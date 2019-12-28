Как приготовить канеле в домашних условиях
Это одно из типичных французских лакомств, придуманное более 300 лет назад
Канеле – десерт французской кухни родом из Аквитании. Пирожное имеет мягкое и нежное тесто, ароматизировано ромом и ванилью, а снаружи покрыто твердой карамелизированной корочкой. Оно чем-то напоминает ромовую бабу.
Смотрите видео, как приготовить французский яблочный пирог:
Желательно приготовить тесто для канеле заранее (либо за сутки либо хотя бы за 5-6 часов до выпечки). Рецепт рассчитан на 12-16 штук.
Канеле классические
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 206 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 мл молока
- 200 г сахарной пудры
- 100 г муки
- 20 г растопленного сливочного масла
- 60 мл рома
- 2 желтка
- 1 яйцо
- Стручок ванили
Способ приготовления:
- Подогреть молоко, дать немного остыть.
- При помощи миксера смешать яйца с сахаром, добавить ваниль, муку, щепотку соли.
- Потихоньку вливать молоко, продолжая перемешивать миксером.
- Добавить масло и ром, снова перемешать. Тесто получается по консистенции как для блинов. Убрать в холодильник на 5-6 часов или на ночь.
- Разогреть духовку до 240 ºС в режиме конвекции.
- В формочки для канеле влить где-то 3/4 теста (тесто в духовке поднимется).
- Поставить в духовку на 15 минут. Затем убавить температуру до 190 ºС и выпекать еще час.
- Вытащить из духовку, дать немного остыть и вытряхнуть готовые канеле из формы.
Как подавать десерт
Канеле лучше всего подавать слега теплыми, но ни в коем случае не горячими.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить трайфл с малиной и апельсином от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как сделать десерт "Три молока".
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.