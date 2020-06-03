Как приготовить картошку по-деревенски: ТОП-7 рецептов
Лучшие рецепты картошки по-селянски с фото
Запеченный картофель дольками по-деревенски – это всегда очень просто, вкусно и сытно. Его можно подавать как горячую закуску или основное блюдо.
Отличным дополнением к картошке по-селянски станут всевозможные соусы (горчичный, кетчуп, сметанный), а также салаты из свежих или маринованных овощей.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 7 шт. молодого картофеля
- Сухой чеснок
- 2 ст.л. растительного масла
- Паприка
- Приправа для картофеля
- Соль
Способ приготовления:
- Молодой картофель хорошо вымыть, просушить бумажным полотенцем. Подготовить специи.
- Картофель нарезать вдоль на небольшие дольки. Выложить в глубокую посуду.
- Посыпать солью, специями по вкусу, обязательно добавить паприку, она придаст картошке красивый цвет. Перемешать, чтобы весь картофель был в специях.
- Добавить растительное масло и перемешать.
- Выложить картофель в посуду для запекания в один слой, полить остатками растительного масла из посуды, в которой перемешивали картофель со специями.
- Поверх можно еще раз посыпать паприкой.
- Запекать 30 минут при температуре 200 ºС.
Смотрите видео, как приготовить картошку на мангале:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 750 г картофеля
- 4 луковицы
- 200 г сала, проросшего мясом
- 30 г сливочного масла
- 3 яйца
- 3 ст.л. молока
- Соль, молотый перец
- Паприка
- 2 ст.л. нарезанного зеленого лука
Способ приготовления:
- Картофель помыть, залить водой и довести до кипения. Варить 20-25 минут, воду слить. Готовый картофель почистить и нарезать кружочками.
- Лук почистить и некрупно порезать.
- Четверть сала с прослойками мяса нарезать кубиками и растопить.
- Добавить сливочное масло и тушить лук до мягкости. Добавить кусочки картофеля и обжарить до золотистого цвета.
- Яйца взбить с молоком, солью, молотым перцем и паприкой. Оставшееся сало нарезать кубиками, смешать с зеленым луком и добавить к яично-молочной смеси.
- Влить полученную массу в сковороду и обжарить с двух сторон.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 10 зубчиков чеснока
- 1/2 стручка чили
- 50 мл растительного масла
- Молотая паприка, перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофельные клубни помыть, нарезать крупными продольными дольками.
- Почистить чеснок и кольцами нарубить примерно половину стручка чили.
- Щедро приправить солью, черным молотым перцем, паприкой и растительным маслом, перемешать.
- Положить все в рукав для запекания, стянуть по краям.
- На противне или в жаропрочной форме отправить в раскаленную духовку, запекать 30-40 минут при температуре 200 ºС.
- Разорвать пакет и готовить еще 10, чтобы картошка подрумянилась.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1-1.5 кг картофеля
- 500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)
- 1 лук
- 1-2 моркови
- 1 ст.л. горчицы в зернах
- 3-4 ст.л. томатного соуса
- Соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Картофель почистить, нарезать кубиками или дольками.
- Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.
- Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости.
- Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса.
- Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить.
- Сложить все в рукав для запекания. Завязать концы и готовить в разогретой до 180 ºС духовке до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой.
- Подавать картошку с мясом горячей.
Время приготовления:
- 50 минут
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 ч.л. петрушки
- 1 ч.л. укропа
- 1 ч.л. тимьяна
- 4 зубчика чеснока
- 1-2 ч.л. соли
- 4 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Картофель нарезать ломтиками на 6-8 частей, смешать с мелко нарезанным чесноком, укропом, петрушкой, тимьяном, подсолнечным маслом и солью.
- Все перемешать и выложить в чашу мультиварки.
- Поставить режим "Выпечка" или "Мультиповар" на 125 °С и готовить картошку по-селянски 40 минут.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 3 картофелины
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. приправы для картофеля
- 3-4 ст. л. кипятка
- 1-2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
- Картофель хорошо вымыть щеткой и дать обсохнуть.
- Каждую картофелину разрезать на 8 долек, поместить в кастрюлю, предназначенную для приготовления в микроволновке. Всыпать приправу для картофеля (в нее входит и соль).
- Влить растительное масло и хорошо перемешать картофель. Влить немного кипятка.
- Поместить форму с картошкой в микроволновку, готовить 10 минут при полной мощности.
- Готовый горячий картофель по-деревенски смешать с измельченным чесноком.
- Подавать картофель, посыпав зеленью.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 300 г грибов
- 200-300 г сала
- 2 ст.л. растительного масла
- Соль
Способ приготовления:
- Картофель почистите и помойте.
- Грибы помойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Для приготовления блюда выбирайте сковороду с толстым дном или чугунную. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинами, обжарьте на сковороде в растительном масле 7-8 минут до готовности. Немного посолите. Готовые грибы переложите в тарелку.
- В эту же сковороду выложите нарезанное кусочками сало и жарьте до состояния шкварок. Картофель нарежьте брусочками и промойте холодной водой от крахмала. Затем заверните в бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Выложите подготовленный картофель на сковороду. Жарьте картофель на сильном огне, периодически помешивая. Когда картофель будет готов, посолите по вкусу.
- Добавьте жареные грибы и аккуратно перемешайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом молодой картошки с мясом. Кроме этого, мы писали, как сделать картофельную запеканку с грибами и фаршем в мультиварке.
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