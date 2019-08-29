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Как приготовить груши с шоколадным соусом и мороженым

Выбирайте для десерта спелые груши с плотной мякотью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Груши с шоколадным соусом
Груши с шоколадным соусом
Фото: Depositphotos

Хотите удивить друзей? Тогда приготовьте необычный десерт. Пряные груши с шоколадным соусом и мороженым — то, что нужно в жаркий день.

Смотрите видео, как приготовить грушевое вино:

Для соуса важно купить качественный шоколад – только так он получится вкусным и ароматным. Выбирайте плитку с содержанием какао не менее 56%.

Груши с шоколадным соусом

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 8 груш
  • Цедра 1 лимона, снятая полосками
  • Цедра 1 апельсина, снятая полосками
  • 1 стручок ванили, разрезанный вдоль пополам
  • 200 г мелкого сахара, желательно коричневого
  • 1 палочка корицы
  • 600 мл белого вина
  • Ванильное мороженое – для подачи

Для шоколадного соуса:

  • 300 г черного шоколада, нарезанного
  • 300 мл жирных сливок
  • 150 мл молока
  • 25 г сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Очистите груши, сохранив стебли. Аккуратно вырежьте сердцевину с помощью острого ножа. Срежьте дно, чтобы груши можно было поставить вертикально. 
  2. Отправьте груши в сотейник вместе с цедрой, стручком ванили, сахаром, корицей, белым вином и 600 мл воды, затем доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите в течение 20-25 минут, пока они не будут полностью приготовлены, но не настолько мягкие, чтобы развалиться. Оставить остывать в жидкости. Груши можно приготовить и охладить за день до подачи.
  3. Когда сироп остынет, достаньте груши. Процедите сироп и вылейте его обратно в кастрюлю. Варите, пока он не уменьшится в объеме вдвое.
  4. Для соуса растопите шоколад на водяной бане. Разогрейте сливки, молоко и масло в кастрюле с толстым дном. Перемешайте обе массы, чтобы получился однородный шоколадный соус. 
  5. Подавайте груши с большим количеством сиропа, шоколадным соусом и ванильным мороженым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить французский яблочный пирог.

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Источник: Сегодня
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