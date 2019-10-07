Как приготовить кисель в домашних условиях

Рецепты молочного, овсяного и фруктового киселя с фото

Кисель: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Хотите приготовить кисель в домашних условиях? Самое главное во вкусе этого напитка – жидкость, которую вы выбираете в качестве основы. Вы можете использовать джемы, варенья, свежие или замороженные ягоды, сухофрукты. Кисель также готовят на основе молока или воды.

Смотрите видео, как приготовить смузи в домашних условиях:

Благодаря вязкой структуре он хорошо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение и является отличной профилактикой дисбактериоза. Кисель рекомендуют пить людям, страдающим гастритом.

Рецепт овсяного киселя

Овсяный кисель: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

700 г овсяной крупы

Корочка с половины буханки простого ржаного хлеба

Большая горсть пророщенного овсяного зерна

Мед и сухофрукты – для подачи

Способ приготовления:

Всыпать овсяную крупу в чистую трехлитровую банку и залить 2 л теплой (36–38 °С) питьевой воды. Добавить пророщенное зерно и тщательно перемешать. Накрыть банку полотенцем и оставить при комнатной температуре на 6–8 часов. Одновременно срезать с хлеба корочку и оставить на то же время – подсыхать. Добавить в банку корочку ржаного хлеба, поломанную на несколько частей, опять накрыть и оставить на сутки. Удалить хлеб. Процедить овсяную массу через сито, с силой отжимая крупу. Получившаяся масса – концентрат овсяного киселя. Она может храниться в холодильнике 6–7 дней. Чтобы приготовить кисель, развести концентрат питьевой водой в соотношении 1:2,5 и прогревать на среднем огне, помешивая, пока кисель не начнет закипать. Выключить огонь, накрыть кисель крышкой и дать постоять 5 минут. Подавать овсяный кисель с медом и сухофруктами.

Рецепт молочного киселя

Молочный кисель: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

600 мл молока

2 ст.л. сахара

1 ст.л. крахмала

1 желток

Половинка стручка ванили

Способ приготовления:

Поставить 500 мл молока на огонь, добавить зерна ванили (стручок разрезать вдоль пополам и ножом аккуратно выскрести зернышки) и довести до кипения. Процедить, вылить обратно в кастрюлю. Крахмал развести в 50 мл молока (молоко должно быть холодным). Желток хорошо размешать с сахаром, добавить маленькими порциями оставшиеся 50 мл молока, еще раз хорошо размешать. Добавить к молоку, постоянно мешая, дать закипеть и добавить разведенный крахмал. Дать закипеть еще раз и убрать с огня. Разлить по порционным формам или в одну большую. Подавать молочный кисель теплым или холодным.

Рецепт фруктового киселя на крахмале

Кисель фруктовый: рецепт Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

200-300 г ягод, фруктов или варенья

1 л воды

100-150 г сахара

1-4 ст.л. картофельного крахмала

Способ приготовления:

Помытые ягоды (фрукты) или варенье засыпать в кастрюлю. Предварительно можно удалить косточки или нарезать фрукты кусочками. От указанного количества отмерять неполный стакан воды. Остальную воду вылить в кастрюлю. Если используется варенье, хорошо перемешать, стараясь сделать массу однородной. Поставить кастрюлю на огонь. После закипания добавить сахар, перемешать, проварить 1-2 минуты, затем снять с огня. Накрыть крышкой, настоять 5-10 минут. Если нужен кисель без ягод, процедить полученный компот через марлю, хорошо отжав мякоть. Развести крахмал в стакане обязательно холодной воды. Не должно остаться комочков. Снова поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влить разведенный крахмал в компот. После закипания снять с огня. Если готовился густой кисель, сразу разлить по формам. Чтобы на поверхности киселя не появилась пленка, можно сверху посыпать сахаром и накрыть крышкой. Охладить блюдо до комнатной температуры и подать к столу.

Сколько нужно крахмала на литр киселя

Пропорции зависят от желаемой консистенции. Количество в столовых ложках:

1 – жидкий питьевой кисель;

2 – текучий средней консистенции;

3 – полугустой;

4 – густой, медленно стекающий;

5-6 – очень густой, напоминает желе.

Обычно в кисель добавляют 2-3 столовые ложки крахмала без горки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сбитень. "Сегодня" также делились рецептом глинтвейна от простуды.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.