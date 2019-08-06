Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить киш с брокколи, лососем, помидорами и сыром

Рецепт несладкого французского пирога с овощами и рыбой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:37
Киш с красной рыбой, брокколи и помидорами
Киш с красной рыбой, брокколи и помидорами
Фото: Depositphotos

Киш – это открытый французский пирог, который готовят с несладкими наполнителями. Мы расскажем, как испечь киш с начинкой из лосося, томатов черри и брокколи. Подавать его можно как теплым, так и холодным.

Смотрите видео, как приготовить киш по рецепту ведущего Григория Германа:

Само слово киш (Quiche) немецкого происхождения, что неудивительно, поскольку этот пирог характерен для Лотарингии, которая долгое время была частью Германии.  

Киш с брокколи, помидорами и лососем

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 1-2 ст.л. молока или воды

Для начинки:

  • 150 г помидоров черри
  • 200 г брокколи
  • 150 г филе лосося
  • 50 г тертого сыра
  • 3 яйца
  • 200 мл сливок
  • Оливковое масло
  • Соль, перец
  • Мускатный орех

Читайте также:
Киш с сыром, вялеными томатами и кедровыми орехами

Способ приготовления:

  1. Растереть муку вместе с нарезанным сливочным маслом и солью, чтобы получилась смесь, похожая на хлебные крошки. Добавить яйцо и замесить тесто. При необходимости влить молоко или воду. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и поставить на 20—30 минут в холодильник.
  2. Брокколи разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде в течение 5 минут. Помидоры черри разрезать пополам.
  3. Рыбу нарезать кубиками, посолить, поперчить и сбрызнуть оливковым маслом.
  4. Яйца взбить вилкой, влить сливки и перемешать. Добавить соль, перец и мускатный  орех.
  5. Тесто выложить в форму диаметром 23 см, сформировать пальцами бортики.
  6. Наколоть вилкой и отправить в разогретую до 180 С духовку на 15 минут.
  7. Добавить начинку и яично-сливочную заливку, посыпать тертым сыром. 
  8. Вернуть киш в духовку и готовить, пока начинка не загустеет, примерно на 25-30 минут.
  9. Перед подачей пирог остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить цветную капусту в духовке под сырным соусом Тертый ягодный пирог: рецепт от Лизы Глинской Салаты без майонеза: ТОП-5 летних рецептов Как закатать арбузы на зиму с медом
пирог выпечка рецепт как приготовить киш
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Против насекомых: 10 комнатных растений в вашем доме
Против насекомых: 10 комнатных растений в вашем доме
10 признаков безвкусно одетой женщины
10 признаков безвкусно одетой женщины
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Популярные статьи

Сегодня, 09:01Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:47Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

Вчера, 14:01Fun

5 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 14:01Fun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

Вчера, 11:35Техно

Xiaomi готовит эко-смартфон с солнечной батареей: фото

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

Вчера, 09:36Fun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

Вчера, 09:04Шоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

Вчера, 09:04Fun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

4 августаТехно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

4 августаEvents

Преображение Господне: дата, история и традиции дня

4 августаFun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 августаТехно

Космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца

4 августаПсихология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

3 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
10 причин почему жить одному — здорово
10 причин почему жить одному — здорово
Батон с сыром и колбасой в духовке. Пошаговый рецепт
Батон с сыром и колбасой в духовке. Пошаговый рецепт
Песок в почках: причины
Песок в почках: причины
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин