Как приготовить киш с брокколи, лососем, помидорами и сыром
Рецепт несладкого французского пирога с овощами и рыбой
Киш – это открытый французский пирог, который готовят с несладкими наполнителями. Мы расскажем, как испечь киш с начинкой из лосося, томатов черри и брокколи. Подавать его можно как теплым, так и холодным.
Смотрите видео, как приготовить киш по рецепту ведущего Григория Германа:
Само слово киш (Quiche) немецкого происхождения, что неудивительно, поскольку этот пирог характерен для Лотарингии, которая долгое время была частью Германии.
Киш с брокколи, помидорами и лососем
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- щепотка соли
- 1 яйцо
- 1-2 ст.л. молока или воды
Для начинки:
- 150 г помидоров черри
- 200 г брокколи
- 150 г филе лосося
- 50 г тертого сыра
- 3 яйца
- 200 мл сливок
- Оливковое масло
- Соль, перец
- Мускатный орех
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Способ приготовления:
- Растереть муку вместе с нарезанным сливочным маслом и солью, чтобы получилась смесь, похожая на хлебные крошки. Добавить яйцо и замесить тесто. При необходимости влить молоко или воду. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и поставить на 20—30 минут в холодильник.
- Брокколи разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде в течение 5 минут. Помидоры черри разрезать пополам.
- Рыбу нарезать кубиками, посолить, поперчить и сбрызнуть оливковым маслом.
- Яйца взбить вилкой, влить сливки и перемешать. Добавить соль, перец и мускатный орех.
- Тесто выложить в форму диаметром 23 см, сформировать пальцами бортики.
- Наколоть вилкой и отправить в разогретую до 180 С духовку на 15 минут.
- Добавить начинку и яично-сливочную заливку, посыпать тертым сыром.
- Вернуть киш в духовку и готовить, пока начинка не загустеет, примерно на 25-30 минут.
- Перед подачей пирог остудить.
Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.
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Источник: Сегодня