Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить клубничный тарт из песочного теста

Тарт – это открытый пирог-корзинка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:06
Клубничный тарт из песочного теста
Клубничный тарт из песочного теста
Фото: Depositphotos

Пирог с клубникой идеально подходит для летнего чаепития. Песочный тарт с ягодным кремом вкусный, легкий и довольно просто готовится. Вы можете испечь один большой пирог или сделать порционные корзинки.

Смотрите видео, как приготовить французский тарт "Татен":

Клубничный тарт из песочного теста

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки 
  • 175 г сливочного масла 
  • 70 г сахара 
  • 3 желтка 
  • 1-2 ст.л. воды

Для начинки:

  • 250 г клубники
  • 3 яйца
  • 1 ст. сахара
  • 1 ст. сливок 35%
  • Свежая клубника – для украшения

Читайте также
Варенье из клубники с целыми ягодами

Рецепт приготовления:

  1. Муку, сахар и масло растереть в крошку. Добавить желтки и замесить тесто, при необходимости добавив ледяную воду. 
  2. Тесто завернуть в пленку и убрать в холодильник на полчаса.
  3. Форму для пирога смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. 
  4. После чего раскатать тесто и выложить его в подготовленную форму для пирога.
  5. Клубнику помыть, перебрать, оборвать листики. С помощью блендера превратить ягоды в пюре. 
  6. Добавить сахар, перемешать. Ввести яйца, хорошо взбить. Влить сливки и еще раз взбить.
  7. Вылить начинку на подготовленное тесто в форме.
  8. Выпекать в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут. Вынуть, осудить. 
  9. Сверху украсить клубникой, нарезанной тонкими пластинками.

Совет: Чтобы клубника не заветрилась, можно покрыть ее специальным желе для торта. 

Напомним, ранее мы делились рецептом простого пирога на кефире. "Сегодня" также писали, как приготовить клубничный пирог в мультиварке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Фруктовый смузи с семенами чиа: полезный рецепт от Юлии Высоцкой Как приготовить вареники из заварного теста с вишней Торт "Сметанник" с шоколадной помадкой и орехами Как приготовить настоящий французский багет
клубника пирог рецепт тарт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели
Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели

Популярные статьи

Сегодня, 15:55Психология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Сегодня, 15:29Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Сегодня, 13:39Fun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:35Wellness

Бананы: польза и вред для здоровья

Сегодня, 10:31Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Сегодня, 09:37Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяШоу-бизнес

"Помни об этом": Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

Новости партнеров

Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019
Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках
Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Cпиридонов в кино играл роковых мужчин, а в жизни любил одну
Cпиридонов в кино играл роковых мужчин, а в жизни любил одну
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь