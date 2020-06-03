Как приготовить картошку по-деревенски: ТОП-7 рецептов

Лучшие рецепты картошки по-селянски с фото

Запеченный картофель дольками по-деревенски – это всегда очень просто, вкусно и сытно. Его можно подавать как горячую закуску или основное блюдо.

Отличным дополнением к картошке по-селянски станут всевозможные соусы (горчичный, кетчуп, сметанный), а также салаты из свежих или маринованных овощей.

Картошка по-селянски как Макдональдсе

Картошка по-деревенски как в Макдональдсе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

7 шт. молодого картофеля

Сухой чеснок

2 ст.л. растительного масла

Паприка

Приправа для картофеля

Соль

Способ приготовления:

Молодой картофель хорошо вымыть, просушить бумажным полотенцем. Подготовить специи. Картофель нарезать вдоль на небольшие дольки. Выложить в глубокую посуду. Посыпать солью, специями по вкусу, обязательно добавить паприку, она придаст картошке красивый цвет. Перемешать, чтобы весь картофель был в специях. Добавить растительное масло и перемешать. Выложить картофель в посуду для запекания в один слой, полить остатками растительного масла из посуды, в которой перемешивали картофель со специями. Поверх можно еще раз посыпать паприкой. Запекать 30 минут при температуре 200 ºС.

Смотрите видео, как приготовить картошку на мангале:

Картошка по-селянски на сковороде

Картошка по-деревенски на сковороде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

750 г картофеля

4 луковицы

200 г сала, проросшего мясом

30 г сливочного масла

3 яйца

3 ст.л. молока

Соль, молотый перец

Паприка

2 ст.л. нарезанного зеленого лука

Способ приготовления:

Картофель помыть, залить водой и довести до кипения. Варить 20-25 минут, воду слить. Готовый картофель почистить и нарезать кружочками. Лук почистить и некрупно порезать. Четверть сала с прослойками мяса нарезать кубиками и растопить. Добавить сливочное масло и тушить лук до мягкости. Добавить кусочки картофеля и обжарить до золотистого цвета. Яйца взбить с молоком, солью, молотым перцем и паприкой. Оставшееся сало нарезать кубиками, смешать с зеленым луком и добавить к яично-молочной смеси. Влить полученную массу в сковороду и обжарить с двух сторон.

Картошка по-селянски в рукаве

Картошка по-деревенски в рукаве Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг картофеля

10 зубчиков чеснока

1/2 стручка чили

50 мл растительного масла

Молотая паприка, перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Картофельные клубни помыть, нарезать крупными продольными дольками. Почистить чеснок и кольцами нарубить примерно половину стручка чили. Щедро приправить солью, черным молотым перцем, паприкой и растительным маслом, перемешать. Положить все в рукав для запекания, стянуть по краям. На противне или в жаропрочной форме отправить в раскаленную духовку, запекать 30-40 минут при температуре 200 ºС. Разорвать пакет и готовить еще 10, чтобы картошка подрумянилась.

Картошка по-селянски с мясом

Картошка по-деревенски с мясом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1-1.5 кг картофеля

500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)

1 лук

1-2 моркови

1 ст.л. горчицы в зернах

3-4 ст.л. томатного соуса

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Картофель почистить, нарезать кубиками или дольками. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками. Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости. Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса. Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить. Сложить все в рукав для запекания. Завязать концы и готовить в разогретой до 180 ºС духовке до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой. Подавать картошку с мясом горячей.

Картошка по-селянски в мультиварке

Картошка по-деревенски в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

50 минут

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1 ч.л. петрушки

1 ч.л. укропа

1 ч.л. тимьяна

4 зубчика чеснока

1-2 ч.л. соли

4 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Картофель нарезать ломтиками на 6-8 частей, смешать с мелко нарезанным чесноком, укропом, петрушкой, тимьяном, подсолнечным маслом и солью. Все перемешать и выложить в чашу мультиварки. Поставить режим "Выпечка" или "Мультиповар" на 125 °С и готовить картошку по-селянски 40 минут.

Картошка по-селянски в микроволновке

Картошка по-деревенски в микроволновке Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

3 картофелины

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. приправы для картофеля

3-4 ст. л. кипятка

1-2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Картофель хорошо вымыть щеткой и дать обсохнуть. Каждую картофелину разрезать на 8 долек, поместить в кастрюлю, предназначенную для приготовления в микроволновке. Всыпать приправу для картофеля (в нее входит и соль). Влить растительное масло и хорошо перемешать картофель. Влить немного кипятка. Поместить форму с картошкой в микроволновку, готовить 10 минут при полной мощности. Готовый горячий картофель по-деревенски смешать с измельченным чесноком. Подавать картофель, посыпав зеленью.

Картошка по-селянски: рецепт с грибами и салом

Картошка по-деревенски с грибами и салом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 кг картофеля

300 г грибов

200-300 г сала

2 ст.л. растительного масла

Соль

Способ приготовления:

Картофель почистите и помойте. Грибы помойте и обсушите бумажным полотенцем. Для приготовления блюда выбирайте сковороду с толстым дном или чугунную. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинами, обжарьте на сковороде в растительном масле 7-8 минут до готовности. Немного посолите. Готовые грибы переложите в тарелку. В эту же сковороду выложите нарезанное кусочками сало и жарьте до состояния шкварок. Картофель нарежьте брусочками и промойте холодной водой от крахмала. Затем заверните в бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Выложите подготовленный картофель на сковороду. Жарьте картофель на сильном огне, периодически помешивая. Когда картофель будет готов, посолите по вкусу. Добавьте жареные грибы и аккуратно перемешайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом молодой картошки с мясом. Кроме этого, мы писали, как сделать картофельную запеканку с грибами и фаршем в мультиварке.

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