Как приготовить клубничное мороженое: два простых рецепта

Вкусный десерт можно сделать своими руками

Мороженое из клубники Фото: pixabay.com

Клубничное мороженое в домашних условиях приготовить не так уж и сложно. Кроме этого, вы будете полностью уверены в натуральности этого десерта.

Если у вас нет специальной мороженицы – не беда. Просто сложите десерт в пластиковый контейнер и отправьте его в морозильную камеру на несколько часов. Через каждые 30 минут вынимайте мороженое и перемешивайте его вилкой.

Сливочное мороженое с клубникой

Клубничное мороженое Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1/2 – 1 банки сгущенного молока

300 мл пюре из клубники

250 мл сливок для взбивания

Рецепт приготовления:

Клубнику вымойте и сложите в блендер. Измельчите. Добавьте сгущенное молоко по вкусу, еще раз взбейте. Получившуюся смесь перелейте в мисочку и поставьте в морозилку на 20 минут. Перемешайте и верните еще на 20 минут. Взбейте сливки до кремовой консистенции. Достаньте клубничную массу и добавьте к сливкам, взбейте до однородности. Перелейте будущее мороженое в пластиковый контейнер. Слой должен быть не более 3 см. Для заморозки понадобится около 3-5 часов.

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Йогуртовое мороженое с клубникой

Мороженое из клубники с йогуртом Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 стакан свежей клубники

1 стакан жирных сливок (от 22%)

3/4 стакана греческого йогурта

1/4 стакана сахара или по вкусу

1/4 стакана сгущенного молока

цедра и сок 1/4 лимона

1 ч.л.ванильного экстракта

Рецепт приготовления:

Подготовленную клубнику взбейте в блендере. Сливки слегка взбейте миксером, добавьте сахар, ванильный экстракт, цедру и лимонный сок. Перемешайте до растворения сахара. Влейте в смесь йогурт и сгущенку, перемешайте. Добавьте клубничное пюре и еще раз перемешайте. Отправьте смесь в контейнер и уберите в морозилку до застывания.

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