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Как приготовить идеальный грибной паштет

Сегодня, 19:11

Паштет из грибов – аппетитная осенняя закуска

Осень – главный сезон грибов. Но если вам некогда искать лесные грибы, можно насобирать шампиньонов в супермаркете уже сейчас и сделать замечательный грибной паштет. Не забудьте купить свежий бородинский хлеб или хрустящий багет для подачи.

Рецепт лучшего грибного паштета

Паштет с грибами
Паштет с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 95 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 700 г шампиньонов
  • 2 луковицы
  • 100 мл растительного масла
  • 50 г сливочного масла
  • 200 мл сливок жирностью 33%
  • 200 г белого хлеба
  • 100 мл молока
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Шампиньоны и лук нарезать кубиками.
  2. Сложить в большую сковороду и обжарить на растительном масле до полуготовности. Добавить сливочное масло, посолить и поперчить, тщательно перемешать.
  3. Влить сливки. Томить до тех пор, пока не выпарится вся жидкость.
  4. Залить хлеб молоком и оставить на несколько минут.
  5. Загрузить грибы с луком и размоченный хлеб в блендер и сделать пюре.
  6. Выложить получившийся паштет в стеклянную банку и как следует охладить.

Как подавать закуску

Подавать грибной паштет на тостах или на тонких кусочках бородинского хлеба.

Смотрите видео, как приготовить грибной суп:

Напомним, ранее мы делились рецептами осенних блюд из грибов, а также писали, как приготовить маринованные грибы на зиму.

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Источник: domashniy.ru
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