Как приготовить идеальный летний салат: пошаговый рецепт от Кортни Кардашьян
Рецепт вкусного и полезного салата от звезды реалити-шоу
Кортни Кардашьян уверена, что плохих овощных салатов не бывает, если только не испортить их несвежей зеленью и вредной магазинной заправкой.
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Этот рецепт салата поможет вам получить порцию летних витаминов и питательных веществ. Старшая из сестер Кардашьян рекомендует не бояться экспериментов и импровизировать с разными видами овощей и орехами.
Полезный летний салат от Кортни Кардашьян
Ингредиенты:
- 1-1 1/2 пакетика органического латука
- 1/2 чашки органических помидоров черри
- 1/2 стакана органического мини-перца
- 3/4 стакана органического нарезанного огурца
- 1 1/2 нарезанного органического авокадо
- 1/3 стакана органического граната
- 1/3 чашки органических кедровых орехов
Для заправки:
- 4 столовые ложки оливкового масла
- 1/2 чайной ложки гималайской розовой соли
- 1/4 чайной ложки перца
- 1 столовая ложка медовой горчицы
- 2 столовые ложки бальзамического уксуса
Рецепт приготовления:
- Зелень помойте, обсушите и сложите в салатницу.
- Разрежьте помидоры пополам и добавьте к салатным листьям.
- Нарежьте перец и огурец, добавьте в миску.
- Добавьте семена граната и кедровые орехи.
- В отдельной емкости соедините жидкие ингредиенты заправки. Добавьте приправы и еще раз перемешайте.
- Перед подачей полейте салат заправкой и перемешайте.
Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.
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Источник: Сегодня