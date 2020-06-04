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Как приготовить хот-доги с необычной начинкой: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:15

Рецепт аппетитных домашних хот-догов с мясом и сырным соусом

Домашние хот-доги с начинкой из жареной говядины, шпината и маринованного лука – прекрасная закуска, которую можно взять с собой на работу или пикник.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Хот-доги с мясом и сырным соусом

Необычные хот-доги с сырным соусом
Необычные хот-доги с сырным соусом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 400 мл молока
  • 400 г муки
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г сахара
  • 15 г дрожжей
  • 15 г кунжута

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Для начинки:

  • 150 г твердого сыра
  • Растительное масло
  • Сливочное масло
  • 1-2 ст.л. муки
  • Молоко
  • 150 г моцареллы
  • 300 г говядины
  • 1 красная луковица
  • Уксус
  • 300 г шпината

Способ приготовления:

  1. Смешайте дрожжи, сахар и часть молока. В отдельной миске смешайте муку, соль и сливочное масло. Перемешайте, добавьте дрожжи и оставшееся молоко. Сформируйте шар и оставьте в тепле на час.
  2. Сформируйте булочки для хот-догов и снова поставьте в теплое место на час.
  3. Нагрейте растительное масло, добавьте кусочек сливочного и муку. Слегка поджарьте и влейте молоко. Должна получиться смесь, похожая на заварной крем.
  4. Натрите сыр на терке и добавьте в сковороду.
  5. Красный лук нашинкуйте и замаринуйте в уксусе.
  6. Посыпьте булки кунжутом и пеките при 170 ºС в течение 30 минут.
  7. Пока готовятся булки, приготовьте мясо. Поставьте говядину на 20 минут в морозилку, затем нарежьте тонкими слайсами. Обжарьте на растительном масле, приправьте по вкусу.

Как собрать хот-доги

Разрежьте булочки, выложите мясо, листики шпината, маринованный лук и залейте сырным соусом.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом конвертиков из лаваша с тунцом. Ведущий также показывал, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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рецепт хот-дог Григорий Герман
Источник: Сегодня
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