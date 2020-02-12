Как приготовить картофельный салат: три простых рецепта

Рецепты картофельных салатов с фото

Картофельный салат Фото: Depositphotos

Картофельный салат – сытное и вкусное блюдо, которое пришло к нам из немецкой кухни. Для него используют так называемые "восковые" сорта картофеля – они лучше сохраняют свою форму при варке.

Смотрите видео, как приготовить на мангале:

Картофель в салате можно сочетать с самыми разными ингредиентами. Репчатый лук, зеленый лук, каперсы и корнишоны придадут блюду пикантность, а сладкий болгарский перец или сельдерей снизят калорийность и добавят свежести.

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Картофельный салат с маринованными грибами

Картофельный салат с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

600 г вареного в кожуре картофеля

200 г маринованных грибов (шампиньонов, опят)

100 г маринованных огурцов

1/2 красной луковицы

Масло растительное нерафинированное – для заправки

2-3 веточки укропа

Соль, перец

Способ приготовления:

Вареный картофель очистить и нарезать небольшими кубиками.

Лук очистить и тонко порубить.

Маринованные грибы и огурцы нарезать произвольно.

Добавить к картофелю и луку измельченный укроп, грибы и огурцы.

Приправить салат солью, перцем, заправить маслом и перемешать.

Картофельный салат с салями

Салат с картошкой и колбасой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Салями -100 г

Лук – 1 шт

Маринованные огурцы – 2 шт

Горчица крупнозернистая – 1 ч. ложки

Укроп – 3-5 веточек

Уксус винный белый – 1 ч. ложка

Соль, перец – по вкусу

Масло оливковое – 2 ст. ложки

Способ приготовления:

Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, а затем очистить и нарезать крупными дольками и выложить в салатницу. Маринованные огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю. Лук очистить и порезать тонкими кольцами, салями – соломкой, а укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты. Приготовить заправку. Смешать масло, уксус, горчицу, соль и перец. Заправить салат и перемешать.

Картофельный салат с йогуртовой заправкой

Картофельный салат с беконом и луком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Картофель запеченный или отварной – 400 г

Бекон сырокопченый – 100 г

Оливки – 1 банка

Лук красный – 1 шт.

Для заправки:

Йогурт натуральный – 100 г

Базилик и петрушка – 4-6 веточек

Соль – по вкусу

Масло оливковое – 2 ст. л.

Сок лимонный – по вкусу

Способ приготовления:

Бекон запечь или поджарить. Картофель очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки. Добавить лук, нарезанный перьями. Всыпать оливки, разрезанные на половинки. В блендер сложить листья базилика и петрушки, добавить лимонный сок и оливковое масло, измельчить. Добавить йогурт и соль по вкусу. Добавить соус в салат и перемешать. Выложить салат на блюдо, сверху добавить ломтики бекона.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жюльен с картошкой. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с картофелем.

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