Как приготовить классические эклеры с заварным кремом
Рецепт вкусных эклеров с фото
Эклеры из заварного теста с кремом можно легко сделать на собственной кухне. Они просто созданы для гурманов-сладкоежек.
Чтобы сформировать эклеры, заварное тесто из кондитерского мешка с зубчатой или гладкой насадкой нужно выложить на слегка смазанные маслом противни. Длина пирожных – около 12 см, а расстояние между ними должно быть не менее 5 см.
Заварные пирожные с кремом
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 289 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 4 яйца
- 1 стакан воды
- 100 г сливочного масла
- 1 стакан муки
- 1 щепотка соли
Для крема:
- 1 стакан молока
- 5 яичных желтков
- 1 стакан сахара
- Ваниль – по вкусу
- 2 ст.л. крахмала
- 200 г сливочного масла
- 1 ч.л. цедры апельсина
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Способ приготовления:
- Для приготовления заварного теста в кастрюле растапливаем сливочное масло с водой и щепоткой соли. Затем быстро всыпаем всю муку и перемешиваем лопаточкой тесто, прогреваем минуту и снимаем с огня. Оставляем тесто на 10 минут для остывания, затем, постоянно взбивая, по одному вбиваем в тесто яйца. Только когда яйцо полностью размешается в тесте, вводим следующее. Тесто должно приобрести гладкую, однородную консистенцию.
- Готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок и отсаживаем на застеленный бумагой для выпечки противень небольшие полосы, шириной не более 1 см. Отправляем в разогретую до 180 ºС духовку на 10 минут, затем приоткрываем дверцу на пару миллиметров для выхода пара и оставляем выпекаться эклеры с открытой дверцей еще на 15-20 минут до золотистого цвета. Готовые пирожные остужаем на решетке.
- Для приготовления крема желтки взбиваем с сахаром добела, добавляем крахмал с ванилином, а затем молоко. Теперь на медленном огне, постоянно помешивая, доводим смесь до густого состояния. Сразу же снимаем с огня и полностью остужаем. Если крем получился комками, его можно взбить миксером. В остывший крем добавляем нарезанное на кусочки сливочное масло и взбиваем миксером до однородности. Добавляем цедру апельсина и аккуратно перемешиваем.
- Эклеры аккуратно надрезаем сбоку, аккуратно наполняем крем с помощью ложки или кондитерского мешка. Поверхность эклеров покрываем шоколадной глазурью или растопленным шоколадом. Перед подачей эклеры остужаем в холодильнике.
Полезный совет
Внутрь каждого эклера можно вложить несколько вишенок.
Смотрите видео, как приготовить шоколадные пирожные без сахара:
Напомним, ранее мы писали, как сделать лимонные эклеры от Юлии Высоцкой. Сегодня.Lifestyle также делились разными. рецептами теста и начинок для эклеров.
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