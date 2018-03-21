Как приготовить картофельные котлеты с лососем: рецепт Джейми Оливера
Это отличный рецепт для весеннего обеда
Вместо лосося в рецепте можно использовать и другую рыбу, как в виде фарша, так и консервированную. Следуйте инструкции по приготовлению ниже.
Котлеты из картофеля, лосося и зеленого горошка
Ингредиенты:
- 360 г филе лосося или фарша
- 600 г картофеля
- морская соль
- свежемолотый черный перец
- 50 г свежего или замороженного горошка
- 1 лимон (по желанию)
- 1 столовая ложка пшеничной муки, плюс дополнительно для присыпки
- 1 яйцо
- ½ пучок зеленого лука
- оливковое масло
Рецепт приготовления:
1. Наполните большую кастрюлю холодной воды и добавьте щепотку соли. Поставьте на сильный огонь и доведите до кипения.
2. Выложите зеленый горошек в тарелку и отставьте в сторону.
3. Почистите картошку и порежьте ее на небольшие кубики на разделочной доске. В таком виде они быстрее сварятся.
4. Как только вода закипит, осторожно добавьте картофель, доведите до кипения, затем убавьте огонь до среднего и варите на медленном огне около 10 минут, или до готовности, добавив горошек за последние 2 минуты.
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5. Удалите с лосося кожу и выложите рыбу в глубокую миску. Используя вилку, разомните филе на мелкие куски.
6. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте в тарелку с лососем.
7. Как только все сварится, слейте картофель и горох в дуршлаг над раковиной, потом оставьте остывать.
8. Используя терку, мелко натрите цедру лимона прямо в миску с рыбой. Сюда же добавьте муку, яйцо и крохотную щепотку перца.
9. Разомните картофель и горошек в пюре. Добавьте пюре в миску с рыбой, затем хорошо перемешайте.
10. Насыпьте немного муки на чистую рабочую поверхность и на большую тарелку. Разделите смесь на 8 частей и сформируйте из каждой шарик примерно 2 см толщиной. Положите их на присыпанную мукой тарелку и слегка посыпьте сверху мукой.
11. Поставьте большую сковороду на средний огонь и добавьте 1 столовую ложку оливкового масла.
12. Аккуратно отправьте рыбные котлеты в сковороду и жарьте в течение от 3 до 4 минут с каждой стороны или до хрустящей корочки и золотистого цвета.
Подавать рыбные котлеты можно с овощами или свежим зеленым салатом и дольками лимона. Перед едой, для более приятного вкуса, выжмите немного лимонного сока прямо на поверхность котлеты.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом супа-пюре из зеленого горошка. Мы также писали, как приготовить киш с лососем и зеленым горошком.