Как приготовить хот-доги с необычной начинкой: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт аппетитных домашних хот-догов с мясом и сырным соусом

Домашние хот-доги с начинкой из жареной говядины, шпината и маринованного лука – прекрасная закуска, которую можно взять с собой на работу или пикник.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Хот-доги с мясом и сырным соусом

Необычные хот-доги с сырным соусом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

400 мл молока

400 г муки

50 г сливочного масла

50 г сахара

15 г дрожжей

15 г кунжута

Для начинки:

150 г твердого сыра

Растительное масло

Сливочное масло

1-2 ст.л. муки

Молоко

150 г моцареллы

300 г говядины

1 красная луковица

Уксус

300 г шпината

Способ приготовления:

Смешайте дрожжи, сахар и часть молока. В отдельной миске смешайте муку, соль и сливочное масло. Перемешайте, добавьте дрожжи и оставшееся молоко. Сформируйте шар и оставьте в тепле на час. Сформируйте булочки для хот-догов и снова поставьте в теплое место на час. Нагрейте растительное масло, добавьте кусочек сливочного и муку. Слегка поджарьте и влейте молоко. Должна получиться смесь, похожая на заварной крем. Натрите сыр на терке и добавьте в сковороду. Красный лук нашинкуйте и замаринуйте в уксусе. Посыпьте булки кунжутом и пеките при 170 ºС в течение 30 минут. Пока готовятся булки, приготовьте мясо. Поставьте говядину на 20 минут в морозилку, затем нарежьте тонкими слайсами. Обжарьте на растительном масле, приправьте по вкусу.

Как собрать хот-доги

Разрежьте булочки, выложите мясо, листики шпината, маринованный лук и залейте сырным соусом.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом конвертиков из лаваша с тунцом. Ведущий также показывал, как сделать хрустящие бутерброды в лаваше.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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