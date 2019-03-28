Как приготовить хрустящие сырные палочки из слоеного теста
Два рецепта несладкой домашней выпечки
Сырные палочки готовятся очень легко. Похрустеть ними – одно удовольствие. Для приготовления сырных палочек вы можете купить слоеное тесто или замесить его самостоятельно.
Сырные палочки из слоеного теста с твердым сыром
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- 200 г твердого сыра, натертого на мелкой терке
- Молотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Тесто раскатать в прямоугольник на присыпанной мукой поверхности.
- На одну сторону положить натертый сыр, посыпать молотым перцем. Накрыть второй половиной теста. Защипать края, немного прокатать скалкой.
- Разрезать тесто на полоски и скатать их в спиральки. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекать в разогретой до 200 С духовке 20-25 минут. За это время палочки должны подрумяниться.
- Чтобы сырные палочки оставались хрустящими, храните их в контейнере с плотной крышкой.
Сырные палочки с пармезаном
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- 50 г пармезана
- 100 г любого твердого сыра
- 0,5 ч.л. соли
- 1 желток, разбавленный водой
Рецепт приготовления:
- Тесто раскатать на поверхности, присыпанной мукой, в пласт толщиной около 3 мм.
- Хорошо смазать желтком. Посыпать тертым сыром и солью. Можно добавить зелень или перец. Придавить сыр к тесту ладонью.
- Разрезать на полоски шириной около 2 см и слегка скрутить спиралью, положить на противень.
- Выпекать в разогретой до 200 С около 12 минут. Палочки можно подсушить еще несколько минут в выключенной духовке.
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