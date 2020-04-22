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Как приготовить классические эклеры с заварным кремом

Рецепт вкусных эклеров с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 17:36

Эклеры из заварного теста с кремом можно легко сделать на собственной кухне. Они просто созданы для гурманов-сладкоежек.

Чтобы сформировать эклеры, заварное тесто из кондитерского мешка с зубчатой или гладкой насадкой нужно выложить на слегка смазанные маслом противни. Длина пирожных – около 12 см, а расстояние между ними должно быть не менее 5 см.

Заварные пирожные с кремом

Эклеры с заварным кремом
Эклеры с заварным кремом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 289 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 4 яйца
  • 1 стакан воды
  • 100 г сливочного масла
  • 1 стакан муки
  • 1 щепотка соли

Для крема:

  • 1 стакан молока
  • 5 яичных желтков
  • 1 стакан сахара
  • Ваниль – по вкусу
  • 2 ст.л. крахмала
  • 200 г сливочного масла
  • 1 ч.л. цедры апельсина

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Способ приготовления:

  1. Для приготовления заварного теста в кастрюле растапливаем сливочное масло с водой и щепоткой соли. Затем быстро всыпаем всю муку и перемешиваем лопаточкой тесто, прогреваем минуту и снимаем с огня. Оставляем тесто на 10 минут для остывания, затем, постоянно взбивая, по одному вбиваем в тесто яйца. Только когда яйцо полностью размешается в тесте, вводим следующее. Тесто должно приобрести гладкую, однородную консистенцию.
  2. Готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок и отсаживаем на застеленный бумагой для выпечки противень небольшие полосы, шириной не более 1 см. Отправляем в разогретую до 180 ºС духовку на 10 минут, затем приоткрываем дверцу на пару миллиметров для выхода пара и оставляем выпекаться эклеры с открытой дверцей еще на 15-20 минут до золотистого цвета. Готовые пирожные остужаем на решетке.
  3. Для приготовления крема желтки взбиваем с сахаром добела, добавляем крахмал с ванилином, а затем молоко. Теперь на медленном огне, постоянно помешивая, доводим смесь до густого состояния. Сразу же снимаем с огня и полностью остужаем. Если крем получился комками, его можно взбить миксером. В остывший крем добавляем нарезанное на кусочки сливочное масло и взбиваем миксером до однородности. Добавляем цедру апельсина и аккуратно перемешиваем.
  4. Эклеры аккуратно надрезаем сбоку, аккуратно наполняем крем с помощью ложки или кондитерского мешка. Поверхность эклеров покрываем шоколадной глазурью или растопленным шоколадом. Перед подачей эклеры остужаем в холодильнике.

Полезный совет

Внутрь каждого эклера можно вложить несколько вишенок.

Смотрите видео, как приготовить шоколадные пирожные без сахара:

Напомним, ранее мы писали, как сделать лимонные эклеры от Юлии Высоцкой. Сегодня.Lifestyle также делились разными. рецептами теста и начинок для эклеров.

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Источник: chocolate-kiss.ru
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