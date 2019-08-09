Как приготовить коктейль "Голубая Маргарита"

Освежающий алкогольный напиток на основе текилы

Коктейль "Голубая Маргарита" Фото: Depositphotos

"Голубая Маргарита" – это освежающий фруктовый коктейль латиноамериканского происхождения. Он получил свое название благодаря красивому голубому оттенку, который достигается за счет добавления ликера Блю Кюрасао. Кроме него, в состав коктейля входят: серебряная текила, персиковый шнапс, ликер Трипл Сэк, лед и сауэр-микс.

Смотрите видео, как приготовить яичный ликер в домашних условиях:

Сауэр-микс (Sour-mix) – это специальная смесь из трех ингредиентов для приготовления коктейлей, которая состоит из лимонного или лаймового фреша, простого сахарного сиропа и льда. Чтобы его сделать, нужно поместить сок и сироп в шейкер вместе со льдом и энергично встряхнуть. Иногда в сауэр-микс добавляют яичный белок, чтобы масса получилась пенистой.

А чтобы приготовить простой сироп, следует смешать сахар и воду в пропорции 1:1 и нагреть на плите, чтобы кристаллы растворились, а затем остудить.

Коктейль "Голубая Маргарита"

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

30 мл ликера Трипл Сек

30 мл серебряной текилы

15 мл персикового шнапса

15 мл ликера Блю Кюрасао

120 мл сауэр-микса

Лед

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Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в шейкере со льдом. Наполните бокал кубиками льда. Процедите смесь в стакан. Украсьте коктейль ломтиком лимона или апельсина и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом шоколадного коктейля в блендере. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить фруктовый коктейль с ромом.

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