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Как приготовить грибной паштет с овощами

Рецепт вкусного паштета из шампиньонов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:26
Паштет с овощами
Паштет с овощами
Фото: Depositphotos

Паштет чаще всего готовят из печени, но из грибов он получается не менее вкусным. Мы рекомендуем сделать эту закуску из шампиньонов с морковью, солеными огурцами, чесноком и спаржей.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

Грибной паштет можно намазывать на хлеб, добавлять в тарталетки и даже начинять им фаршированные яйца

Грибная икра с овощами

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г шампиньонов
  • 400 г моркови
  • 1 маленький соленый огурец
  • 200 г лука
  • 120 г побегов молодой спаржи (можно заменить стручковой фасолью)
  • 3 дольки чеснока
  • Черный молотый перец
  • Молотый кайенский перец
  • Соль
  • 1/3 стакана растительного масла

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Способ приготовления:

  1. Лук почистить и нарезать небольшими кубиками. Грибы произвольно нарезать. Морковь очистить и нарезать кружками. Спаржевые побеги разрубить на четыре части. Чеснок мелко порубить.
  2. Спаржу отварить в подсоленной воде в течение 2 минут, промыть под холодной проточной водой. Морковь тоже отварить до готовности и промыть. Откинуть овощи на сито.
  3. Налить в сковороду половину масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить оставшееся масло и грибы, готовить до испарения жидкости.
  4. Добавить отварную морковь, спаржу и мелко порезанный соленый огурец. Посолить, поперчить по вкусу. Готовить около минуты, помешивая. Остудить.
  5. Измельчить все ингредиенты с помощью блендера. 
  6. Готовый грибной паштет подавать вместе с хлебом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из куриного филе со сливочным сыром. "Сегодня" также делились рецептом паштета из грибов с чесноком.

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Источник: Сегодня
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