Как приготовить классический Львовский сырник с изюмом
Львовский сырник можно назвать классикой галицкой кухни
Львовский сырник – это популярный десерт Западной Украины. Он готовится из творога в духовке, а затем покрывается шоколадной глазурью.
Сырник обязательно должен постоять в холодильнике 5-6 часов, а лучше – всю ночь. Ни в коем случае не разрезайте его сразу после приготовления.
Львовский сырник с изюмом
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Калорийность:
- 258 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г творога 9% жирности (если слишком влажный, отожмите)
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 100 г масла сливочного
- Цедра одного лимона
- Пригоршня изюма
- 1 ст. л. манки
Для глазури:
- 1 плитка черного шоколада
- 50 г сливочного масла
Смотрите видео, как выбрать вкусный творог:
Способ приготовления:
- Творог прокрутите через мясорубку дважды или с помощью блендера превратите в однородную массу.
- Желтки взбейте с сахаром до однородной глянцевой массы.
- В большой миске смешайте творог, изюм, сливочное масло комнатной температуры, цедру одного лимона, манку. Добавьте взбитые с сахаром желтки и хорошо смешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Белки взбейте в крепкую пену.
- Добавьте взбитые белки к творожной массе и аккуратно размешайте с помощью лопатки.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и проложите бумагой для выпечки.
- Переместите творожную массу в форму и поставьте ее в разогретую до 190 ºС духовку на 50-60 минут. Если верхушка сырника начнет подгорать, накройте ее фольгой.
- Готовый сырник достаньте из духовки. Дайте ему остыть и аккуратно извлеките из формы.
Как сделать глазурь для Львовского сырника
Разломайте шоколад на кусочки, растопите вместе со сливочным маслом. Покройте глазурью остывший сырник и поместите его на ночь в холодильник.
Напомним, ранее мы писали, как сделать Львовский сырник по рецепту Дарьи Цвек.
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