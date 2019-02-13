Как приготовить идеальные блины: советы Евгения Клопотенко

Рецепт тонких блинов от украинского шеф-повара

Многие любят тонкие блинчики, но далеко не все умеют их готовить. Известный шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился секретами идеальных блинов.

Блины от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

130 г пшеничной муки

340 мл молока

2 яйца

1 ст.л. растительного масла

Соль – по вкусу

Сахар – по вкусу

Читайте также Как приготовить постные дрожжевые блины

Рецепт приготовления:

"Когда вы готовите блины, главное – точное количество ингредиентов. Муки нам нужно 130 г. Ее следует обязательно просеять", – говорит Евгений. Чтобы блинчики были вкусными, в муку нужно добавить 2 средних яйца и правильное количество молока. "Если яйца будут слишком большими, блины могут получиться комом", – рассказывает Клопотенко. Молока нам понадобится 340 мл. Растительное масло нужно, чтобы блины не прилипали к сковороде и были более эластичными. Готовому тесту дайте постоять в течение 10 минут. Затем разогрейте сковороду на среднем огне, смазав ее тонким слоем масла. Наливая тесто половником, равномерно распределите его по сковороде. Обжарьте с двух сторон.

Но это еще не все. Чтобы придать блинам завершенный вкус, в арсенале Евгения есть еще один лайфхак, родом из Франции. Просто смажьте блины небольшим количеством сливочного масла.

"Блины сразу станут золотистыми. Сливочное масло придаст им немного другой вкус. Приятного аппетита!", – говорит кулинарный эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусных банановых оладий.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram