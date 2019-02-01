Как приготовить китайскую лапшу в коробочках
Рецепт настоящей китайской лапши с курицей, соевым соусом и овощами
В 2019 году Китайский Новый год будут отмечать 5 февраля. В честь наступающего праздника предлагаем приготовить лапшу в коробочках по-китайски. Это очень простой рецепт, для которого желательно (но не обязательно) наличие вока или казана.
Китайская лапша в коробочках с курицей
Ингредиенты на 6 порций:
- Куриное филе – 500 г
- Яичная лапша – 500 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Грибы шиитаке (сухие) – 50 г
- Чеснок - 3 зубчика
- Соевый соус – 4 ст.л.
- Вустерский соус – 2 ст.л.
- Устричный соус – 1 ст.л.
- Семена кунжута (жареные) – 30 г
- Кунжутное и подсолнечное масло – для жарки
- Чили перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Куриное филе моем, сушим, режем кубиком, обсыпаем крахмалом.
- Морковь, лук и болгарский перец чистим, моем и режем тонкой соломкой.
- Грибы шиитаке замачиваем в горячей воде на 10 минут, затем отвариваем при слабом кипении до полного набухания, далее мелко рубим.
- Чеснок чистим и рубим в крошку.
- Яичную лапшу отвариваем до полуготовности.
- Лук, морковь, болгарский перец и чеснок быстро обжариваем на очень горячей сковороде в течение одной минуты, следом добавляем куриное филе и жарим еще минуту.
- Когда у курицы со всех сторон образуется корочка, забрасываем грибы, через полминуты добавляем стакан воды, соусы и чили-перец, убавляем огонь, тушим пару минут. Для вкуса можно добавить немного алкоголя.
- Добавляем лапшу, перемешиваем, даем лишней влаге выпариться.
- Перекладываем в специальную картонную коробочку или на тарелку, посыпаем семенами кунжута. Едим палочками.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о традициях и истории Китайского Нового года. Мы также рассказывали, что нельзя делать в этот день.
Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год:
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Источник: edim.tv