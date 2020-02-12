Как приготовить картофельный салат: три простых рецепта
Рецепты картофельных салатов с фото
Картофельный салат – сытное и вкусное блюдо, которое пришло к нам из немецкой кухни. Для него используют так называемые "восковые" сорта картофеля – они лучше сохраняют свою форму при варке.
Смотрите видео, как приготовить на мангале:
Картофель в салате можно сочетать с самыми разными ингредиентами. Репчатый лук, зеленый лук, каперсы и корнишоны придадут блюду пикантность, а сладкий болгарский перец или сельдерей снизят калорийность и добавят свежести.
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Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 600 г вареного в кожуре картофеля
- 200 г маринованных грибов (шампиньонов, опят)
- 100 г маринованных огурцов
- 1/2 красной луковицы
- Масло растительное нерафинированное – для заправки
- 2-3 веточки укропа
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Вареный картофель очистить и нарезать небольшими кубиками.
- Лук очистить и тонко порубить.
- Маринованные грибы и огурцы нарезать произвольно.
- Добавить к картофелю и луку измельченный укроп, грибы и огурцы.
- Приправить салат солью, перцем, заправить маслом и перемешать.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Салями -100 г
- Лук – 1 шт
- Маринованные огурцы – 2 шт
- Горчица крупнозернистая – 1 ч. ложки
- Укроп – 3-5 веточек
- Уксус винный белый – 1 ч. ложка
- Соль, перец – по вкусу
- Масло оливковое – 2 ст. ложки
Способ приготовления:
- Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, а затем очистить и нарезать крупными дольками и выложить в салатницу.
- Маринованные огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю.
- Лук очистить и порезать тонкими кольцами, салями – соломкой, а укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты.
- Приготовить заправку. Смешать масло, уксус, горчицу, соль и перец. Заправить салат и перемешать.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Картофель запеченный или отварной – 400 г
- Бекон сырокопченый – 100 г
- Оливки – 1 банка
- Лук красный – 1 шт.
Для заправки:
- Йогурт натуральный – 100 г
- Базилик и петрушка – 4-6 веточек
- Соль – по вкусу
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Сок лимонный – по вкусу
Способ приготовления:
- Бекон запечь или поджарить.
- Картофель очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки.
- Добавить лук, нарезанный перьями.
- Всыпать оливки, разрезанные на половинки.
- В блендер сложить листья базилика и петрушки, добавить лимонный сок и оливковое масло, измельчить.
- Добавить йогурт и соль по вкусу.
- Добавить соус в салат и перемешать.
- Выложить салат на блюдо, сверху добавить ломтики бекона.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жюльен с картошкой. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с картофелем.
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