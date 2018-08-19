Как приготовить идеальный чизкейк Нью-Йорк: рецепт Татьяны Литвиновой

Судья "МастерШеф" рассказала, как приготовить самый вкусный чизкейк

Татьяна Литвинова Фото: пресс-служба

"Этот экземпляр на фото я украсила свежей голубикой и присыпала сахарной пудрой и кандурином (кондитерским золотом), а в нижний слой добавила хрустящие шоколадные шарики из рисовой муки. Фантазируйте и вы, таким образом получаются шедевры и новые впечатления!", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

Идеальный чизкейк Нью-Йорк

Чизкейк от Татьяны Литвиновой Фото: instagram.com/Tanita_litvinova

Ингредиенты:

Сливочный сыр или творог 9-15% жирности – 900 г

Сахар – 200 г

5 яиц

3 ст.л. (135 г) муки

100 мл жирных сливок для взбивания

1 ст. л. лимонной цедры

1 пакетик ванилина

280 г галетного печенья (по типу "Мария")

50 г сахара

110 г масла сливочного

Топинг:

240 мл сметаны

3 ст.л сахара

1/2 пакетика ванилина

Рецепт приготовления:

В чаше блендера измельчить печенье, добавить сахар и растопленное сливочное масло. Выложить полученную массу в форму 23-24 см, застеленную пергаментом и разровнять. Поставить в холодильник на 30 минут. Если у вас сливочный сыр, соедините его с помощью миксера с сахаром и мукой, перемешивая не более 2 минут. Если же творог, используйте для этого фудпроцессор или блендер с чашей, пока не получите однородную массу без комочков. Затем в полученную массу, продолжая перемешивать, добавьте яйца по одному, перемешивая не более 30 секунд. Затем добавить отдельно взбитые сливки и ваниль с цедрой. Соединить лопаткой до однородности. Достать нижний корж из холодильника и вылить сырную массу сверху. Слегка постучать формой по поверхности стола вверх-вниз, но не из стороны в сторону. Поставить в разогретую до 180 градусов на 15 минут, затем уменьшить температуру до 120 градусов и выпекать еще 60-90 минут. Сметану, сахар и ваниль соединить и вылить на приготовленный и горячий чизкейк. Поставить в духовку еще на 15 минут. После того, как достанете из духовки, проведите тыльной стороной ножа между формой и чизкейком, доходя до дна формы. Это нужно, чтобы после остывания он сохранил идеальную форму сверху.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить закуску из свежего инжира от Татьяны Литвиновой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом торта "Литвинка".