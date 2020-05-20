Как приготовить итальянскую запеканку из пасты: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт сытной запеканки с мясом и сыром в духовке
Запеканка из макарон по-итальянски с колбасками, сыром и грибами – это отличный вариант для сытного семейного ужина. Соус для пиццы можно купить готовый или сделать самостоятельно.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Запеканка из пасты с колбасками и сыром
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г средней пасты
- 300 г моцареллы
- 200 г колбасок
- 200 г ветчины
- 200 г шампиньонов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 250 г твердого сыра
- 150 г салями
- 300 г соуса для пиццы
Способ приготовления:
- Отварите пасту в подсоленной воде.
- Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте нарезанные лук и чеснок до прозрачности.
- Нарежьте колбаски, добавьте в сковороду. Посолите, приправьте итальянскими травами и перемешайте.
- Нарежьте ветчину кубиками, а грибы – тонкими пластинками.
- Возьмите форму для запекания. На дно формы выложите несколько ложек соуса для пиццы, добавьте часть пасты и снова смажьте соусом.
- Посыпьте тертой моцареллой и твердым сыром. Добавьте сосиски с луком, выложите слой пасты и соуса. Посыпьте тертой моцареллой и твердым сыром. Сверху выложите грибы, ветчину и твердый сыр. Украсьте салями.
- Поставьте в духовку, разогретую до 170 ºС, на 25 минут.
На заметку
Для запеканки лучше всего подойдет средняя паста: фарфалле, фузилли, пенне.
Ранее мы рассказывали советы известного диетолога, как правильно есть макароны, чтобы не поправиться. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом макаронной запеканки с фаршем.
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