
- 120 г побегов молодой спаржи (можно заменить стручковой фасолью)
- 3 дольки чеснока
- Черный молотый перец
- Молотый кайенский перец
- Соль
- 1/3 стакана растительного масла
Способ приготовления:
- Лук почистить и нарезать небольшими кубиками. Грибы произвольно нарезать. Морковь очистить и нарезать кружками. Спаржевые побеги разрубить на четыре части. Чеснок мелко порубить.
- Спаржу отварить в подсоленной воде в течение 2 минут, промыть под холодной проточной водой. Морковь тоже отварить до готовности и промыть. Откинуть овощи на сито.
- Налить в сковороду половину масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить оставшееся масло и грибы, готовить до испарения жидкости.
- Добавить отварную морковь, спаржу и мелко порезанный соленый огурец. Посолить, поперчить по вкусу. Готовить около минуты, помешивая. Остудить.
- Измельчить все ингредиенты с помощью блендера.
- Готовый грибной паштет подавать вместе с хлебом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из куриного филе со сливочным сыром. "Сегодня" также делились рецептом паштета из грибов с чесноком.
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Источник: Сегодня