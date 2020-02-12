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Как приготовить картофельный салат: три простых рецепта

Рецепты картофельных салатов с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:06
Картофельный салат
Картофельный салат
Фото: Depositphotos

Картофельный салат – сытное и вкусное блюдо, которое пришло к нам из немецкой кухни. Для него используют так называемые "восковые" сорта картофеля – они лучше сохраняют свою форму при варке.

Смотрите видео, как приготовить на мангале:

Картофель в салате можно сочетать с самыми разными ингредиентами. Репчатый лук, зеленый лук, каперсы и корнишоны придадут блюду пикантность, а сладкий болгарский перец или сельдерей снизят калорийность и добавят свежести.

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Картофельный салат с маринованными грибами

Картофельный салат с грибами
Картофельный салат с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 600 г вареного в кожуре картофеля
  • 200 г маринованных грибов (шампиньонов, опят)
  • 100 г маринованных огурцов
  • 1/2 красной луковицы
  • Масло растительное нерафинированное – для заправки
  • 2-3 веточки укропа
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  • Вареный картофель очистить и нарезать небольшими кубиками.
  • Лук очистить и тонко порубить.
  • Маринованные грибы и огурцы нарезать произвольно.
  • Добавить к картофелю и луку измельченный укроп, грибы и огурцы.
  • Приправить салат солью, перцем, заправить маслом и перемешать.

Картофельный салат с салями

Салат с картошкой и колбасой
Салат с картошкой и колбасой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Картофель – 500 г
  • Салями -100 г
  • Лук – 1 шт
  • Маринованные огурцы – 2 шт
  • Горчица крупнозернистая – 1 ч. ложки
  • Укроп – 3-5 веточек
  • Уксус винный белый – 1 ч. ложка
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло оливковое – 2 ст. ложки

Способ приготовления:

  1. Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, а затем очистить и нарезать крупными дольками и выложить в салатницу.
  2. Маринованные огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю.
  3. Лук очистить и порезать тонкими кольцами, салями – соломкой, а укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты.
  4. Приготовить заправку. Смешать масло, уксус, горчицу, соль и перец. Заправить салат и перемешать.

Картофельный салат с йогуртовой заправкой

Картофельный салат с беконом и луком
Картофельный салат с беконом и луком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Картофель запеченный или отварной – 400 г
  • Бекон сырокопченый – 100 г
  • Оливки – 1 банка
  • Лук красный – 1 шт.

Для заправки:

  • Йогурт натуральный – 100 г
  • Базилик и петрушка – 4-6 веточек
  • Соль – по вкусу
  • Масло оливковое – 2 ст. л.
  • Сок лимонный – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Бекон запечь или поджарить.
  2. Картофель очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки.
  3. Добавить лук, нарезанный перьями.
  4. Всыпать оливки, разрезанные на половинки.
  5. В блендер сложить листья базилика и петрушки, добавить лимонный сок и оливковое масло, измельчить.
  6. Добавить йогурт и соль по вкусу.
  7. Добавить соус в салат и перемешать.
  8. Выложить салат на блюдо, сверху добавить ломтики бекона.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жюльен с картошкой. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с картофелем.

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Источник: Сегодня
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