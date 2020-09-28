Как приготовить идеальный грибной паштет

Паштет из грибов – аппетитная осенняя закуска

Осень – главный сезон грибов. Но если вам некогда искать лесные грибы, можно насобирать шампиньонов в супермаркете уже сейчас и сделать замечательный грибной паштет. Не забудьте купить свежий бородинский хлеб или хрустящий багет для подачи.

Рецепт лучшего грибного паштета

Паштет с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

95 ккал на 100 г

Ингредиенты:

700 г шампиньонов

2 луковицы

100 мл растительного масла

50 г сливочного масла

200 мл сливок жирностью 33%

200 г белого хлеба

100 мл молока

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Шампиньоны и лук нарезать кубиками. Сложить в большую сковороду и обжарить на растительном масле до полуготовности. Добавить сливочное масло, посолить и поперчить, тщательно перемешать. Влить сливки. Томить до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. Залить хлеб молоком и оставить на несколько минут. Загрузить грибы с луком и размоченный хлеб в блендер и сделать пюре. Выложить получившийся паштет в стеклянную банку и как следует охладить.

Как подавать закуску

Подавать грибной паштет на тостах или на тонких кусочках бородинского хлеба.

Смотрите видео, как приготовить грибной суп:

Напомним, ранее мы делились рецептами осенних блюд из грибов, а также писали, как приготовить маринованные грибы на зиму.

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