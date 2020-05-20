Как приготовить итальянскую запеканку из пасты: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт сытной запеканки с мясом и сыром в духовке

Запеканка из макарон по-итальянски с колбасками, сыром и грибами – это отличный вариант для сытного семейного ужина. Соус для пиццы можно купить готовый или сделать самостоятельно.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Запеканка из пасты с колбасками и сыром

Запеканка с салями и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г средней пасты

300 г моцареллы

200 г колбасок

200 г ветчины

200 г шампиньонов

1 луковица

2 зубчика чеснока

250 г твердого сыра

150 г салями

300 г соуса для пиццы

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Способ приготовления:

Отварите пасту в подсоленной воде. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте нарезанные лук и чеснок до прозрачности. Нарежьте колбаски, добавьте в сковороду. Посолите, приправьте итальянскими травами и перемешайте. Нарежьте ветчину кубиками, а грибы – тонкими пластинками. Возьмите форму для запекания. На дно формы выложите несколько ложек соуса для пиццы, добавьте часть пасты и снова смажьте соусом. Посыпьте тертой моцареллой и твердым сыром. Добавьте сосиски с луком, выложите слой пасты и соуса. Посыпьте тертой моцареллой и твердым сыром. Сверху выложите грибы, ветчину и твердый сыр. Украсьте салями. Поставьте в духовку, разогретую до 170 ºС, на 25 минут.

На заметку

Для запеканки лучше всего подойдет средняя паста: фарфалле, фузилли, пенне.

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