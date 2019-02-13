Как приготовить идеальные блины: советы Евгения Клопотенко
Рецепт тонких блинов от украинского шеф-повара
Многие любят тонкие блинчики, но далеко не все умеют их готовить. Известный шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился секретами идеальных блинов.
Блины от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- 130 г пшеничной муки
- 340 мл молока
- 2 яйца
- 1 ст.л. растительного масла
- Соль – по вкусу
- Сахар – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- "Когда вы готовите блины, главное – точное количество ингредиентов. Муки нам нужно 130 г. Ее следует обязательно просеять", – говорит Евгений.
- Чтобы блинчики были вкусными, в муку нужно добавить 2 средних яйца и правильное количество молока. "Если яйца будут слишком большими, блины могут получиться комом", – рассказывает Клопотенко.
- Молока нам понадобится 340 мл. Растительное масло нужно, чтобы блины не прилипали к сковороде и были более эластичными. Готовому тесту дайте постоять в течение 10 минут.
- Затем разогрейте сковороду на среднем огне, смазав ее тонким слоем масла. Наливая тесто половником, равномерно распределите его по сковороде. Обжарьте с двух сторон.
Но это еще не все. Чтобы придать блинам завершенный вкус, в арсенале Евгения есть еще один лайфхак, родом из Франции. Просто смажьте блины небольшим количеством сливочного масла.
"Блины сразу станут золотистыми. Сливочное масло придаст им немного другой вкус. Приятного аппетита!", – говорит кулинарный эксперт.
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