Как приготовить классический Львовский сырник с изюмом

Львовский сырник можно назвать классикой галицкой кухни

Львовский сырник – это популярный десерт Западной Украины. Он готовится из творога в духовке, а затем покрывается шоколадной глазурью.

Сырник обязательно должен постоять в холодильнике 5-6 часов, а лучше – всю ночь. Ни в коем случае не разрезайте его сразу после приготовления.

Львовский сырник с изюмом

Львовский сырник Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 30 минут

Калорийность:

258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г творога 9% жирности (если слишком влажный, отожмите)

4 яйца

150 г сахара

100 г масла сливочного

Цедра одного лимона

Пригоршня изюма

1 ст. л. манки

Для глазури:

1 плитка черного шоколада

50 г сливочного масла

Смотрите видео, как выбрать вкусный творог:

Способ приготовления:

Творог прокрутите через мясорубку дважды или с помощью блендера превратите в однородную массу. Желтки взбейте с сахаром до однородной глянцевой массы. В большой миске смешайте творог, изюм, сливочное масло комнатной температуры, цедру одного лимона, манку. Добавьте взбитые с сахаром желтки и хорошо смешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Белки взбейте в крепкую пену. Добавьте взбитые белки к творожной массе и аккуратно размешайте с помощью лопатки. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и проложите бумагой для выпечки. Переместите творожную массу в форму и поставьте ее в разогретую до 190 ºС духовку на 50-60 минут. Если верхушка сырника начнет подгорать, накройте ее фольгой. Готовый сырник достаньте из духовки. Дайте ему остыть и аккуратно извлеките из формы.

Как сделать глазурь для Львовского сырника

Разломайте шоколад на кусочки, растопите вместе со сливочным маслом. Покройте глазурью остывший сырник и поместите его на ночь в холодильник.

Напомним, ранее мы писали, как сделать Львовский сырник по рецепту Дарьи Цвек.

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