Как приготовить груши с шоколадным соусом и мороженым

Выбирайте для десерта спелые груши с плотной мякотью

Груши с шоколадным соусом Фото: Depositphotos

Хотите удивить друзей? Тогда приготовьте необычный десерт. Пряные груши с шоколадным соусом и мороженым — то, что нужно в жаркий день.

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Для соуса важно купить качественный шоколад – только так он получится вкусным и ароматным. Выбирайте плитку с содержанием какао не менее 56%.

Груши с шоколадным соусом

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

8 груш

Цедра 1 лимона, снятая полосками

Цедра 1 апельсина, снятая полосками

1 стручок ванили, разрезанный вдоль пополам

200 г мелкого сахара, желательно коричневого

1 палочка корицы

600 мл белого вина

Ванильное мороженое – для подачи

Для шоколадного соуса:

300 г черного шоколада, нарезанного

300 мл жирных сливок

150 мл молока

25 г сливочного масла

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Способ приготовления:

Очистите груши, сохранив стебли. Аккуратно вырежьте сердцевину с помощью острого ножа. Срежьте дно, чтобы груши можно было поставить вертикально. Отправьте груши в сотейник вместе с цедрой, стручком ванили, сахаром, корицей, белым вином и 600 мл воды, затем доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите в течение 20-25 минут, пока они не будут полностью приготовлены, но не настолько мягкие, чтобы развалиться. Оставить остывать в жидкости. Груши можно приготовить и охладить за день до подачи. Когда сироп остынет, достаньте груши. Процедите сироп и вылейте его обратно в кастрюлю. Варите, пока он не уменьшится в объеме вдвое. Для соуса растопите шоколад на водяной бане. Разогрейте сливки, молоко и масло в кастрюле с толстым дном. Перемешайте обе массы, чтобы получился однородный шоколадный соус. Подавайте груши с большим количеством сиропа, шоколадным соусом и ванильным мороженым.

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