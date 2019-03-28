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Как приготовить хрустящие сырные палочки из слоеного теста

Два рецепта несладкой домашней выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:27
Сырные палочки можно подавать вместе с соусом
Сырные палочки можно подавать вместе с соусом
Фото: Pixabay

Сырные палочки готовятся очень легко. Похрустеть ними – одно удовольствие. Для приготовления сырных палочек вы можете купить слоеное тесто или замесить его самостоятельно.

Сырные палочки из слоеного теста с твердым сыром

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста
  • 200 г твердого сыра, натертого на мелкой терке
  • Молотый черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Тесто раскатать в прямоугольник на присыпанной мукой поверхности.
  2. На одну сторону положить натертый сыр, посыпать молотым перцем. Накрыть второй половиной теста. Защипать края, немного прокатать скалкой. 
  3. Разрезать тесто на полоски и скатать их в спиральки. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
  4. Выпекать в разогретой до 200 С духовке 20-25 минут. За это время палочки должны подрумяниться.
  5. Чтобы сырные палочки оставались хрустящими, храните их в контейнере с плотной крышкой.

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Сырные палочки с пармезаном

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста
  • 50 г пармезана
  • 100 г любого твердого сыра
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 желток, разбавленный водой

Рецепт приготовления:

  1. Тесто раскатать на поверхности, присыпанной мукой, в пласт толщиной около 3 мм. 
  2. Хорошо смазать желтком. Посыпать тертым сыром и солью. Можно добавить зелень или перец. Придавить сыр к тесту ладонью. 
  3. Разрезать на полоски шириной около 2 см и слегка скрутить спиралью, положить на противень.
  4. Выпекать в разогретой до 200 С около 12 минут. Палочки можно подсушить еще несколько минут в выключенной духовке.

Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. "Сегодня" также делились рецептом сырных наггетсов.

Смотрите видео, как приготовить куриные крылья барбекю:

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