Как приготовить клафути: рецепты с малиной, сливой и черникой
Клафути выпекают в неглубокой фаянсовой, керамической или стеклянной форме
Клафути – это популярный французский десерт, который чаще всего готовят летом. Он соединяет в себе черты запеканки и пирога. В классическом варианте клафути пекут с добавлением вишни с косточками, но не менее вкусным этот десерт получается с малиной, черникой и сливами.
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Основа клафути – блинное тесто из яиц, муки, молока и сахара. Иногда в него кладут сливочное масло, ваниль, корицу, фруктовые ликеры и ром. Перед выпеканием тесту желательно дать настояться в течение 30 минут.
Клафути с малиной
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 250-300 г свежей или замороженной малины
- 200 мл нежирных сливок или молока
- 50 г муки
- 3 ст. л. сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 2 яйца
- 2 ст. л. коньяка или кальвадоса
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Отмерьте 200 мл нежирных сливок или молока.
- Форму 22 х 22 см смажьте маслом и посыпьте сахарным песком.
- Положите в форму 250-300 г свежей или замороженной малины и отставьте в сторону.
- В миске смешайте муку, сахар и ваниль.
- Добавьте яйца, немного сливок и размешайте до однородности.
- Влейте оставшиеся сливки и оставьте тесто на полчаса.
- Добавьте в тесто коньяк или кальвадос, размешайте. Залейте малину тестом.
- Пеките 15 минут при 200 С, потом еще полчаса при 180 С.
- Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
- Перед подачей дать клафути немного остыть.
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Клафути со сливами
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 400 г слив без косточек
- 200 мл сливок
- 2 яйца
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. муки
- Ванильный сахар – по вкусу
- Миндальные лепестки – по вкусу
Способ приготовления:
- Форму диаметром 20 см смажьте сливочным маслом, выложите нарезанные сливы и посыпьте ванильным сахаром.
- Сливки, яйца, сахар и муку перемешайте венчиком.
- Вылейте яично-сливочную смесь сверху слив, посыпьте миндалем.
- Запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 170 градусов, примерно 30 минут или до готовности.
- При подачей можно посыпать клафути просеянной сахарной пудрой.
Клафути с черникой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 100 мл сливок
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. муки
- 1 чашка черники
- Ваниль
- Сливочное масло
Способ приготовления:
- Смажьте три формочки емкостью 200 мл сливочным маслом, разложите по ним половину ягод.
- Взбейте яйца, добавьте сливки, сахар, муку и ваниль, перемешайте до однородного состояния.
- Распределите тесто по формочкам, выложите оставшуюся половину ягод.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут.
- Перед подачей клафути можно посыпать сахарной пудрой.
Совет: если добавить в тесто столовую ложку темного какао-порошка, получатся шоколадные клафути.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клафути с яблоками от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом клафути с персиками и малиной.
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