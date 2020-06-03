Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить картошку по-деревенски: ТОП-7 рецептов

Сегодня, 15:37

Лучшие рецепты картошки по-селянски с фото

Запеченный картофель дольками по-деревенски – это всегда очень просто, вкусно и сытно. Его можно подавать как горячую закуску или основное блюдо.

Отличным дополнением к картошке по-селянски станут всевозможные соусы (горчичный, кетчуп, сметанный), а также салаты из свежих или маринованных овощей.

Картошка по-селянски как Макдональдсе

Картошка по-деревенски как в Макдональдсе
Картошка по-деревенски как в Макдональдсе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 7 шт. молодого картофеля
  • Сухой чеснок
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Паприка
  • Приправа для картофеля
  • Соль

Читайте также:
Как приготовить картофельную запеканку в духовке: ТОП-5 рецептов

Способ приготовления:

  1. Молодой картофель хорошо вымыть, просушить бумажным полотенцем. Подготовить специи.
  2. Картофель нарезать вдоль на небольшие дольки. Выложить в глубокую посуду.
  3. Посыпать солью, специями по вкусу, обязательно добавить паприку, она придаст картошке красивый цвет. Перемешать, чтобы весь картофель был в специях.
  4. Добавить растительное масло и перемешать.
  5. Выложить картофель в посуду для запекания в один слой, полить остатками растительного масла из посуды, в которой перемешивали картофель со специями.
  6. Поверх можно еще раз посыпать паприкой.
  7. Запекать 30 минут при температуре 200 ºС.

Смотрите видео, как приготовить картошку на мангале:

Картошка по-селянски на сковороде

Картошка по-деревенски на сковороде
Картошка по-деревенски на сковороде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 750 г картофеля
  • 4 луковицы
  • 200 г сала, проросшего мясом
  • 30 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 3 ст.л. молока
  • Соль, молотый перец
  • Паприка
  • 2 ст.л. нарезанного зеленого лука

Способ приготовления:

  1. Картофель помыть, залить водой и довести до кипения. Варить 20-25 минут, воду слить. Готовый картофель почистить и нарезать кружочками.
  2. Лук почистить и некрупно порезать.
  3. Четверть сала с прослойками мяса нарезать кубиками и растопить.
  4. Добавить сливочное масло и тушить лук до мягкости. Добавить кусочки картофеля и обжарить до золотистого цвета.
  5. Яйца взбить с молоком, солью, молотым перцем и паприкой. Оставшееся сало нарезать кубиками, смешать с зеленым луком и добавить к яично-молочной смеси.
  6. Влить полученную массу в сковороду и обжарить с двух сторон.

Картошка по-селянски в рукаве

Картошка по-деревенски в рукаве
Картошка по-деревенски в рукаве
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 10 зубчиков чеснока
  • 1/2 стручка чили
  • 50 мл растительного масла
  • Молотая паприка, перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофельные клубни помыть, нарезать крупными продольными дольками.
  2. Почистить чеснок и кольцами нарубить примерно половину стручка чили.
  3. Щедро приправить солью, черным молотым перцем, паприкой и растительным маслом, перемешать.
  4. Положить все в рукав для запекания, стянуть по краям.
  5. На противне или в жаропрочной форме отправить в раскаленную духовку, запекать 30-40 минут при температуре 200 ºС.
  6. Разорвать пакет и готовить еще 10, чтобы картошка подрумянилась.

Картошка по-селянски с мясом

Картошка по-деревенски с мясом
Картошка по-деревенски с мясом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1-1.5 кг картофеля
  • 500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)
  • 1 лук
  • 1-2 моркови
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • 3-4 ст.л. томатного соуса
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Картофель почистить, нарезать кубиками или дольками.
  2. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.
  3. Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости.
  4. Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса.
  5. Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить.
  6. Сложить все в рукав для запекания. Завязать концы и готовить в разогретой до 180 ºС духовке до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой.
  7. Подавать картошку с мясом горячей.

Картошка по-селянски в мультиварке

Картошка по-деревенски в мультиварке
Картошка по-деревенски в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 50 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 1 ч.л. петрушки
  • 1 ч.л. укропа
  • 1 ч.л. тимьяна
  • 4 зубчика чеснока
  • 1-2 ч.л. соли
  • 4 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Картофель нарезать ломтиками на 6-8 частей, смешать с мелко нарезанным чесноком, укропом, петрушкой, тимьяном, подсолнечным маслом и солью.
  2. Все перемешать и выложить в чашу мультиварки.
  3. Поставить режим "Выпечка" или "Мультиповар" на 125 °С и готовить картошку по-селянски 40 минут.

Картошка по-селянски в микроволновке

Картошка по-деревенски в микроволновке
Картошка по-деревенски в микроволновке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 3 картофелины
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. приправы для картофеля
  • 3-4 ст. л. кипятка
  • 1-2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

  1. Картофель хорошо вымыть щеткой и дать обсохнуть.
  2. Каждую картофелину разрезать на 8 долек, поместить в кастрюлю, предназначенную для приготовления в микроволновке. Всыпать приправу для картофеля (в нее входит и соль).
  3. Влить растительное масло и хорошо перемешать картофель. Влить немного кипятка.
  4. Поместить форму с картошкой в микроволновку, готовить 10 минут при полной мощности.
  5. Готовый горячий картофель по-деревенски смешать с измельченным чесноком.
  6. Подавать картофель, посыпав зеленью.

Картошка по-селянски: рецепт с грибами и салом

Картошка по-деревенски с грибами и салом
Картошка по-деревенски с грибами и салом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 300 г грибов
  • 200-300 г сала
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Картофель почистите и помойте.
  2. Грибы помойте и обсушите бумажным полотенцем.
  3. Для приготовления блюда выбирайте сковороду с толстым дном или чугунную. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинами, обжарьте на сковороде в растительном масле 7-8 минут до готовности. Немного посолите. Готовые грибы переложите в тарелку.
  4. В эту же сковороду выложите нарезанное кусочками сало и жарьте до состояния шкварок. Картофель нарежьте брусочками и промойте холодной водой от крахмала. Затем заверните в бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
  5. Выложите подготовленный картофель на сковороду. Жарьте картофель на сильном огне, периодически помешивая. Когда картофель будет готов, посолите по вкусу.
  6. Добавьте жареные грибы и аккуратно перемешайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом молодой картошки с мясом. Кроме этого, мы писали, как сделать картофельную запеканку с грибами и фаршем в мультиварке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Блюда из шпината с яйцом: три необычных рецепта Что приготовить из кабачков: рецепты вкусных и полезных блюд Для летней вечеринки: три рецепта легких алкогольных коктейлей Рецепт быстрой запеканки с рыбой и брокколи
рецепты картофель картошка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

9 зірок, яких з віком перестали впізнавати. Фото
9 зірок, яких з віком перестали впізнавати. Фото
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»
В сеть просочились кадры с Кароль, вырезанные из эфира «Голоса»

Популярные статьи

Сегодня, 11:55Fun

Что будет, если питаться только овощами и фруктами или мясом: идентичные близнецы показали на фото

Сегодня, 09:57Events

Именины Елены: поздравления с Днем ангела

Сегодня, 05:05Fun

3 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 11:14Шоу-бизнес

Таисия Повалий показала лицо без макияжа: как выглядит 55-летняя певица

Вчера, 11:09Travel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

Вчера, 10:53Стиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

Вчера, 10:37Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

1 июняШоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

1 июняШоу-бизнес

ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

1 июняСтиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

1 июняСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

1 июняТехно

Дешевой не будет: Sony раскрыла цену PlayStation 5

1 июняШоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

1 июняFood

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

1 июняШоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

1 июняFun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Новости партнеров

Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Дочка Потапа зняла халатик, забувши про сором
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Как выглядели наложницы султана из
Как выглядели наложницы султана из "Великолепного века" в жизни
Поліна Ололо заявила про залежність репера Серьоги: подробиці
Поліна Ололо заявила про залежність репера Серьоги: подробиці
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять