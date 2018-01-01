Как приготовить клубничное мороженое: два простых рецепта
Вкусный десерт можно сделать своими руками
Клубничное мороженое в домашних условиях приготовить не так уж и сложно. Кроме этого, вы будете полностью уверены в натуральности этого десерта.
Если у вас нет специальной мороженицы – не беда. Просто сложите десерт в пластиковый контейнер и отправьте его в морозильную камеру на несколько часов. Через каждые 30 минут вынимайте мороженое и перемешивайте его вилкой.
Сливочное мороженое с клубникой
Ингредиенты:
- 1/2 – 1 банки сгущенного молока
- 300 мл пюре из клубники
- 250 мл сливок для взбивания
Рецепт приготовления:
- Клубнику вымойте и сложите в блендер. Измельчите. Добавьте сгущенное молоко по вкусу, еще раз взбейте.
- Получившуюся смесь перелейте в мисочку и поставьте в морозилку на 20 минут. Перемешайте и верните еще на 20 минут.
- Взбейте сливки до кремовой консистенции.
- Достаньте клубничную массу и добавьте к сливкам, взбейте до однородности. Перелейте будущее мороженое в пластиковый контейнер. Слой должен быть не более 3 см.
- Для заморозки понадобится около 3-5 часов.
Йогуртовое мороженое с клубникой
Ингредиенты:
- 1 стакан свежей клубники
- 1 стакан жирных сливок (от 22%)
- 3/4 стакана греческого йогурта
- 1/4 стакана сахара или по вкусу
- 1/4 стакана сгущенного молока
- цедра и сок 1/4 лимона
- 1 ч.л.ванильного экстракта
Рецепт приготовления:
- Подготовленную клубнику взбейте в блендере.
- Сливки слегка взбейте миксером, добавьте сахар, ванильный экстракт, цедру и лимонный сок. Перемешайте до растворения сахара.
- Влейте в смесь йогурт и сгущенку, перемешайте. Добавьте клубничное пюре и еще раз перемешайте.
- Отправьте смесь в контейнер и уберите в морозилку до застывания.
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