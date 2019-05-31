Как приготовить клубничный тарт из песочного теста
Тарт – это открытый пирог-корзинка
Пирог с клубникой идеально подходит для летнего чаепития. Песочный тарт с ягодным кремом вкусный, легкий и довольно просто готовится. Вы можете испечь один большой пирог или сделать порционные корзинки.
Смотрите видео, как приготовить французский тарт "Татен":
Клубничный тарт из песочного теста
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 175 г сливочного масла
- 70 г сахара
- 3 желтка
- 1-2 ст.л. воды
Для начинки:
- 250 г клубники
- 3 яйца
- 1 ст. сахара
- 1 ст. сливок 35%
- Свежая клубника – для украшения
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Рецепт приготовления:
- Муку, сахар и масло растереть в крошку. Добавить желтки и замесить тесто, при необходимости добавив ледяную воду.
- Тесто завернуть в пленку и убрать в холодильник на полчаса.
- Форму для пирога смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой.
- После чего раскатать тесто и выложить его в подготовленную форму для пирога.
- Клубнику помыть, перебрать, оборвать листики. С помощью блендера превратить ягоды в пюре.
- Добавить сахар, перемешать. Ввести яйца, хорошо взбить. Влить сливки и еще раз взбить.
- Вылить начинку на подготовленное тесто в форме.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут. Вынуть, осудить.
- Сверху украсить клубникой, нарезанной тонкими пластинками.
Совет: Чтобы клубника не заветрилась, можно покрыть ее специальным желе для торта.
Напомним, ранее мы делились рецептом простого пирога на кефире. "Сегодня" также писали, как приготовить клубничный пирог в мультиварке.
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Источник: Сегодня