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Как приготовить классический Львовский сырник с изюмом

Сегодня, 18:12

Львовский сырник можно назвать классикой галицкой кухни

Львовский сырник – это популярный десерт Западной Украины. Он готовится из творога в духовке, а затем покрывается шоколадной глазурью.

Сырник обязательно должен постоять в холодильнике 5-6 часов, а лучше – всю ночь. Ни в коем случае не разрезайте его сразу после приготовления.

Львовский сырник с изюмом

Львовский сырник
Львовский сырник
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Калорийность:

  • 258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г творога 9% жирности (если слишком влажный, отожмите)
  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 100 г масла сливочного
  • Цедра одного лимона
  • Пригоршня изюма
  • 1 ст. л. манки

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Для глазури:

  • 1 плитка черного шоколада
  • 50 г сливочного масла

Смотрите видео, как выбрать вкусный творог:

Способ приготовления:

  1. Творог прокрутите через мясорубку дважды или с помощью блендера превратите в однородную массу.
  2. Желтки взбейте с сахаром до однородной глянцевой массы.
  3. В большой миске смешайте творог, изюм, сливочное масло комнатной температуры, цедру одного лимона, манку. Добавьте взбитые с сахаром желтки и хорошо смешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  4. Белки взбейте в крепкую пену.
  5. Добавьте взбитые белки к творожной массе и аккуратно размешайте с помощью лопатки.
  6. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и проложите бумагой для выпечки.
  7. Переместите творожную массу в форму и поставьте ее в разогретую до 190 ºС духовку на 50-60 минут. Если верхушка сырника начнет подгорать, накройте ее фольгой.
  8. Готовый сырник достаньте из духовки. Дайте ему остыть и аккуратно извлеките из формы.

Как сделать глазурь для Львовского сырника

Разломайте шоколад на кусочки, растопите вместе со сливочным маслом. Покройте глазурью остывший сырник и поместите его на ночь в холодильник.

Напомним, ранее мы писали, как сделать Львовский сырник по рецепту Дарьи Цвек.

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Источник: Сегодня
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