В поисках вкусов: как приготовить хачапури по-аджарски

Готовим знаменитые грузинские лепешки с сырно-яичной начинкой

Хачапури – популярное блюдо грузинской кухни, которое представляет собой лепешку с сыром, мясом или рыбой. Сегодня мы приготовим домашние хачапури по-аджарски – с яйцом и сыром.

Аджарские хачапури

Ингредиенты

Для теста:

650 г муки

400 мл воды

15 г соли

3 г сухих дрожжей

Для начинки:

1.2 кг имеретинского сыра (можно пополам с сулугуни)

6 яиц

100 г сливочного масла

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Рецепт приготовления:

Дрожжи развести теплой водой, добавить в миску с мукой, посолить, влить теплой воды и замесить тесто. Вымешивать в течение 10 минут. Тесто должно получиться пластичным, не тугим. Дать постоять в теплом месте 2-3 часа. Разделить тесто на шесть частей. Из каждой части сформировать колбаску. Раскатать в овальную лепешку. В середину выложить тертый сыр. Края лепешки соединить по центру. Должен получиться вытянутый пирожок. Перевернуть его швом вниз. В центре сделать продольный разрез. Расширить края и слегка закатать. По форме хачапури должно напоминать лодочку. Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 200-220 °С, в течение 10-12 минут. Вынуть из духовки, в центр каждого хачапури разбить по яйцу и запекать еще несколько минут. Перед подачей на стол положить в них по кусочку сливочного масла.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления хачапури. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить быстрые хачапури на сковороде. Кроме этого мы рассказывали, как правильно есть хачапури.