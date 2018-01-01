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Как приготовить клубничное мороженое: два простых рецепта

Вкусный десерт можно сделать своими руками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Мороженое из клубники Фото: pixabay.com
Мороженое из клубники Фото: pixabay.com

Клубничное мороженое в домашних условиях приготовить не так уж и сложно. Кроме этого, вы будете полностью уверены в натуральности этого десерта.

Если у вас нет специальной мороженицы – не беда. Просто сложите десерт в пластиковый контейнер и отправьте его в морозильную камеру на несколько часов. Через каждые 30 минут вынимайте мороженое и перемешивайте его вилкой.

Сливочное мороженое с клубникой

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Клубничное мороженое
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1/2 – 1 банки сгущенного молока
  • 300 мл пюре из клубники
  • 250 мл сливок для взбивания

Рецепт приготовления:

  1. Клубнику вымойте и сложите в блендер. Измельчите. Добавьте сгущенное молоко по вкусу, еще раз взбейте.
  2. Получившуюся смесь перелейте в мисочку и поставьте в морозилку на 20 минут. Перемешайте и верните еще на 20 минут. 
  3. Взбейте сливки до кремовой консистенции.
  4. Достаньте клубничную массу и добавьте к сливкам, взбейте до однородности. Перелейте будущее мороженое в пластиковый контейнер. Слой должен быть не более 3 см.
  5. Для заморозки понадобится около 3-5 часов.
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Йогуртовое мороженое с клубникой

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Мороженое из клубники с йогуртом
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан свежей клубники
  • 1 стакан жирных сливок (от 22%)
  • 3/4 стакана греческого йогурта
  • 1/4 стакана сахара или по вкусу
  • 1/4 стакана сгущенного молока
  • цедра и сок 1/4 лимона
  • 1 ч.л.ванильного экстракта

Рецепт приготовления:

  1. Подготовленную клубнику взбейте в блендере.
  2. Сливки слегка взбейте миксером, добавьте сахар, ванильный экстракт, цедру и лимонный сок. Перемешайте до растворения сахара.
  3. Влейте в смесь йогурт и сгущенку, перемешайте. Добавьте клубничное пюре и еще раз перемешайте.
  4. Отправьте смесь в контейнер и уберите в морозилку до застывания.

Напомним, ранее мы делились рецептом веганского мороженого из бананов. Сайт "Сегодня" также писал о самых необычных трендах мороженого. Кроме этого, мы писали о набирающем популярность джелато в виде суши и роллов.

Смотрите видео, как выбрать качественное мороженое:

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Источник: "Сегодня"

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