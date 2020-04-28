Как приготовить хачапури с сыром: ТОП-5 рецептов грузинской выпечки
Разные рецепты хачапури с фото
Хачапури с сыром – самые популярные и любимые. Для их приготовления можно использовать любой рассольный или твердый сыр.
Хороши также хачапури со смесью сыров или с начинкой из творога, смешанного с сыром. Если сыр слишком соленый, его нарезают ломтиками и вымачивают в воде в течение двух-пяти часов перед приготовлением начинки.
Время приготовления:
- Больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для теста:
- 650 г муки
- 400 мл воды
- 15 г соли
- 3 г сухих дрожжей
Для начинки:
- 1.2 кг имеретинского сыра (можно пополам с сулугуни)
- 6 яиц
- 100 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Дрожжи развести теплой водой, добавить в миску с мукой, посолить, влить теплой воды и замесить тесто. Вымешивать в течение 10 минут. Тесто должно получиться пластичным, не тугим. Дать постоять в теплом месте 2-3 часа.
- Разделить тесто на шесть частей. Из каждой части сформировать колбаску. Раскатать в овальную лепешку. В середину выложить тертый сыр. Края лепешки соединить по центру. Должен получиться вытянутый пирожок. Перевернуть его швом вниз.
- В центре сделать продольный разрез. Расширить края и слегка закатать. По форме хачапури должно напоминать лодочку.
- Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 200-220 °С, в течение 10-12 минут.
- Вынуть из духовки, в центр каждого хачапури разбить по яйцу и запекать еще несколько минут. Перед подачей на стол положить в них по кусочку сливочного масла.
Смотрите видео, в чем секреты вкусных хачапури:
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г мацони или греческого йогурта
- 25-50 мл боржоми или воды с содой
- Сода, погашенная уксусом
- 300 г муки
- Соль
Для начинки:
- 250 г сулугуни
- 300 г брынзы
- 2 яйца
Способ приготовления:
- Взять мацони или греческий йогурт, добавить воду с содой или боржоми. Перемешать.
- Добавить соду, погашенную уксусом. Перемешать до состояния, пока в тесте не появятся пузырьки.
- Влить смесь в муку. Потом круговыми движениями замесить тесто. Все действия с тестом нужно делать исключительно в одном направлении и круговыми движениями. По часовой стрелке или против часовой – неважно, но только по кругу! Тесто не должно липнуть к рукам. После этого накрыть его пленкой и оставить на 20-30 минут при комнатной температуре.
- Взять сулугуни и брынзу. Натереть на терке, пропустить через мясорубку или раскрошить вилкой. Добавить яйца.
- Сделать 3-4 шарика. Разделить тесто на 3-4 кусочка. Каждый шарик замешивать руками по кругу, как бы заворачивая тесто во внутрь. Руками сделать из теста круг. Положить шарик начинки.
- Защипать тесто по кругу как на хинкали. Должен получится шарик с начинкой внутри.
- Взять скалку и аккуратно раскатать шарик до круга диаметром не более 15 см. Не тонко! Следите, чтобы начинка не вылезла.
- Нагреть сковородку. Желательно чугунную или любую другую с толстым дном. Смазать сливочным маслом. Положить хачапури защипом вниз.
- Оставить на сковороде на 15 минут. Когда подрумянится, перевернуть. Можно сверху смазать хачапури растопленным сливочным маслом.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 5 стаканов пшеничной муки
- 1 яйцо
- 500 мл мацони или кефира
- 300 г брынзы
- 200 г сулугуни
- 100 г имеретинского сыра
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 1 ст.л. разрыхлителя без горки
- 2 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Просейте муку вместе с разрыхлителем. Сделайте в муке "колодец" и влейте в него мацони, взбитое вилкой яйцо и немного растительного масла; добавьте соль и сахар. Замесите эластичное тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на час.
- Сыры натрите на терке и перемешайте.
- Достаньте охлажденное тесто из холодильника, раскатайте его на небольшие кусочки круглой или овальной формы толщиной не тоньше 1 см, на середину каждой лепешки выложите по 5 ст.л. сыра и соберите края теста в "мешочек". Середину оставьте открытой.
- После этого аккуратно переверните лепешку, чтобы не высыпался сыр, и раскатайте скалкой.
- Разогрейте духовку или сковороду, смажьте растительным маслом и выпекайте хачапури сыром вверх на среднем огне.
- Готовые хачапури подавайте горячими, смазав их сливочным маслом.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2 стакана теплой воды
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. сухих дрожжей
- 1 ч.л. крупной соли
- 50 г сливочного масла
- 0.5 стакана растительного масла
- 1 кг пшеничной муки
- 1.2 кг имеретинского сыра
- 2 яйца
Способ приготовления:
- Влить в миску воду, добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить в тепле на 15-20 минут. Добавить соль.
- Растопить сливочное масло и смешать его с растительным. Добавить к дрожжевой смеси.
- Всыпать просеянную муку и замесить тесто. Поставить подходить на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме в два раза.
- Размять сыр вилкой, добавить яичные белки. Перемешать.
- Разделить тесто на 4 части, раскатать в плоские лепешки. Выложить сверху начинку. Собрать края лепешки над начинкой, чтобы получился шар. Аккуратно разровнять его руками, затем раскатать скалкой. Следите, чтобы тесто не прорвалось.
- Смазать хачапури взбитыми яичным желтками. Выпекать в разогретой до 200 ºС духовке около 20 минут.
- Подавать хачапури можно как горячими, так и холодными.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 500 г готового слоеного теста
- 1 яйцо
- 500 г сулугуни (имеретинского сыра или брынзы)
- Сливочное масло
Способ приготовления:
- Раскатайте из слоеного теста квадратные лепешки толщиной 3-5 мм.
- В середину выложите начинку из тертого сыра со слегка взбитым яйцом.
- Заверните края лепешки в виде конверта и слепите их так, чтобы начинка в середине осталась открытой. Выпекайте в духовке до готовности.
- Горячие хачапури смажьте сливочным маслом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрые хачапури на гриле. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать настоящие грузинские хинкали.
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