Как приготовить картофельные котлеты с лососем: рецепт Джейми Оливера

Это отличный рецепт для весеннего обеда

Вместо лосося в рецепте можно использовать и другую рыбу, как в виде фарша, так и консервированную. Следуйте инструкции по приготовлению ниже.

Котлеты из картофеля, лосося и зеленого горошка

Ингредиенты:

360 г филе лосося или фарша

600 г картофеля

морская соль

свежемолотый черный перец

50 г свежего или замороженного горошка

1 лимон (по желанию)

1 столовая ложка пшеничной муки, плюс дополнительно для присыпки

1 яйцо

½ пучок зеленого лука

оливковое масло

Рецепт приготовления:

1. Наполните большую кастрюлю холодной воды и добавьте щепотку соли. Поставьте на сильный огонь и доведите до кипения.

2. Выложите зеленый горошек в тарелку и отставьте в сторону.

3. Почистите картошку и порежьте ее на небольшие кубики на разделочной доске. В таком виде они быстрее сварятся.

4. Как только вода закипит, осторожно добавьте картофель, доведите до кипения, затем убавьте огонь до среднего и варите на медленном огне около 10 минут, или до готовности, добавив горошек за последние 2 минуты.

5. Удалите с лосося кожу и выложите рыбу в глубокую миску. Используя вилку, разомните филе на мелкие куски.

6. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте в тарелку с лососем.

7. Как только все сварится, слейте картофель и горох в дуршлаг над раковиной, потом оставьте остывать.

8. Используя терку, мелко натрите цедру лимона прямо в миску с рыбой. Сюда же добавьте муку, яйцо и крохотную щепотку перца.

9. Разомните картофель и горошек в пюре. Добавьте пюре в миску с рыбой, затем хорошо перемешайте.

10. Насыпьте немного муки на чистую рабочую поверхность и на большую тарелку. Разделите смесь на 8 частей и сформируйте из каждой шарик примерно 2 см толщиной. Положите их на присыпанную мукой тарелку и слегка посыпьте сверху мукой.

11. Поставьте большую сковороду на средний огонь и добавьте 1 столовую ложку оливкового масла.

12. Аккуратно отправьте рыбные котлеты в сковороду и жарьте в течение от 3 до 4 минут с каждой стороны или до хрустящей корочки и золотистого цвета.

Подавать рыбные котлеты можно с овощами или свежим зеленым салатом и дольками лимона. Перед едой, для более приятного вкуса, выжмите немного лимонного сока прямо на поверхность котлеты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом супа-пюре из зеленого горошка. Мы также писали, как приготовить киш с лососем и зеленым горошком.