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Как приготовить клубничный пирог: рецепты сладкой выпечки на любой вкус

Рецепты пирога с клубникой с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 14:05

Пирог с клубникой – один из самых популярных летних десертов. Рецептов приготовления этой сладкой выпечки великое множество и стоит обязательно попробовать хотя бы несколько вариантов.

Тесто для клубничного пирога может быть любым: песочным, дрожжевым, бисквитным, масляным. Ягоды для выпечки можно использовать как свежие, так и замороженные. Последним нужно будет дать оттаять и слить лишний сок.

Пирог с клубникой и сметаной

Клубничный пирог со сметаной
Клубничный пирог со сметаной
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Для теста:

  • 185 г муки
  • 100 г мягкого масла
  • 35 г сахарной пудры
  • Щепотка соли
  • 1 яйцо

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Для начинки:

  • Большая горсть клубники
  • 300 г сметаны
  • 100 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1.5 ст.л. муки
  • 1 ст.л. крахмала

Смотрите видео, как сделать вино из клубники:

Способ приготовления:

  1. Замесить тесто изо всех ингредиентов. Выложить его в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Сформировать бортики, наколоть поверхность вилкой и поставить в холодильник, пока готовится начинка.
  2. Для начинки смешать сметану, сахар, ваниль, муку и крахмал. Клубнику помыть, удалить хвостики и нарезать пластинками.
  3. Выложить ягоды на тесто, чтобы они полностью покрывали дно. Залить сметанной начинкой.
  4. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку примерно на 40 минут. За это время тесто должно подрумянится, а заливка загустеть.
  5. Остудить пирог в холодильнике и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Пирог с клубникой на кефире

Клубничный пирог на кефире
Клубничный пирог на кефире
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 200 г сахара
  • 100 г кефира
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 6 ст.л. сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. ванили
  • 100 г клубники

Способ приготовления:

  1. Смешать муку с сахаром и разрыхлителем.
  2. Затем добавить масло комнатной температуры, сделать крошку с помощью пальцев или миксером.
  3. Затем добавить яйцо, кефир и ваниль. Перемешать до однородности.
  4. Выложить тесто в форму для запекания.
  5. Украсить ягодами (крупные нужно нарезать) и отправить запекаться в разогретую до 180 ºС духовку на 20-30 минут.
  6. Когда пирог станет золотистым сверху, проверить его готовность зубочисткой.
  7. Достать из духовку, остудить и посыпать сахарной пудрой.

Пирог с клубникой на молоке

Клубничный пирог на молоке
Клубничный пирог на молоке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 крупное яйцо
  • 140-170 г сахара
  • 80 г сливочного масла (размягченного)
  • 125 мл молока
  • 170 г муки
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 500 г клубники
  • 2 ст.л. сахарной пудры для посыпки

Способ приготовления:

  1. Клубнику помыть, обсушить и разрезать пополам.
  2. Просеять муку с разрыхлителем и солью.
  3. Взбить сахар с размягченным маслом.
  4. Добавить яйцо, молоко и взбить до однородности.
  5. Добавить в тесто сухую смесь (мука, соль, разрыхлитель), взбить. Тесто получится консистенции сметаны.
  6. Дно формы застелить бумагой для выпечки, бока формы смазать маслом. Вылить тесто. Сверху выложить порезанную клубнику.
  7. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 10 минут, затем температуру понизить до 160 ºС и выпекать еще около 50 минут.
  8. Готовый пирог полностью остудить, не вынимая из формы. Затем переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

Пирог с клубникой из дрожжевого теста

Дрожжевой клубничный пирог
Дрожжевой клубничный пирог
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для опары:

  • 15 г дрожжей
  • 150 г пшеничной муки
  • 150 мл молока

Для теста:

  • 350 г пшеничной муки
  • 175 мл молока
  • 2 яйца
  • 1 яичный желток
  • 50 г сахара
  • 2 г соли
  • 125 г сливочного масла

Для начинки:

  • 500 г свежей или замороженной клубники
  • 150 г сахара
  • Цедра 1 апельсина
  • 30 г ягодного джема

Способ приготовления:

  1. Для опары растворите дрожжи в молоке, смешайте с мукой, накройте крышкой и оставьте для брожения на 1 час.
  2. Ягоды помойте и обсушите, удалите плодоножки. Замороженной клубнике дайте оттаять в дуршлаге.
  3. Переложите опару в чашу миксера, добавьте остальные ингредиенты и замесите гладкое, мягкое тесто. Переложите его в слегка смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой или крышкой и оставьте в тепле на 1 час.
  4. Переложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделите на две неравные части.
  5. Смажьте дно и бортики формы диаметром 28-30 см сливочным маслом. Выложите большую часть теста, распределите руками. Накройте пленкой и оставьте для расстойки на 45-60 минут.
  6. Меньшую часть теста раскатайте в прямоугольник толщиной 5 мм, нарежьте полоски шириной 5-7 мм и на бумаге или смазанной маслом пленке, сформируйте решетку. Прикройте пленкой и дайте расстояться.
  7. Разогрейте духовку до 190 ºС.
  8. Сахар разотрите с апельсиновой цедрой. Смажьте нижнюю часть теста джемом. Выложите на джем клубнику, посыпьте сахаром и накройте решеткой. Закрепите концы решетки. Смажьте поверхность пирога слегка взбитым яйцом и поставьте в духовку.
  9. Выпекайте пирог 40-50 минут, пока поверхность не станет золотистой. Нижний слой теста должен полностью пропечься.
  10. Готовый пирог остудите на решетке в форме 10-15 минут, затем достаньте из формы и остудите до комнатной температуры.

Летний пирог с клубникой

Клубничный пирог с творогом
Клубничный пирог с творогом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

  • 150 г сливочного масла или маргарина
  • 150 г сахара
  • 2 ч.л. ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 200-300 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной соды)

Для начинки:

  • 600 г творога
  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 100 г крахмала
  • 300 г ягод
  • Сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления:

  1. Масло растереть с сахаром и ванилью. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать разрыхлитель и муку, замесить тесто. Охладить в течение 30 минут.
  2. Выложить тесто в разъемную форму диаметром 26 см и сделать бортики. Наколоть вилкой и отправить в духовку на 10-15 минут.
  3. Приготовить начинку. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Добавить творог, хорошо перемешать (если вы хотите добиться однородной консистенции, творог нужно заранее протереть через сито). Добавить крахмал, перемешать.
  4. Белки взбить со щепоткой соли. Добавить в творожную массу, аккуратно перемешать ложкой.
  5. Творожную массу выложить на тесто, разровнять.
  6. Несколько ягод оставить для украшения. В остальную клубнику добавить 1 ст.л. сахара, измельчить блендером или просто размять вилкой.
  7. На творожную массу выложить ягодную смесь. Поставить пирог в разогретую до 180 ºС духовку, выпекать в течение 60 минут.
  8. Готовый пирог полностью остудить, затем посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.

Пирог с клубникой на противне

Клубничный пирог на противне
Клубничный пирог на противне
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 300-400 г муки
  • 100 г кукурузного крахмала
  • 1 щепотка соли

Для начинки:

  • 1 яйцо
  • 50 г сахара
  • 150 г творога
  • 12-15 ягод клубники
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Смешать в миске яйца, сахар и размягченное сливочное масло.
  2. Хорошо перемешать. Добавить муку, крахмал и соль, замесить тесто.
  3. В отдельной миске смешать творог, яйцо и сахар. Хорошо размять вилкой.
  4. Тесто разделить на две неравные части. Большую часть теста распределить на противне и сделать бортики. Выложить начинку из творога и разровнять ложкой.
  5. Клубнику при необходимости разморозить, нарезать пластинками и выложить на творог.
  6. Меньшую часть теста убрать в морозилку на полчаса и натереть сверху пирога на крупной терке.
  7. Поставить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 ºС.
  8. Дать немного остыть, посыпать просеянной сахарной пудрой и разрезать пирог на кусочки.

Пирог с клубникой без масла: рецепт клафути

Клубничный пирог без молока
Клубничный пирог без молока
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 3 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. + 1/2 ч л муки
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли
  • 4 ст.л. сливок
  • 4 ст.л. молока
  • 1/2 ч.л. ванильной эссенции
  • Клубника
  • Сахарная пудра
  • Масло и сахар – для посыпки формы

Способ приготовления:

  1. Духовку нагреть до 180 ºС.
  2. Смазать маслом неразъемную форму для выпечки, посыпать мукой, лишнюю муку вытряхнуть.
  3. В миске слегка взбить яйцо, добавить соль, сахар, перемешать. Добавить молоко, сливки, ваниль, все перемешать, но не взбивать. Всыпать муку и аккуратно перемешать.
  4. На дно формы выложить клубнику, сверху залить молочно-яичной смесью.
  5. Запекать 40-50 минут. Достать клафути из духовки и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом простого клубничного пирога в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь песочный клубничный пирог с хрустящей крошкой.

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Источник: Сегодня
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