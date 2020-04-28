Как приготовить хачапури с сыром: ТОП-5 рецептов грузинской выпечки

Разные рецепты хачапури с фото

Хачапури с сыром – самые популярные и любимые. Для их приготовления можно использовать любой рассольный или твердый сыр.

Хороши также хачапури со смесью сыров или с начинкой из творога, смешанного с сыром. Если сыр слишком соленый, его нарезают ломтиками и вымачивают в воде в течение двух-пяти часов перед приготовлением начинки.

Хачапури: рецепт по-аджарски

Аджарские хачапури: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

650 г муки

400 мл воды

15 г соли

3 г сухих дрожжей

Для начинки:

1.2 кг имеретинского сыра (можно пополам с сулугуни)

6 яиц

100 г сливочного масла

Способ приготовления:

Дрожжи развести теплой водой, добавить в миску с мукой, посолить, влить теплой воды и замесить тесто. Вымешивать в течение 10 минут. Тесто должно получиться пластичным, не тугим. Дать постоять в теплом месте 2-3 часа. Разделить тесто на шесть частей. Из каждой части сформировать колбаску. Раскатать в овальную лепешку. В середину выложить тертый сыр. Края лепешки соединить по центру. Должен получиться вытянутый пирожок. Перевернуть его швом вниз. В центре сделать продольный разрез. Расширить края и слегка закатать. По форме хачапури должно напоминать лодочку. Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 200-220 °С, в течение 10-12 минут. Вынуть из духовки, в центр каждого хачапури разбить по яйцу и запекать еще несколько минут. Перед подачей на стол положить в них по кусочку сливочного масла.

Смотрите видео, в чем секреты вкусных хачапури:

Хачапури: рецепт на сковороде от Алексея Суханова

Хачапури с сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

200 г мацони или греческого йогурта

25-50 мл боржоми или воды с содой

Сода, погашенная уксусом

300 г муки

Соль

Для начинки:

250 г сулугуни

300 г брынзы

2 яйца

Способ приготовления:

Взять мацони или греческий йогурт, добавить воду с содой или боржоми. Перемешать. Добавить соду, погашенную уксусом. Перемешать до состояния, пока в тесте не появятся пузырьки. Влить смесь в муку. Потом круговыми движениями замесить тесто. Все действия с тестом нужно делать исключительно в одном направлении и круговыми движениями. По часовой стрелке или против часовой – неважно, но только по кругу! Тесто не должно липнуть к рукам. После этого накрыть его пленкой и оставить на 20-30 минут при комнатной температуре. Взять сулугуни и брынзу. Натереть на терке, пропустить через мясорубку или раскрошить вилкой. Добавить яйца. Сделать 3-4 шарика. Разделить тесто на 3-4 кусочка. Каждый шарик замешивать руками по кругу, как бы заворачивая тесто во внутрь. Руками сделать из теста круг. Положить шарик начинки. Защипать тесто по кругу как на хинкали. Должен получится шарик с начинкой внутри. Взять скалку и аккуратно раскатать шарик до круга диаметром не более 15 см. Не тонко! Следите, чтобы начинка не вылезла. Нагреть сковородку. Желательно чугунную или любую другую с толстым дном. Смазать сливочным маслом. Положить хачапури защипом вниз. Оставить на сковороде на 15 минут. Когда подрумянится, перевернуть. Можно сверху смазать хачапури растопленным сливочным маслом.

Хачапури на кефире: рецепт хачапури по-грузински на сковороде

Простой рецепт хачапури Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

5 стаканов пшеничной муки

1 яйцо

500 мл мацони или кефира

300 г брынзы

200 г сулугуни

100 г имеретинского сыра

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1 ст.л. разрыхлителя без горки

2 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Просейте муку вместе с разрыхлителем. Сделайте в муке "колодец" и влейте в него мацони, взбитое вилкой яйцо и немного растительного масла; добавьте соль и сахар. Замесите эластичное тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на час. Сыры натрите на терке и перемешайте. Достаньте охлажденное тесто из холодильника, раскатайте его на небольшие кусочки круглой или овальной формы толщиной не тоньше 1 см, на середину каждой лепешки выложите по 5 ст.л. сыра и соберите края теста в "мешочек". Середину оставьте открытой. После этого аккуратно переверните лепешку, чтобы не высыпался сыр, и раскатайте скалкой. Разогрейте духовку или сковороду, смажьте растительным маслом и выпекайте хачапури сыром вверх на среднем огне. Готовые хачапури подавайте горячими, смазав их сливочным маслом.

Хачапури по-имеретински

Имеретинские хачапури Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2 стакана теплой воды

1 ст.л. сахара

1 ст.л. сухих дрожжей

1 ч.л. крупной соли

50 г сливочного масла

0.5 стакана растительного масла

1 кг пшеничной муки

1.2 кг имеретинского сыра

2 яйца

Способ приготовления:

Влить в миску воду, добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить в тепле на 15-20 минут. Добавить соль. Растопить сливочное масло и смешать его с растительным. Добавить к дрожжевой смеси. Всыпать просеянную муку и замесить тесто. Поставить подходить на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме в два раза. Размять сыр вилкой, добавить яичные белки. Перемешать. Разделить тесто на 4 части, раскатать в плоские лепешки. Выложить сверху начинку. Собрать края лепешки над начинкой, чтобы получился шар. Аккуратно разровнять его руками, затем раскатать скалкой. Следите, чтобы тесто не прорвалось. Смазать хачапури взбитыми яичным желтками. Выпекать в разогретой до 200 ºС духовке около 20 минут. Подавать хачапури можно как горячими, так и холодными.

Простой рецепт хачапури из слоеного теста

Хачапури из слоеного теста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

500 г готового слоеного теста

1 яйцо

500 г сулугуни (имеретинского сыра или брынзы)

Сливочное масло

Способ приготовления:

Раскатайте из слоеного теста квадратные лепешки толщиной 3-5 мм. В середину выложите начинку из тертого сыра со слегка взбитым яйцом. Заверните края лепешки в виде конверта и слепите их так, чтобы начинка в середине осталась открытой. Выпекайте в духовке до готовности. Горячие хачапури смажьте сливочным маслом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрые хачапури на гриле. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать настоящие грузинские хинкали.

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