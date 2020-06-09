Как приготовить ирландское рагу: пошаговый рецепт от ведущего Олега Панюты

Олег Панюта – ведущий "Сьогодні. Підсумки" на телеканале "Украина"

В классическом рецепте ирландского рагу говядина тушится в пиве вместе с овощами. Известный тележурналист Олег Панюта предложил свой вариант этого блюда – с грудинкой, помидорами и жареными яйцами. Он часто готовил его в детстве с мамой. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Ирландское рагу от Олега Панюты

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

5-6 луковиц

300 г докторской колбасы

300 г грудинки

1 помидор

3 яйца

2 ст.л. растительного масла

Соль, перец

Зелень

Способ приготовления:

Лук тонко нашинкуйте и поджарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте нарезанное кубиками мясо и подрумяньте. Помидоры нарежьте дольками и жарьте, пока они не пустят сок. В конце добавьте яйца и нарезанную зелень, доведите до готовности под крышкой, примерно 3 минуты.

Как подавать блюдо

Подавайте ирландское рагу, по желанию посыпав его дополнительной порцией зелени.

Напомним, ранее мы писали, как сделать жаркое из баранины с овощами. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом вегетарианского рагу из баклажанов и фасоли.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться