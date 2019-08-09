Как приготовить коктейль "Голубая Маргарита"
Освежающий алкогольный напиток на основе текилы
"Голубая Маргарита" – это освежающий фруктовый коктейль латиноамериканского происхождения. Он получил свое название благодаря красивому голубому оттенку, который достигается за счет добавления ликера Блю Кюрасао. Кроме него, в состав коктейля входят: серебряная текила, персиковый шнапс, ликер Трипл Сэк, лед и сауэр-микс.
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Сауэр-микс (Sour-mix) – это специальная смесь из трех ингредиентов для приготовления коктейлей, которая состоит из лимонного или лаймового фреша, простого сахарного сиропа и льда. Чтобы его сделать, нужно поместить сок и сироп в шейкер вместе со льдом и энергично встряхнуть. Иногда в сауэр-микс добавляют яичный белок, чтобы масса получилась пенистой.
А чтобы приготовить простой сироп, следует смешать сахар и воду в пропорции 1:1 и нагреть на плите, чтобы кристаллы растворились, а затем остудить.
Коктейль "Голубая Маргарита"
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 30 мл ликера Трипл Сек
- 30 мл серебряной текилы
- 15 мл персикового шнапса
- 15 мл ликера Блю Кюрасао
- 120 мл сауэр-микса
- Лед
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Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты в шейкере со льдом.
- Наполните бокал кубиками льда.
- Процедите смесь в стакан.
- Украсьте коктейль ломтиком лимона или апельсина и подавайте.
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