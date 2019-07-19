Как приготовить кабачковую икру: простой рецепт
Рецепт икры из кабачков с томатной пастой
Ищете простой рецепт икры из кабачков? Наш способ приготовления кабачковой икры хорош тем, что все ингредиенты тушатся в одной емкости. Если вы собираетесь измельчить закуску в блендере, то можете резать овощи произвольными кусочками.
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Помните, что самая вкусная кабачковая икра получается именно сейчас – в сезон свежих овощей. Кабачки для приготовления икры нужно выбирать молодые, без жесткой кожуры и крупных семян.
Кабачковая икра как в магазине
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 2 средние луковицы
- 2 средние моркови
- 2-3 ст.л. томатной пасты
- 4-5 ст.л. растительного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.
- Кабачки помыть, срезать кончики и нарезать мякоть кубиками.
- Разогреть большую сковороду с растительным маслом.
- Добавить лук и жарить до прозрачности. Затем добавить нарезанную морковь. Жарить, периодически помешивая, до мягкости.
- Когда лук и морковь будут готовы, добавить кабачки и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить. Тушить под крышкой на небольшом огне в течение 10 минут.
- Добавить томатную пасту, перемешать и готовить еще 10 минут. По желанию кабачковую икру можно оставить кусочками или взбить в пюре с помощью блендера.
- Подавать икру из кабачков холодной вместе с черным хлебом.
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