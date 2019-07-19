Как приготовить кабачковую икру: простой рецепт

Рецепт икры из кабачков с томатной пастой

Вкусная икра из кабачков Фото: Depositphotos

Ищете простой рецепт икры из кабачков? Наш способ приготовления кабачковой икры хорош тем, что все ингредиенты тушатся в одной емкости. Если вы собираетесь измельчить закуску в блендере, то можете резать овощи произвольными кусочками.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре:

Помните, что самая вкусная кабачковая икра получается именно сейчас – в сезон свежих овощей. Кабачки для приготовления икры нужно выбирать молодые, без жесткой кожуры и крупных семян.

Кабачковая икра как в магазине

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 кг кабачков

2 средние луковицы

2 средние моркови

2-3 ст.л. томатной пасты

4-5 ст.л. растительного масла

2-3 зубчика чеснока

Соль, перец – по вкусу

Читайте также Как приготовить кабачковый торт с сыром: пошаговый рецепт

Способ приготовления:

Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками. Кабачки помыть, срезать кончики и нарезать мякоть кубиками. Разогреть большую сковороду с растительным маслом. Добавить лук и жарить до прозрачности. Затем добавить нарезанную морковь. Жарить, периодически помешивая, до мягкости. Когда лук и морковь будут готовы, добавить кабачки и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить. Тушить под крышкой на небольшом огне в течение 10 минут. Добавить томатную пасту, перемешать и готовить еще 10 минут. По желанию кабачковую икру можно оставить кусочками или взбить в пюре с помощью блендера. Подавать икру из кабачков холодной вместе с черным хлебом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром. "Сегодня" также рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram