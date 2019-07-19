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Как приготовить кабачковую икру: простой рецепт

Рецепт икры из кабачков с томатной пастой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Вкусная икра из кабачков
Вкусная икра из кабачков
Фото: Depositphotos

Ищете простой рецепт икры из кабачков? Наш способ приготовления кабачковой икры хорош тем, что все ингредиенты тушатся в одной емкости. Если вы собираетесь измельчить закуску в блендере, то можете резать овощи произвольными кусочками.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре:

Помните, что самая вкусная кабачковая икра получается именно сейчас – в сезон свежих овощей. Кабачки для приготовления икры нужно выбирать молодые, без жесткой кожуры и крупных семян.

Кабачковая икра как в магазине

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 2 средние луковицы 
  • 2 средние моркови 
  • 2-3 ст.л. томатной пасты
  • 4-5 ст.л. растительного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.
  2. Кабачки помыть, срезать кончики и нарезать мякоть кубиками. 
  3. Разогреть большую сковороду с растительным маслом.
  4. Добавить лук и жарить до прозрачности. Затем добавить нарезанную морковь. Жарить, периодически помешивая, до мягкости.
  5. Когда лук и морковь будут готовы, добавить кабачки и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить. Тушить под крышкой на небольшом огне в течение 10 минут.
  6. Добавить томатную пасту, перемешать и готовить еще 10 минут. По желанию кабачковую икру можно оставить кусочками или взбить в пюре с помощью блендера.
  7. Подавать икру из кабачков холодной вместе с черным хлебом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром. "Сегодня" также рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.

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Источник: Сегодня
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