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Как приготовить канеле в домашних условиях

Это одно из типичных французских лакомств, придуманное более 300 лет назад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Канеле: рецепт с фото
Канеле: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Канеле – десерт французской кухни родом из Аквитании. Пирожное имеет мягкое и нежное тесто, ароматизировано ромом и ванилью, а снаружи покрыто твердой карамелизированной корочкой. Оно чем-то напоминает ромовую бабу.

Смотрите видео, как приготовить французский яблочный пирог:

Желательно приготовить тесто для канеле заранее (либо за сутки либо хотя бы за 5-6 часов до выпечки). Рецепт рассчитан на 12-16 штук.

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Канеле классические

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 206 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 мл молока
  • 200 г сахарной пудры
  • 100 г муки
  • 20 г растопленного сливочного масла
  • 60 мл рома
  • 2 желтка
  • 1 яйцо
  • Стручок ванили

Способ приготовления:

  1. Подогреть молоко, дать немного остыть.
  2. При помощи миксера смешать яйца с сахаром, добавить ваниль, муку, щепотку соли.
  3. Потихоньку вливать молоко, продолжая перемешивать миксером.
  4. Добавить масло и ром, снова перемешать. Тесто получается по консистенции как для блинов. Убрать в холодильник на 5-6 часов или на ночь.
  5. Разогреть духовку до 240 ºС в режиме конвекции.
  6. В формочки для канеле влить где-то 3/4 теста (тесто в духовке поднимется).
  7. Поставить в духовку на 15 минут. Затем убавить температуру до 190 ºС и выпекать еще час.
  8. Вытащить из духовку, дать немного остыть и вытряхнуть готовые канеле из формы.

Как подавать десерт

Канеле лучше всего подавать слега теплыми, но ни в коем случае не горячими.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить трайфл с малиной и апельсином от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как сделать десерт "Три молока".

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Источник: Сегодня
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