Как приготовить ирландское рагу: пошаговый рецепт от ведущего Олега Панюты
Олег Панюта – ведущий "Сьогодні. Підсумки" на телеканале "Украина"
В классическом рецепте ирландского рагу говядина тушится в пиве вместе с овощами. Известный тележурналист Олег Панюта предложил свой вариант этого блюда – с грудинкой, помидорами и жареными яйцами. Он часто готовил его в детстве с мамой. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Ирландское рагу от Олега Панюты
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 5-6 луковиц
- 300 г докторской колбасы
- 300 г грудинки
- 1 помидор
- 3 яйца
- 2 ст.л. растительного масла
- Соль, перец
- Зелень
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Способ приготовления:
- Лук тонко нашинкуйте и поджарьте на растительном масле до прозрачности.
- Добавьте нарезанное кубиками мясо и подрумяньте.
- Помидоры нарежьте дольками и жарьте, пока они не пустят сок.
- В конце добавьте яйца и нарезанную зелень, доведите до готовности под крышкой, примерно 3 минуты.
Как подавать блюдо
Подавайте ирландское рагу, по желанию посыпав его дополнительной порцией зелени.
Напомним, ранее мы писали, как сделать жаркое из баранины с овощами. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом вегетарианского рагу из баклажанов и фасоли.
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