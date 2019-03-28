Как приготовить хрустящие сырные палочки из слоеного теста

Два рецепта несладкой домашней выпечки

Сырные палочки можно подавать вместе с соусом Фото: Pixabay

Сырные палочки готовятся очень легко. Похрустеть ними – одно удовольствие. Для приготовления сырных палочек вы можете купить слоеное тесто или замесить его самостоятельно.

Сырные палочки из слоеного теста с твердым сыром

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

200 г твердого сыра, натертого на мелкой терке

Молотый черный перец

Рецепт приготовления:

Тесто раскатать в прямоугольник на присыпанной мукой поверхности. На одну сторону положить натертый сыр, посыпать молотым перцем. Накрыть второй половиной теста. Защипать края, немного прокатать скалкой. Разрезать тесто на полоски и скатать их в спиральки. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой до 200 С духовке 20-25 минут. За это время палочки должны подрумяниться. Чтобы сырные палочки оставались хрустящими, храните их в контейнере с плотной крышкой.

Сырные палочки с пармезаном

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

50 г пармезана

100 г любого твердого сыра

0,5 ч.л. соли

1 желток, разбавленный водой

Рецепт приготовления:

Тесто раскатать на поверхности, присыпанной мукой, в пласт толщиной около 3 мм. Хорошо смазать желтком. Посыпать тертым сыром и солью. Можно добавить зелень или перец. Придавить сыр к тесту ладонью. Разрезать на полоски шириной около 2 см и слегка скрутить спиралью, положить на противень. Выпекать в разогретой до 200 С около 12 минут. Палочки можно подсушить еще несколько минут в выключенной духовке.

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