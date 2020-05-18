Как приготовить клубничный пирог: рецепты сладкой выпечки на любой вкус
Рецепты пирога с клубникой с фото
Пирог с клубникой – один из самых популярных летних десертов. Рецептов приготовления этой сладкой выпечки великое множество и стоит обязательно попробовать хотя бы несколько вариантов.
Тесто для клубничного пирога может быть любым: песочным, дрожжевым, бисквитным, масляным. Ягоды для выпечки можно использовать как свежие, так и замороженные. Последним нужно будет дать оттаять и слить лишний сок.
Ингредиенты:
Для теста:
- 185 г муки
- 100 г мягкого масла
- 35 г сахарной пудры
- Щепотка соли
- 1 яйцо
Для начинки:
- Большая горсть клубники
- 300 г сметаны
- 100 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1.5 ст.л. муки
- 1 ст.л. крахмала
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Способ приготовления:
- Замесить тесто изо всех ингредиентов. Выложить его в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Сформировать бортики, наколоть поверхность вилкой и поставить в холодильник, пока готовится начинка.
- Для начинки смешать сметану, сахар, ваниль, муку и крахмал. Клубнику помыть, удалить хвостики и нарезать пластинками.
- Выложить ягоды на тесто, чтобы они полностью покрывали дно. Залить сметанной начинкой.
- Отправить в разогретую до 180 ºС духовку примерно на 40 минут. За это время тесто должно подрумянится, а заливка загустеть.
- Остудить пирог в холодильнике и по желанию посыпать сахарной пудрой.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 200 г сахара
- 100 г кефира
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 6 ст.л. сливочного масла
- 1 яйцо
- 1 ч.л. ванили
- 100 г клубники
Способ приготовления:
- Смешать муку с сахаром и разрыхлителем.
- Затем добавить масло комнатной температуры, сделать крошку с помощью пальцев или миксером.
- Затем добавить яйцо, кефир и ваниль. Перемешать до однородности.
- Выложить тесто в форму для запекания.
- Украсить ягодами (крупные нужно нарезать) и отправить запекаться в разогретую до 180 ºС духовку на 20-30 минут.
- Когда пирог станет золотистым сверху, проверить его готовность зубочисткой.
- Достать из духовку, остудить и посыпать сахарной пудрой.
Ингредиенты:
- 1 крупное яйцо
- 140-170 г сахара
- 80 г сливочного масла (размягченного)
- 125 мл молока
- 170 г муки
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 500 г клубники
- 2 ст.л. сахарной пудры для посыпки
Способ приготовления:
- Клубнику помыть, обсушить и разрезать пополам.
- Просеять муку с разрыхлителем и солью.
- Взбить сахар с размягченным маслом.
- Добавить яйцо, молоко и взбить до однородности.
- Добавить в тесто сухую смесь (мука, соль, разрыхлитель), взбить. Тесто получится консистенции сметаны.
- Дно формы застелить бумагой для выпечки, бока формы смазать маслом. Вылить тесто. Сверху выложить порезанную клубнику.
- Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 10 минут, затем температуру понизить до 160 ºС и выпекать еще около 50 минут.
- Готовый пирог полностью остудить, не вынимая из формы. Затем переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.
Ингредиенты:
Для опары:
- 15 г дрожжей
- 150 г пшеничной муки
- 150 мл молока
Для теста:
- 350 г пшеничной муки
- 175 мл молока
- 2 яйца
- 1 яичный желток
- 50 г сахара
- 2 г соли
- 125 г сливочного масла
Для начинки:
- 500 г свежей или замороженной клубники
- 150 г сахара
- Цедра 1 апельсина
- 30 г ягодного джема
Способ приготовления:
- Для опары растворите дрожжи в молоке, смешайте с мукой, накройте крышкой и оставьте для брожения на 1 час.
- Ягоды помойте и обсушите, удалите плодоножки. Замороженной клубнике дайте оттаять в дуршлаге.
- Переложите опару в чашу миксера, добавьте остальные ингредиенты и замесите гладкое, мягкое тесто. Переложите его в слегка смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой или крышкой и оставьте в тепле на 1 час.
- Переложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделите на две неравные части.
- Смажьте дно и бортики формы диаметром 28-30 см сливочным маслом. Выложите большую часть теста, распределите руками. Накройте пленкой и оставьте для расстойки на 45-60 минут.
- Меньшую часть теста раскатайте в прямоугольник толщиной 5 мм, нарежьте полоски шириной 5-7 мм и на бумаге или смазанной маслом пленке, сформируйте решетку. Прикройте пленкой и дайте расстояться.
- Разогрейте духовку до 190 ºС.
- Сахар разотрите с апельсиновой цедрой. Смажьте нижнюю часть теста джемом. Выложите на джем клубнику, посыпьте сахаром и накройте решеткой. Закрепите концы решетки. Смажьте поверхность пирога слегка взбитым яйцом и поставьте в духовку.
- Выпекайте пирог 40-50 минут, пока поверхность не станет золотистой. Нижний слой теста должен полностью пропечься.
- Готовый пирог остудите на решетке в форме 10-15 минут, затем достаньте из формы и остудите до комнатной температуры.
Ингредиенты:
Для теста:
- 150 г сливочного масла или маргарина
- 150 г сахара
- 2 ч.л. ванильного сахара
- 1 яйцо
- 200-300 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной соды)
Для начинки:
- 600 г творога
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 100 г крахмала
- 300 г ягод
- Сахарная пудра – для украшения
Способ приготовления:
- Масло растереть с сахаром и ванилью. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать разрыхлитель и муку, замесить тесто. Охладить в течение 30 минут.
- Выложить тесто в разъемную форму диаметром 26 см и сделать бортики. Наколоть вилкой и отправить в духовку на 10-15 минут.
- Приготовить начинку. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Добавить творог, хорошо перемешать (если вы хотите добиться однородной консистенции, творог нужно заранее протереть через сито). Добавить крахмал, перемешать.
- Белки взбить со щепоткой соли. Добавить в творожную массу, аккуратно перемешать ложкой.
- Творожную массу выложить на тесто, разровнять.
- Несколько ягод оставить для украшения. В остальную клубнику добавить 1 ст.л. сахара, измельчить блендером или просто размять вилкой.
- На творожную массу выложить ягодную смесь. Поставить пирог в разогретую до 180 ºС духовку, выпекать в течение 60 минут.
- Готовый пирог полностью остудить, затем посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 300-400 г муки
- 100 г кукурузного крахмала
- 1 щепотка соли
Для начинки:
- 1 яйцо
- 50 г сахара
- 150 г творога
- 12-15 ягод клубники
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Смешать в миске яйца, сахар и размягченное сливочное масло.
- Хорошо перемешать. Добавить муку, крахмал и соль, замесить тесто.
- В отдельной миске смешать творог, яйцо и сахар. Хорошо размять вилкой.
- Тесто разделить на две неравные части. Большую часть теста распределить на противне и сделать бортики. Выложить начинку из творога и разровнять ложкой.
- Клубнику при необходимости разморозить, нарезать пластинками и выложить на творог.
- Меньшую часть теста убрать в морозилку на полчаса и натереть сверху пирога на крупной терке.
- Поставить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 ºС.
- Дать немного остыть, посыпать просеянной сахарной пудрой и разрезать пирог на кусочки.
Ингредиенты:
- 3 ст.л. сахара
- 3 ст.л. + 1/2 ч л муки
- 1 яйцо
- Щепотка соли
- 4 ст.л. сливок
- 4 ст.л. молока
- 1/2 ч.л. ванильной эссенции
- Клубника
- Сахарная пудра
- Масло и сахар – для посыпки формы
Способ приготовления:
- Духовку нагреть до 180 ºС.
- Смазать маслом неразъемную форму для выпечки, посыпать мукой, лишнюю муку вытряхнуть.
- В миске слегка взбить яйцо, добавить соль, сахар, перемешать. Добавить молоко, сливки, ваниль, все перемешать, но не взбивать. Всыпать муку и аккуратно перемешать.
- На дно формы выложить клубнику, сверху залить молочно-яичной смесью.
- Запекать 40-50 минут. Достать клафути из духовки и по желанию посыпать сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы делились рецептом простого клубничного пирога в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь песочный клубничный пирог с хрустящей крошкой.
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