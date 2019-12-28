Как приготовить канеле в домашних условиях

Это одно из типичных французских лакомств, придуманное более 300 лет назад

Канеле: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Канеле – десерт французской кухни родом из Аквитании. Пирожное имеет мягкое и нежное тесто, ароматизировано ромом и ванилью, а снаружи покрыто твердой карамелизированной корочкой. Оно чем-то напоминает ромовую бабу.

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Желательно приготовить тесто для канеле заранее (либо за сутки либо хотя бы за 5-6 часов до выпечки). Рецепт рассчитан на 12-16 штук.

Канеле классические

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

206 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 мл молока

200 г сахарной пудры

100 г муки

20 г растопленного сливочного масла

60 мл рома

2 желтка

1 яйцо

Стручок ванили

Способ приготовления:

Подогреть молоко, дать немного остыть. При помощи миксера смешать яйца с сахаром, добавить ваниль, муку, щепотку соли. Потихоньку вливать молоко, продолжая перемешивать миксером. Добавить масло и ром, снова перемешать. Тесто получается по консистенции как для блинов. Убрать в холодильник на 5-6 часов или на ночь. Разогреть духовку до 240 ºС в режиме конвекции. В формочки для канеле влить где-то 3/4 теста (тесто в духовке поднимется). Поставить в духовку на 15 минут. Затем убавить температуру до 190 ºС и выпекать еще час. Вытащить из духовку, дать немного остыть и вытряхнуть готовые канеле из формы.

Как подавать десерт

Канеле лучше всего подавать слега теплыми, но ни в коем случае не горячими.

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