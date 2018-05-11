Как приготовить кабыргу: рецепт Асмик Гаспарян
Рецепт баранины от победительницы кулинарного шоу
Кабырга – рулет из баранины с пряностями. Асмик Гаспарян рассказала, как сделать это блюдо сочным и ароматным.
Кабырга от Асмик Гаспарян
Ингредиенты:
- Баранья корейка на ребре – 1,5кг
- Болгарский перец – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Перец чили – 1 шт.
- Масло – 60 мл
- Чеснок – 10 зубчиков
- Петрушка – 15 веточек
- Сушеный тимьян – 3 г
- Сушеный розмарин – 3 г
- Соль – 17 г
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Рецепт приготовления:
- Подготовьте баранью корейку: срежьте мясо с ребер сплошным полотном, не дорезая до конца 10 см. Ребра, из которых срезали мясо, отрубите.
- Филе-антрекот у позвоночника разрежьте поперек пополам и раскройте, как книгу, чтобы весь пласт мяса был одинаковой толщины.
- Срежьте с мяса лишний жир и соединительную ткань. Между ребрами, которые остались, сделайте надрезы длиной 5 см.
- Смешайте раздавленный чеснок, соль, сушеный розмарин, сушеный тимьян и масло, выложите пряную смесь ровным слоем на мясо. Сверните мясо в рулет, начиная с противоположной от ребер стороны так, чтобы рулет лежал на ребрах. Оберните пленкой и оставьте мариноваться на 30 минут.
- Нарежьте кубиками лук, нарежьте соломкой болгарский перец, перец чили – нарежьте слайсами, обжарьте овощи на масле.
- Снимите с рулета пленку, разверните, выложите на мясо начинку, отступив 2 см от краев, посыпьте измельченной петрушкой, снова сверните мясо в рулет и обвяжите кулинарной нитью.
- Посолите сверху рулет, заверните в фольгу и поставьте запекаться на 2 часа при температуре 180⁰С. Через час откройте фольгу, а затем каждые 10 минут поливайте мясо жидкостью, выделившейся во время запекания.
- Подавайте кабыргу с помидорами и кинзой.
Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию". В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".
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Источник: "Сегодня"