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Как приготовить китайскую лапшу в коробочках

Рецепт настоящей китайской лапши с курицей, соевым соусом и овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Китайская лапша с курицей Фото: freepik.com
Китайская лапша с курицей
Фото: freepik.com

В 2019 году Китайский Новый год будут отмечать 5 февраля. В честь наступающего праздника предлагаем приготовить лапшу в коробочках по-китайски. Это очень простой рецепт, для которого желательно (но не обязательно) наличие вока или казана.

Китайская лапша в коробочках с курицей

Ингредиенты на 6 порций:

  • Куриное филе – 500 г
  • Яичная лапша – 500 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Грибы шиитаке (сухие) – 50 г
  • Чеснок    - 3 зубчика
  • Соевый соус – 4 ст.л.
  • Вустерский соус – 2 ст.л.
  • Устричный соус – 1 ст.л.
  • Семена кунжута (жареные) – 30 г
  • Кунжутное и подсолнечное масло – для жарки
  • Чили перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе моем, сушим, режем кубиком, обсыпаем крахмалом.
  2. Морковь, лук и болгарский перец чистим, моем и режем тонкой соломкой.
  3. Грибы шиитаке замачиваем в горячей воде на 10 минут, затем отвариваем при слабом кипении до полного набухания, далее мелко рубим.
  4. Чеснок чистим и рубим в крошку.
  5. Яичную лапшу отвариваем до полуготовности.
  6. Лук, морковь, болгарский перец и чеснок быстро обжариваем на очень горячей сковороде в течение одной минуты, следом добавляем куриное филе и жарим еще минуту.
  7. Когда у курицы со всех сторон образуется корочка, забрасываем грибы, через полминуты добавляем стакан воды, соусы и чили-перец, убавляем огонь, тушим пару минут. Для вкуса можно добавить немного алкоголя.
  8. Добавляем лапшу, перемешиваем, даем лишней влаге выпариться.
  9. Перекладываем в специальную картонную коробочку или на тарелку, посыпаем семенами кунжута. Едим палочками.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день

Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:

 

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Источник: edim.tv
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