В поисках вкусов: как приготовить хачапури по-аджарски
Готовим знаменитые грузинские лепешки с сырно-яичной начинкой
Хачапури – популярное блюдо грузинской кухни, которое представляет собой лепешку с сыром, мясом или рыбой. Сегодня мы приготовим домашние хачапури по-аджарски – с яйцом и сыром.
Аджарские хачапури
Ингредиенты
Для теста:
- 650 г муки
- 400 мл воды
- 15 г соли
- 3 г сухих дрожжей
Для начинки:
- 1.2 кг имеретинского сыра (можно пополам с сулугуни)
- 6 яиц
- 100 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Дрожжи развести теплой водой, добавить в миску с мукой, посолить, влить теплой воды и замесить тесто. Вымешивать в течение 10 минут. Тесто должно получиться пластичным, не тугим. Дать постоять в теплом месте 2-3 часа.
- Разделить тесто на шесть частей. Из каждой части сформировать колбаску. Раскатать в овальную лепешку. В середину выложить тертый сыр. Края лепешки соединить по центру. Должен получиться вытянутый пирожок. Перевернуть его швом вниз.
- В центре сделать продольный разрез. Расширить края и слегка закатать. По форме хачапури должно напоминать лодочку.
- Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 200-220 °С, в течение 10-12 минут.
- Вынуть из духовки, в центр каждого хачапури разбить по яйцу и запекать еще несколько минут. Перед подачей на стол положить в них по кусочку сливочного масла.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления хачапури. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить быстрые хачапури на сковороде. Кроме этого мы рассказывали, как правильно есть хачапури.
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Источник: "Сегодня"