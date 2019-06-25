Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить идеальный летний салат: пошаговый рецепт от Кортни Кардашьян

Рецепт вкусного и полезного салата от звезды реалити-шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Кортни Кардашьян предпочитает органические продукты
Кортни Кардашьян предпочитает органические продукты
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Кортни Кардашьян уверена, что плохих овощных салатов не бывает, если только не испортить их несвежей зеленью и вредной магазинной заправкой.

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат по рецепту Григория Германа:

Этот рецепт салата поможет вам получить порцию летних витаминов и питательных веществ. Старшая из сестер Кардашьян рекомендует не бояться экспериментов и импровизировать с разными видами овощей и орехами.

Полезный летний салат от Кортни Кардашьян

Фото: Ivan Solis

Ингредиенты:

  • 1-1 1/2 пакетика органического латука
  • 1/2 чашки органических помидоров черри
  • 1/2 стакана органического мини-перца
  • 3/4 стакана органического нарезанного огурца
  • 1 1/2 нарезанного органического авокадо
  • 1/3 стакана органического граната
  • 1/3 чашки органических кедровых орехов

Для заправки:

  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 1/2 чайной ложки гималайской розовой соли
  • 1/4 чайной ложки перца
  • 1 столовая ложка медовой горчицы
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса

Читайте также
После загара: рецепт успокаивающей маски для лица от Кортни Кардашьян

Рецепт приготовления:

  1. Зелень помойте, обсушите и сложите в салатницу.
  2. Разрежьте помидоры пополам и добавьте к салатным листьям.
  3. Нарежьте перец и огурец, добавьте в миску.
  4. Добавьте семена граната и кедровые орехи.
  5. В отдельной емкости соедините жидкие ингредиенты заправки. Добавьте приправы и еще раз перемешайте.
  6. Перед подачей полейте салат заправкой и перемешайте.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить малиновый чизкейк с лимоном: пошаговый рецепт Как приготовить рис с замороженными овощами: пошаговый рецепт Салат из зеленых овощей от победителя шоу «МастерШеф. Профессионалы» Куриная грудка в пикантном маринаде от диетолога Светланы Фус
салат рецепт авокадо Кортни Кардашьян
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Антитренды выпускного, от которых хочется плакать
Антитренды выпускного, от которых хочется плакать
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Популярные статьи

Сегодня, 11:40Шоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

Сегодня, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Вчера, 15:04Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 13:02Шоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

Вчера, 12:59Fun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

Вчера, 09:37Fun

Курьезное видео: украинец из-за упавшего смартфона застрял в люке вверх ногами

Вчера, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Вчера, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июняАфиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

23 июняТехно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

23 июняFun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 июняПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

Новости партнеров

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак
Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак
Стало известно, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Стало известно, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Куркума спасет больные суставы
Куркума спасет больные суставы
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета
До и после: Риз Уизерспун сделала самую модную стрижку этого лета
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь