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Как приготовить клафути: рецепты с малиной, сливой и черникой

Клафути выпекают в неглубокой фаянсовой, керамической или стеклянной форме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Клафути со сливовой начинкой
Клафути со сливовой начинкой
Фото: Depositphotos

Клафути – это популярный французский десерт, который чаще всего готовят летом. Он соединяет в себе черты запеканки и пирога. В классическом варианте клафути пекут с добавлением вишни с косточками, но не менее вкусным этот десерт получается с малиной, черникой и сливами.

Смотрите видео, как приготовить французский яблочный пирог:

Основа клафути – блинное тесто из яиц, муки, молока и сахара. Иногда в него кладут сливочное масло, ваниль, корицу, фруктовые ликеры и ром. Перед выпеканием тесту желательно дать настояться в течение 30 минут.

Клафути с малиной

Клафути с малиновой начинкой
Клафути с малиновой начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 250-300 г свежей или замороженной малины
  • 200 мл нежирных сливок или молока
  • 50 г муки
  • 3 ст. л. сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. коньяка или кальвадоса
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Отмерьте 200 мл нежирных сливок или молока. 
  2. Форму 22 х 22 см смажьте маслом и посыпьте сахарным песком.
  3. Положите в форму 250-300 г свежей или замороженной малины и отставьте в сторону.
  4. В миске смешайте муку, сахар и ваниль.
  5. Добавьте яйца, немного сливок и размешайте до однородности.
  6. Влейте оставшиеся сливки и оставьте тесто на полчаса. 
  7. Добавьте в тесто коньяк или кальвадос, размешайте. Залейте малину тестом.
  8. Пеките 15 минут при 200 С, потом еще полчаса при 180 С.
  9. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
  10. Перед подачей дать клафути немного остыть.

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Клафути со сливами

Клафути со сливовой начинкой
Клафути со сливовой начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 400 г слив без косточек
  • 200 мл сливок
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. муки
  • Ванильный сахар – по вкусу
  • Миндальные лепестки – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Форму диаметром 20 см смажьте сливочным маслом, выложите нарезанные сливы и посыпьте ванильным сахаром.
  2. Сливки, яйца, сахар и муку перемешайте венчиком.
  3. Вылейте яично-сливочную смесь сверху слив, посыпьте миндалем.
  4. Запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 170 градусов, примерно 30 минут или до готовности.
  5. При подачей можно посыпать клафути просеянной сахарной пудрой.

Клафути с черникой

Клафути с черничной начинкой
Клафути с черничной начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 100 мл сливок
  • 2 ст. л. сахара 
  • 2 ст. л. муки
  • 1 чашка черники
  • Ваниль
  • Сливочное масло

Способ приготовления:

  1. Смажьте три формочки емкостью 200 мл сливочным маслом, разложите по ним половину ягод.
  2. Взбейте яйца, добавьте сливки, сахар, муку и ваниль, перемешайте до однородного состояния.
  3. Распределите тесто по формочкам, выложите оставшуюся половину ягод.
  4. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут.
  5. Перед подачей клафути можно посыпать сахарной пудрой.

Совет: если добавить в тесто столовую ложку темного какао-порошка, получатся шоколадные клафути.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клафути с яблоками от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом клафути с персиками и малиной.

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Источник: Сегодня
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