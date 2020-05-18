Как приготовить клубничный пирог: рецепты сладкой выпечки на любой вкус

Рецепты пирога с клубникой с фото

Пирог с клубникой – один из самых популярных летних десертов. Рецептов приготовления этой сладкой выпечки великое множество и стоит обязательно попробовать хотя бы несколько вариантов.

Тесто для клубничного пирога может быть любым: песочным, дрожжевым, бисквитным, масляным. Ягоды для выпечки можно использовать как свежие, так и замороженные. Последним нужно будет дать оттаять и слить лишний сок.

Пирог с клубникой и сметаной

Клубничный пирог со сметаной Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Для теста:

185 г муки

100 г мягкого масла

35 г сахарной пудры

Щепотка соли

1 яйцо

Для начинки:

Большая горсть клубники

300 г сметаны

100 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

1.5 ст.л. муки

1 ст.л. крахмала

Смотрите видео, как сделать вино из клубники:

Способ приготовления:

Замесить тесто изо всех ингредиентов. Выложить его в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Сформировать бортики, наколоть поверхность вилкой и поставить в холодильник, пока готовится начинка. Для начинки смешать сметану, сахар, ваниль, муку и крахмал. Клубнику помыть, удалить хвостики и нарезать пластинками. Выложить ягоды на тесто, чтобы они полностью покрывали дно. Залить сметанной начинкой. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку примерно на 40 минут. За это время тесто должно подрумянится, а заливка загустеть. Остудить пирог в холодильнике и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Пирог с клубникой на кефире

Клубничный пирог на кефире Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

200 г муки

200 г сахара

100 г кефира

1 ч.л. разрыхлителя

6 ст.л. сливочного масла

1 яйцо

1 ч.л. ванили

100 г клубники

Способ приготовления:

Смешать муку с сахаром и разрыхлителем. Затем добавить масло комнатной температуры, сделать крошку с помощью пальцев или миксером. Затем добавить яйцо, кефир и ваниль. Перемешать до однородности. Выложить тесто в форму для запекания. Украсить ягодами (крупные нужно нарезать) и отправить запекаться в разогретую до 180 ºС духовку на 20-30 минут. Когда пирог станет золотистым сверху, проверить его готовность зубочисткой. Достать из духовку, остудить и посыпать сахарной пудрой.

Пирог с клубникой на молоке

Клубничный пирог на молоке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 крупное яйцо

140-170 г сахара

80 г сливочного масла (размягченного)

125 мл молока

170 г муки

1,5 ч.л. разрыхлителя

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. ванильного экстракта

500 г клубники

2 ст.л. сахарной пудры для посыпки

Способ приготовления:

Клубнику помыть, обсушить и разрезать пополам. Просеять муку с разрыхлителем и солью. Взбить сахар с размягченным маслом. Добавить яйцо, молоко и взбить до однородности. Добавить в тесто сухую смесь (мука, соль, разрыхлитель), взбить. Тесто получится консистенции сметаны. Дно формы застелить бумагой для выпечки, бока формы смазать маслом. Вылить тесто. Сверху выложить порезанную клубнику. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 10 минут, затем температуру понизить до 160 ºС и выпекать еще около 50 минут. Готовый пирог полностью остудить, не вынимая из формы. Затем переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

Пирог с клубникой из дрожжевого теста

Дрожжевой клубничный пирог Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для опары:

15 г дрожжей

150 г пшеничной муки

150 мл молока

Для теста:

350 г пшеничной муки

175 мл молока

2 яйца

1 яичный желток

50 г сахара

2 г соли

125 г сливочного масла

Для начинки:

500 г свежей или замороженной клубники

150 г сахара

Цедра 1 апельсина

30 г ягодного джема

Способ приготовления:

Для опары растворите дрожжи в молоке, смешайте с мукой, накройте крышкой и оставьте для брожения на 1 час. Ягоды помойте и обсушите, удалите плодоножки. Замороженной клубнике дайте оттаять в дуршлаге. Переложите опару в чашу миксера, добавьте остальные ингредиенты и замесите гладкое, мягкое тесто. Переложите его в слегка смазанную растительным маслом миску, накройте пленкой или крышкой и оставьте в тепле на 1 час. Переложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделите на две неравные части. Смажьте дно и бортики формы диаметром 28-30 см сливочным маслом. Выложите большую часть теста, распределите руками. Накройте пленкой и оставьте для расстойки на 45-60 минут. Меньшую часть теста раскатайте в прямоугольник толщиной 5 мм, нарежьте полоски шириной 5-7 мм и на бумаге или смазанной маслом пленке, сформируйте решетку. Прикройте пленкой и дайте расстояться. Разогрейте духовку до 190 ºС. Сахар разотрите с апельсиновой цедрой. Смажьте нижнюю часть теста джемом. Выложите на джем клубнику, посыпьте сахаром и накройте решеткой. Закрепите концы решетки. Смажьте поверхность пирога слегка взбитым яйцом и поставьте в духовку. Выпекайте пирог 40-50 минут, пока поверхность не станет золотистой. Нижний слой теста должен полностью пропечься. Готовый пирог остудите на решетке в форме 10-15 минут, затем достаньте из формы и остудите до комнатной температуры.

Летний пирог с клубникой

Клубничный пирог с творогом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

150 г сливочного масла или маргарина

150 г сахара

2 ч.л. ванильного сахара

1 яйцо

200-300 г муки

2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной соды)

Для начинки:

600 г творога

4 яйца

150 г сахара

100 г крахмала

300 г ягод

Сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления:

Масло растереть с сахаром и ванилью. Добавить яйцо, перемешать. Всыпать разрыхлитель и муку, замесить тесто. Охладить в течение 30 минут. Выложить тесто в разъемную форму диаметром 26 см и сделать бортики. Наколоть вилкой и отправить в духовку на 10-15 минут. Приготовить начинку. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Добавить творог, хорошо перемешать (если вы хотите добиться однородной консистенции, творог нужно заранее протереть через сито). Добавить крахмал, перемешать. Белки взбить со щепоткой соли. Добавить в творожную массу, аккуратно перемешать ложкой. Творожную массу выложить на тесто, разровнять. Несколько ягод оставить для украшения. В остальную клубнику добавить 1 ст.л. сахара, измельчить блендером или просто размять вилкой. На творожную массу выложить ягодную смесь. Поставить пирог в разогретую до 180 ºС духовку, выпекать в течение 60 минут. Готовый пирог полностью остудить, затем посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.

Пирог с клубникой на противне

Клубничный пирог на противне Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

200 г сливочного масла

100 г сахара

2 яйца

300-400 г муки

100 г кукурузного крахмала

1 щепотка соли

Для начинки:

1 яйцо

50 г сахара

150 г творога

12-15 ягод клубники

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Смешать в миске яйца, сахар и размягченное сливочное масло. Хорошо перемешать. Добавить муку, крахмал и соль, замесить тесто. В отдельной миске смешать творог, яйцо и сахар. Хорошо размять вилкой. Тесто разделить на две неравные части. Большую часть теста распределить на противне и сделать бортики. Выложить начинку из творога и разровнять ложкой. Клубнику при необходимости разморозить, нарезать пластинками и выложить на творог. Меньшую часть теста убрать в морозилку на полчаса и натереть сверху пирога на крупной терке. Поставить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 ºС. Дать немного остыть, посыпать просеянной сахарной пудрой и разрезать пирог на кусочки.

Пирог с клубникой без масла: рецепт клафути

Клубничный пирог без молока Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3 ст.л. сахара

3 ст.л. + 1/2 ч л муки

1 яйцо

Щепотка соли

4 ст.л. сливок

4 ст.л. молока

1/2 ч.л. ванильной эссенции

Клубника

Сахарная пудра

Масло и сахар – для посыпки формы

Способ приготовления:

Духовку нагреть до 180 ºС. Смазать маслом неразъемную форму для выпечки, посыпать мукой, лишнюю муку вытряхнуть. В миске слегка взбить яйцо, добавить соль, сахар, перемешать. Добавить молоко, сливки, ваниль, все перемешать, но не взбивать. Всыпать муку и аккуратно перемешать. На дно формы выложить клубнику, сверху залить молочно-яичной смесью. Запекать 40-50 минут. Достать клафути из духовки и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом простого клубничного пирога в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь песочный клубничный пирог с хрустящей крошкой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться