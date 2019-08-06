Как приготовить киш с брокколи, лососем, помидорами и сыром

Рецепт несладкого французского пирога с овощами и рыбой

Киш с красной рыбой, брокколи и помидорами Фото: Depositphotos

Киш – это открытый французский пирог, который готовят с несладкими наполнителями. Мы расскажем, как испечь киш с начинкой из лосося, томатов черри и брокколи. Подавать его можно как теплым, так и холодным.

Смотрите видео, как приготовить киш по рецепту ведущего Григория Германа:

Само слово киш (Quiche) немецкого происхождения, что неудивительно, поскольку этот пирог характерен для Лотарингии, которая долгое время была частью Германии.

Киш с брокколи, помидорами и лососем

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

100 г сливочного масла

щепотка соли

1 яйцо

1-2 ст.л. молока или воды

Для начинки:

150 г помидоров черри

200 г брокколи

150 г филе лосося

50 г тертого сыра

3 яйца

200 мл сливок

Оливковое масло

Соль, перец

Мускатный орех

Способ приготовления:

Растереть муку вместе с нарезанным сливочным маслом и солью, чтобы получилась смесь, похожая на хлебные крошки. Добавить яйцо и замесить тесто. При необходимости влить молоко или воду. Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую пленку и поставить на 20—30 минут в холодильник. Брокколи разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде в течение 5 минут. Помидоры черри разрезать пополам. Рыбу нарезать кубиками, посолить, поперчить и сбрызнуть оливковым маслом. Яйца взбить вилкой, влить сливки и перемешать. Добавить соль, перец и мускатный орех. Тесто выложить в форму диаметром 23 см, сформировать пальцами бортики. Наколоть вилкой и отправить в разогретую до 180 С духовку на 15 минут. Добавить начинку и яично-сливочную заливку, посыпать тертым сыром. Вернуть киш в духовку и готовить, пока начинка не загустеет, примерно на 25-30 минут. Перед подачей пирог остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram