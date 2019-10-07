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Как приготовить кисель в домашних условиях

Рецепты молочного, овсяного и фруктового киселя с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Кисель: рецепт с фото
Кисель: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить кисель в домашних условиях? Самое главное во вкусе этого напитка – жидкость, которую вы выбираете в качестве основы. Вы можете использовать джемы, варенья, свежие или замороженные ягоды, сухофрукты. Кисель также готовят на основе молока или воды.

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Благодаря вязкой структуре он хорошо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение и является отличной профилактикой дисбактериоза. Кисель рекомендуют пить людям, страдающим гастритом.

Рецепт овсяного киселя

Овсяный кисель: рецепт
Овсяный кисель: рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 700 г овсяной крупы
  • Корочка с половины буханки простого ржаного хлеба
  • Большая горсть пророщенного овсяного зерна
  • Мед и сухофрукты – для подачи

Способ приготовления:

  1. Всыпать овсяную крупу в чистую трехлитровую банку и залить 2 л теплой (36–38 °С) питьевой воды. Добавить пророщенное зерно и тщательно перемешать. Накрыть банку полотенцем и оставить при комнатной температуре на 6–8 часов. Одновременно срезать с хлеба корочку и оставить на то же время – подсыхать.
  2. Добавить в банку корочку ржаного хлеба, поломанную на несколько частей, опять накрыть и оставить на сутки.
  3. Удалить хлеб. Процедить овсяную массу через сито, с силой отжимая крупу. Получившаяся масса – концентрат овсяного киселя. Она может храниться в холодильнике 6–7 дней.
  4. Чтобы приготовить кисель, развести концентрат питьевой водой в соотношении 1:2,5 и прогревать на среднем огне, помешивая, пока кисель не начнет закипать. Выключить огонь, накрыть кисель крышкой и дать постоять 5 минут. Подавать овсяный кисель с медом и сухофруктами.

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Рецепт молочного киселя

Молочный кисель: рецепт
Молочный кисель: рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 600 мл молока
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. крахмала
  • 1 желток
  • Половинка стручка ванили

Способ приготовления:

  1. Поставить 500 мл молока на огонь, добавить зерна ванили (стручок разрезать вдоль пополам и ножом аккуратно выскрести зернышки) и довести до кипения. Процедить, вылить обратно в кастрюлю.
  2. Крахмал развести в 50 мл молока (молоко должно быть холодным).
  3. Желток хорошо размешать с сахаром, добавить маленькими порциями оставшиеся 50 мл молока, еще раз хорошо размешать.
  4. Добавить к молоку, постоянно мешая, дать закипеть и добавить разведенный крахмал. Дать закипеть еще раз и убрать с огня.
  5. Разлить по порционным формам или в одну большую. Подавать молочный кисель теплым или холодным.

Рецепт фруктового киселя на крахмале

Кисель фруктовый: рецепт
Кисель фруктовый: рецепт
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 200-300 г ягод, фруктов или варенья
  • 1 л воды
  • 100-150 г сахара
  • 1-4 ст.л. картофельного крахмала

Способ приготовления:

  1. Помытые ягоды (фрукты) или варенье засыпать в кастрюлю. Предварительно можно удалить косточки или нарезать фрукты кусочками.
  2. От указанного количества отмерять неполный стакан воды. Остальную воду вылить в кастрюлю. Если используется варенье, хорошо перемешать, стараясь сделать массу однородной.
  3. Поставить кастрюлю на огонь. После закипания добавить сахар, перемешать, проварить 1-2 минуты, затем снять с огня. Накрыть крышкой, настоять 5-10 минут. Если нужен кисель без ягод, процедить полученный компот через марлю, хорошо отжав мякоть.
  4. Развести крахмал в стакане обязательно холодной воды. Не должно остаться комочков.
  5. Снова поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения.
  6. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влить разведенный крахмал в компот. После закипания снять с огня. Если готовился густой кисель, сразу разлить по формам.
  7. Чтобы на поверхности киселя не появилась пленка, можно сверху посыпать сахаром и накрыть крышкой.
  8. Охладить блюдо до комнатной температуры и подать к столу.

Сколько нужно крахмала на литр киселя

Пропорции зависят от желаемой консистенции. Количество в столовых ложках:

  • 1 – жидкий питьевой кисель;
  • 2 – текучий средней консистенции;
  • 3 – полугустой;
  • 4 – густой, медленно стекающий;
  • 5-6 – очень густой, напоминает желе.

Обычно в кисель добавляют 2-3 столовые ложки крахмала без горки.

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Источник: Сегодня
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