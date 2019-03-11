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Как приготовить картофель фри в духовке

Поджаристый картофель для гарнира

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Картофель фри
Картофель фри
Фото: freepik.com

Картошка фри – идеальный гарнир к бургерам, стейкам и фиш энд чипс. Картофель в этом рецепте запекается в духовке с минимальным количеством оливкового масла, поэтому не содержит лишних калорий. 

Картофель фри в духовке

Ингредиенты:

  • Картофель крупный – 2 шт.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Паприка -   1 Чайная ложка
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Картофель очистите, вымойте, обсушите и нарежьте толстой соломкой, как для фри.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов. В большой миске соедините муку, паприку, соль, перец, масло и нарезанный картофель, перемешайте.
  3. Выложите картофель ровным слоем на противень, сбрызните остатками соуса из миски, запекайте в духовке в течение 30–35 минут до румяного цвета. Подавайте немедленно со стейками или жареной рыбой.

Напомним, ранее мы сообщали, что картошка фри поднимает настроение. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как нельзя жарить картошку.

Смотрите видео о самых дорогих сортах картофеля в мире:

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Источник: Сегодня
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