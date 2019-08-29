Как приготовить груши с шоколадным соусом и мороженым
Выбирайте для десерта спелые груши с плотной мякотью
Хотите удивить друзей? Тогда приготовьте необычный десерт. Пряные груши с шоколадным соусом и мороженым — то, что нужно в жаркий день.
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Для соуса важно купить качественный шоколад – только так он получится вкусным и ароматным. Выбирайте плитку с содержанием какао не менее 56%.
Груши с шоколадным соусом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 8 груш
- Цедра 1 лимона, снятая полосками
- Цедра 1 апельсина, снятая полосками
- 1 стручок ванили, разрезанный вдоль пополам
- 200 г мелкого сахара, желательно коричневого
- 1 палочка корицы
- 600 мл белого вина
- Ванильное мороженое – для подачи
Для шоколадного соуса:
- 300 г черного шоколада, нарезанного
- 300 мл жирных сливок
- 150 мл молока
- 25 г сливочного масла
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Способ приготовления:
- Очистите груши, сохранив стебли. Аккуратно вырежьте сердцевину с помощью острого ножа. Срежьте дно, чтобы груши можно было поставить вертикально.
- Отправьте груши в сотейник вместе с цедрой, стручком ванили, сахаром, корицей, белым вином и 600 мл воды, затем доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите в течение 20-25 минут, пока они не будут полностью приготовлены, но не настолько мягкие, чтобы развалиться. Оставить остывать в жидкости. Груши можно приготовить и охладить за день до подачи.
- Когда сироп остынет, достаньте груши. Процедите сироп и вылейте его обратно в кастрюлю. Варите, пока он не уменьшится в объеме вдвое.
- Для соуса растопите шоколад на водяной бане. Разогрейте сливки, молоко и масло в кастрюле с толстым дном. Перемешайте обе массы, чтобы получился однородный шоколадный соус.
- Подавайте груши с большим количеством сиропа, шоколадным соусом и ванильным мороженым.
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Источник: Сегодня