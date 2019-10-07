Как приготовить кисель в домашних условиях
Рецепты молочного, овсяного и фруктового киселя с фото
Хотите приготовить кисель в домашних условиях? Самое главное во вкусе этого напитка – жидкость, которую вы выбираете в качестве основы. Вы можете использовать джемы, варенья, свежие или замороженные ягоды, сухофрукты. Кисель также готовят на основе молока или воды.
Смотрите видео, как приготовить смузи в домашних условиях:
Благодаря вязкой структуре он хорошо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение и является отличной профилактикой дисбактериоза. Кисель рекомендуют пить людям, страдающим гастритом.
Рецепт овсяного киселя
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 700 г овсяной крупы
- Корочка с половины буханки простого ржаного хлеба
- Большая горсть пророщенного овсяного зерна
- Мед и сухофрукты – для подачи
Способ приготовления:
- Всыпать овсяную крупу в чистую трехлитровую банку и залить 2 л теплой (36–38 °С) питьевой воды. Добавить пророщенное зерно и тщательно перемешать. Накрыть банку полотенцем и оставить при комнатной температуре на 6–8 часов. Одновременно срезать с хлеба корочку и оставить на то же время – подсыхать.
- Добавить в банку корочку ржаного хлеба, поломанную на несколько частей, опять накрыть и оставить на сутки.
- Удалить хлеб. Процедить овсяную массу через сито, с силой отжимая крупу. Получившаяся масса – концентрат овсяного киселя. Она может храниться в холодильнике 6–7 дней.
- Чтобы приготовить кисель, развести концентрат питьевой водой в соотношении 1:2,5 и прогревать на среднем огне, помешивая, пока кисель не начнет закипать. Выключить огонь, накрыть кисель крышкой и дать постоять 5 минут. Подавать овсяный кисель с медом и сухофруктами.
Читайте также:Ленивая овсянка в банке: рецепт с яблоками и корицей
Рецепт молочного киселя
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 600 мл молока
- 2 ст.л. сахара
- 1 ст.л. крахмала
- 1 желток
- Половинка стручка ванили
Способ приготовления:
- Поставить 500 мл молока на огонь, добавить зерна ванили (стручок разрезать вдоль пополам и ножом аккуратно выскрести зернышки) и довести до кипения. Процедить, вылить обратно в кастрюлю.
- Крахмал развести в 50 мл молока (молоко должно быть холодным).
- Желток хорошо размешать с сахаром, добавить маленькими порциями оставшиеся 50 мл молока, еще раз хорошо размешать.
- Добавить к молоку, постоянно мешая, дать закипеть и добавить разведенный крахмал. Дать закипеть еще раз и убрать с огня.
- Разлить по порционным формам или в одну большую. Подавать молочный кисель теплым или холодным.
Рецепт фруктового киселя на крахмале
Ингредиенты:
- 200-300 г ягод, фруктов или варенья
- 1 л воды
- 100-150 г сахара
- 1-4 ст.л. картофельного крахмала
Способ приготовления:
- Помытые ягоды (фрукты) или варенье засыпать в кастрюлю. Предварительно можно удалить косточки или нарезать фрукты кусочками.
- От указанного количества отмерять неполный стакан воды. Остальную воду вылить в кастрюлю. Если используется варенье, хорошо перемешать, стараясь сделать массу однородной.
- Поставить кастрюлю на огонь. После закипания добавить сахар, перемешать, проварить 1-2 минуты, затем снять с огня. Накрыть крышкой, настоять 5-10 минут. Если нужен кисель без ягод, процедить полученный компот через марлю, хорошо отжав мякоть.
- Развести крахмал в стакане обязательно холодной воды. Не должно остаться комочков.
- Снова поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения.
- Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влить разведенный крахмал в компот. После закипания снять с огня. Если готовился густой кисель, сразу разлить по формам.
- Чтобы на поверхности киселя не появилась пленка, можно сверху посыпать сахаром и накрыть крышкой.
- Охладить блюдо до комнатной температуры и подать к столу.
Сколько нужно крахмала на литр киселя
Пропорции зависят от желаемой консистенции. Количество в столовых ложках:
- 1 – жидкий питьевой кисель;
- 2 – текучий средней консистенции;
- 3 – полугустой;
- 4 – густой, медленно стекающий;
- 5-6 – очень густой, напоминает желе.
Обычно в кисель добавляют 2-3 столовые ложки крахмала без горки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сбитень. "Сегодня" также делились рецептом глинтвейна от простуды.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.