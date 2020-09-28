Как приготовить идеальный грибной паштет
Паштет из грибов – аппетитная осенняя закуска
Осень – главный сезон грибов. Но если вам некогда искать лесные грибы, можно насобирать шампиньонов в супермаркете уже сейчас и сделать замечательный грибной паштет. Не забудьте купить свежий бородинский хлеб или хрустящий багет для подачи.
Рецепт лучшего грибного паштета
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 95 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 700 г шампиньонов
- 2 луковицы
- 100 мл растительного масла
- 50 г сливочного масла
- 200 мл сливок жирностью 33%
- 200 г белого хлеба
- 100 мл молока
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Шампиньоны и лук нарезать кубиками.
- Сложить в большую сковороду и обжарить на растительном масле до полуготовности. Добавить сливочное масло, посолить и поперчить, тщательно перемешать.
- Влить сливки. Томить до тех пор, пока не выпарится вся жидкость.
- Залить хлеб молоком и оставить на несколько минут.
- Загрузить грибы с луком и размоченный хлеб в блендер и сделать пюре.
- Выложить получившийся паштет в стеклянную банку и как следует охладить.
Как подавать закуску
Подавать грибной паштет на тостах или на тонких кусочках бородинского хлеба.
Смотрите видео, как приготовить грибной суп:
Напомним, ранее мы делились рецептами осенних блюд из грибов, а также писали, как приготовить маринованные грибы на зиму.
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