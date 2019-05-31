Как приготовить клубничный тарт из песочного теста

Тарт – это открытый пирог-корзинка

Клубничный тарт из песочного теста Фото: Depositphotos

Пирог с клубникой идеально подходит для летнего чаепития. Песочный тарт с ягодным кремом вкусный, легкий и довольно просто готовится. Вы можете испечь один большой пирог или сделать порционные корзинки.

Смотрите видео, как приготовить французский тарт "Татен":

Клубничный тарт из песочного теста

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

175 г сливочного масла

70 г сахара

3 желтка

1-2 ст.л. воды

Для начинки:

250 г клубники

3 яйца

1 ст. сахара

1 ст. сливок 35%

Свежая клубника – для украшения

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Рецепт приготовления:

Муку, сахар и масло растереть в крошку. Добавить желтки и замесить тесто, при необходимости добавив ледяную воду. Тесто завернуть в пленку и убрать в холодильник на полчаса. Форму для пирога смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. После чего раскатать тесто и выложить его в подготовленную форму для пирога. Клубнику помыть, перебрать, оборвать листики. С помощью блендера превратить ягоды в пюре. Добавить сахар, перемешать. Ввести яйца, хорошо взбить. Влить сливки и еще раз взбить. Вылить начинку на подготовленное тесто в форме. Выпекать в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут. Вынуть, осудить. Сверху украсить клубникой, нарезанной тонкими пластинками.

Совет: Чтобы клубника не заветрилась, можно покрыть ее специальным желе для торта.

Напомним, ранее мы делились рецептом простого пирога на кефире. "Сегодня" также писали, как приготовить клубничный пирог в мультиварке.

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