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Как приготовить итальянскую запеканку из пасты: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт сытной запеканки с мясом и сыром в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 13:05

Запеканка из макарон по-итальянски с колбасками, сыром и грибами – это отличный вариант для сытного семейного ужина. Соус для пиццы можно купить готовый или сделать самостоятельно.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Запеканка из пасты с колбасками и сыром

Запеканка с салями и сыром
Запеканка с салями и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г средней пасты
  • 300 г моцареллы
  • 200 г колбасок
  • 200 г ветчины
  • 200 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 250 г твердого сыра
  • 150 г салями
  • 300 г соуса для пиццы

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Способ приготовления:

  1. Отварите пасту в подсоленной воде.
  2. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте нарезанные лук и чеснок до прозрачности.
  3. Нарежьте колбаски, добавьте в сковороду. Посолите, приправьте итальянскими травами и перемешайте.
  4. Нарежьте ветчину кубиками, а грибы – тонкими пластинками.
  5. Возьмите форму для запекания. На дно формы выложите несколько ложек соуса для пиццы, добавьте часть пасты и снова смажьте соусом.
  6. Посыпьте тертой моцареллой и твердым сыром. Добавьте сосиски с луком, выложите слой пасты и соуса. Посыпьте тертой моцареллой и твердым сыром. Сверху выложите грибы, ветчину и твердый сыр. Украсьте салями.
  7. Поставьте в духовку, разогретую до 170 ºС, на 25 минут.

На заметку

Для запеканки лучше всего подойдет средняя паста: фарфалле, фузилли, пенне.

Ранее мы рассказывали советы известного диетолога, как правильно есть макароны, чтобы не поправиться. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом макаронной запеканки с фаршем.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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