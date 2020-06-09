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Как приготовить ирландское рагу: пошаговый рецепт от ведущего Олега Панюты

Сегодня, 13:26

Олег Панюта – ведущий "Сьогодні. Підсумки" на телеканале "Украина"

В классическом рецепте ирландского рагу говядина тушится в пиве вместе с овощами. Известный тележурналист Олег Панюта предложил свой вариант этого блюда – с грудинкой, помидорами и жареными яйцами. Он часто готовил его в детстве с мамой. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Ирландское рагу от Олега Панюты

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 5-6 луковиц
  • 300 г докторской колбасы
  • 300 г грудинки
  • 1 помидор
  • 3 яйца
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Соль, перец
  • Зелень

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Способ приготовления:

  1. Лук тонко нашинкуйте и поджарьте на растительном масле до прозрачности.
  2. Добавьте нарезанное кубиками мясо и подрумяньте.
  3. Помидоры нарежьте дольками и жарьте, пока они не пустят сок.
  4. В конце добавьте яйца и нарезанную зелень, доведите до готовности под крышкой, примерно 3 минуты.

Как подавать блюдо

Подавайте ирландское рагу, по желанию посыпав его дополнительной порцией зелени.

Напомним, ранее мы писали, как сделать жаркое из баранины с овощами. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом вегетарианского рагу из баклажанов и фасоли.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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