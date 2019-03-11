Как приготовить картофель фри в духовке

Поджаристый картофель для гарнира

Картофель фри Фото: freepik.com

Картошка фри – идеальный гарнир к бургерам, стейкам и фиш энд чипс. Картофель в этом рецепте запекается в духовке с минимальным количеством оливкового масла, поэтому не содержит лишних калорий.

Картофель фри в духовке

Ингредиенты:

Картофель крупный – 2 шт.

Мука – 1 ст.л.

Паприка - 1 Чайная ложка

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Картофель очистите, вымойте, обсушите и нарежьте толстой соломкой, как для фри. Разогрейте духовку до 200 градусов. В большой миске соедините муку, паприку, соль, перец, масло и нарезанный картофель, перемешайте. Выложите картофель ровным слоем на противень, сбрызните остатками соуса из миски, запекайте в духовке в течение 30–35 минут до румяного цвета. Подавайте немедленно со стейками или жареной рыбой.

Напомним, ранее мы сообщали, что картошка фри поднимает настроение. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как нельзя жарить картошку.

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