Как приготовить идеальный летний салат: пошаговый рецепт от Кортни Кардашьян

Рецепт вкусного и полезного салата от звезды реалити-шоу

Кортни Кардашьян предпочитает органические продукты Фото: instagram.com/kourtneykardash

Кортни Кардашьян уверена, что плохих овощных салатов не бывает, если только не испортить их несвежей зеленью и вредной магазинной заправкой.

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Этот рецепт салата поможет вам получить порцию летних витаминов и питательных веществ. Старшая из сестер Кардашьян рекомендует не бояться экспериментов и импровизировать с разными видами овощей и орехами.

Полезный летний салат от Кортни Кардашьян

Фото: Ivan Solis

Ингредиенты:

1-1 1/2 пакетика органического латука

1/2 чашки органических помидоров черри

1/2 стакана органического мини-перца

3/4 стакана органического нарезанного огурца

1 1/2 нарезанного органического авокадо

1/3 стакана органического граната

1/3 чашки органических кедровых орехов

Для заправки:

4 столовые ложки оливкового масла

1/2 чайной ложки гималайской розовой соли

1/4 чайной ложки перца

1 столовая ложка медовой горчицы

2 столовые ложки бальзамического уксуса

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Рецепт приготовления:

Зелень помойте, обсушите и сложите в салатницу. Разрежьте помидоры пополам и добавьте к салатным листьям. Нарежьте перец и огурец, добавьте в миску. Добавьте семена граната и кедровые орехи. В отдельной емкости соедините жидкие ингредиенты заправки. Добавьте приправы и еще раз перемешайте. Перед подачей полейте салат заправкой и перемешайте.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.

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