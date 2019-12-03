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Как приготовить идеальный глинтвейн: полезные советы

Самый вкусный глинтвейн – сделанный своими руками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Для глинтвейна не нужно дорогое вино
Для глинтвейна не нужно дорогое вино
Фото: freepik.com

Глинтвейн – один из самых популярных зимних напитков. Мы подобрали несколько полезных советов, которые помогут вам научиться варить вкусный глинтвейн в домашних условиях.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

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Как выбрать вино для глинтвейна

Глинтвейн можно готовить как из красного вина, так и из белого. Нужно только запомнить, что при нагревании белое вино еще больше кислит.

При этом нет однозначного ответа, какое вино выбрать: сухое, полусухое, сладкое, красное или белое. Большинство ценителей этого напитка утверждают, что нужно использовать именно сухие вина. Дело в том, что глинтвейн – напиток довольно сладкий, за счет добавления сахара или меда. А полусладкое вино даст приторно-кислый вкус.

Для глинтвейна берут сухое вино
Для глинтвейна берут сухое вино
Фото: freepik.com

Так что идеальными винами для приготовления этого напитка являются сухие некрепкие вина. Полусухие вина также подойдут – но нужно следить, чтобы глинтвейн не получился слишком сладким.

Дорогое вино брать не стоит – хватит обычного столового. Конечно же, сомнительные марки выбирать все равно не надо, иначе никакие специи и фрукты вкус не спасут.

Как регулировать крепость глинтвейна

Глинтвейн можно сделать из белого вина
Глинтвейн можно сделать из белого вина
Фото: Depositphotos

Если вы хотите приготовить легкий глинтвейн – замените четверть вина водой или виноградным, яблочным, апельсиновым, вишневым соком. А чтобы сделать напиток крепче – добавьте на один стакан напитка по 30 мл рома, коньяка, бурбона или другого крепкого алкоголя. Хватит даже 20 мл, чтобы почувствовать разницу во вкусе.

Какие специи можно добавить в глинтвейн

  • Корица и гвоздика – классические пряности для глинтвейна.
  • Анис и бадьян придадут напитку восточную нотку и нежный лакричный аромат.
  • Имбирь обладает согревающим действием, поэтому в зимнее время он абсолютно уместен.
  • Перец (черный, душистый, ямайский) придаст вашему глинтвейну остроту, но не стоит перебарщивать с количеством.
  • Лавровый лист кладут незадолго до конца приготовления напитка, иначе глинтвейн будет похож на суп.
  • Кардамон имеет лимонно-эвкалиптовый привкус.
  • Классический глинтвейн заиграет по-новому, если добавить в него немного кориандра.
  • Немного шафрана на кончике ножа украсят не только вкус глинтвейна, но и улучшат его цвет.
  • Щепотка мускатного ореха подчеркнет аромат других специй.

Которые фрукты добавить в глинтвейн

В глинтвейн обычно добавляют яблоки и апельсины
В глинтвейн обычно добавляют яблоки и апельсины
Фото: Depositphotos

Это зависит от того, белый вы готовите глинтвейн или красный и как вы собираетесь их сочетать. В обоих случаях подходят яблоки, груши, цитрусовые. В красное вино можно добавить вишни или клюкву, а в белое – ананас или кишмиш.

Фрукты можно предварительно смешать с медом, чтобы они настоялись и раскрыли свой вкус. Также в мед можно сразу добавить специи и крепкий алкоголь.

Как сделать вкусный глинтвейн

Глинтвейн нельзя кипятить
Глинтвейн нельзя кипятить
Фото: Depositphotos

  • Глинтвейн не должен кипеть;
  • Вино нужно нагревать до тех пор, пока не исчезнет белая пенка
  • Подавать обжигающий глинтвейн нельзя, его температура должна быть 70 ºС;
  • К столу глинтвейн подают либо в посуде, долго сохраняющей тепло, либо в высоком толстостенном бокале с ручкой;
  • Глинтвейн нельзя подогревать повторно, это испортит его вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить глинтвейн от простуды. "Сегодня" также рассказывали, как сделать подарочную смесь для глинтвейна.

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Источник: Сегодня
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