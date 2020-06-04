Как приготовить хот-доги с необычной начинкой: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт аппетитных домашних хот-догов с мясом и сырным соусом
Домашние хот-доги с начинкой из жареной говядины, шпината и маринованного лука – прекрасная закуска, которую можно взять с собой на работу или пикник.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Хот-доги с мясом и сырным соусом
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 400 мл молока
- 400 г муки
- 50 г сливочного масла
- 50 г сахара
- 15 г дрожжей
- 15 г кунжута
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Для начинки:
- 150 г твердого сыра
- Растительное масло
- Сливочное масло
- 1-2 ст.л. муки
- Молоко
- 150 г моцареллы
- 300 г говядины
- 1 красная луковица
- Уксус
- 300 г шпината
Способ приготовления:
- Смешайте дрожжи, сахар и часть молока. В отдельной миске смешайте муку, соль и сливочное масло. Перемешайте, добавьте дрожжи и оставшееся молоко. Сформируйте шар и оставьте в тепле на час.
- Сформируйте булочки для хот-догов и снова поставьте в теплое место на час.
- Нагрейте растительное масло, добавьте кусочек сливочного и муку. Слегка поджарьте и влейте молоко. Должна получиться смесь, похожая на заварной крем.
- Натрите сыр на терке и добавьте в сковороду.
- Красный лук нашинкуйте и замаринуйте в уксусе.
- Посыпьте булки кунжутом и пеките при 170 ºС в течение 30 минут.
- Пока готовятся булки, приготовьте мясо. Поставьте говядину на 20 минут в морозилку, затем нарежьте тонкими слайсами. Обжарьте на растительном масле, приправьте по вкусу.
Как собрать хот-доги
Разрежьте булочки, выложите мясо, листики шпината, маринованный лук и залейте сырным соусом.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом конвертиков из лаваша с тунцом. Ведущий также показывал, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше.
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