Как приготовить кабачковые оладьи на кефире: пошаговый рецепт

Рецепт вкусных кабачковых оладий на сковороде

Оладьи кабачковые на кефире Фото: Depositphotos

Оладьи из кабачков – одна из главных летних закусок, которую можно подавать на завтрак или на ужин. Кабачковые оладьи на кефире получаются самыми нежными и пышными.

Смотрите видео, как приготовить закуску из кабачков по рецепту Алексея Суханова:

Чтобы их приготовить, выбирайте молодые кабачки с тонкой кожицей. Натирать овощи лучше на средней или крупной терке. Затем массу нужно тщательно отжать, чтобы убрать выделившуюся жидкость. Если этого не сделать, тесто получится водянистым.

Кабачковые оладьи на кефире

Ингредиенты:

Молодые кабачки – 500 г

Кефир — 1,5 стакана

Яйца — 4 шт.

Мука — 1,5 стакана

Масло растительное — 1 ст. л.

Свежая петрушка — 1 пучок

Масло сливочное — по вкусу

Сода — на кончике ножа

Соль — по вкусу

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Способ приготовления:

Кабачки тщательно помойте и натрите на крупной терке. Хорошо отожмите лишний сок. Взбейте миксером яйца до образования пены. Смешайте тертую мякоть кабачка со взбитыми яйца, добавьте кефир и посолите. Петрушку помойте, отделите листья от стеблей. Мелко порубите листочки и добавьте к кабачкам. Помешивая, всыпьте муку. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны. Добавьте растительное масло и соду на кончике ножа, перемешайте. Оставьте тесто при комнатной температуре на 20 минут. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Наливая тесто ложкой, готовьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте кабачковые оладьи вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

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