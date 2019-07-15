Как приготовить компот из черники: три простых рецепта
Черничный компот можно пить летом или заготовить на зиму
Черника – самая полезная летняя ягода. Причем она сохраняет свои целебные свойства даже после термообработки. Черничный компот содержит массу витаминов и минералов, нормализует работу кишечника, улучшает зрение и повышает иммунитет.
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Компот из черники можно пить сразу же или закатать на зиму. Кроме этого, вы можете добавить в напиток другие ягоды или фрукты, а также пряности: цедру, ваниль, корицу или мускатный орех.
Черничный компот: простой рецепт
Ингредиенты:
- Черника – 400 г
- Сахар – 2-3 ст.л.
- Вода – 3 л
Способ приготовления:
- Налить чистую воду в кастрюлю и довести до кипения.
- Добавить сахар и дать ему раствориться.
- Добавить подготовленные ягоды черники в кипящий сироп и снова довести до кипения.
- Варить под крышкой в течение 1 минуты. После этого выключить огонь и дать компоту настояться.
- Остудить черничный компот и поставить его в холодильник.
Компот из черники на зиму
Ингредиенты:
- Черника
- 1 л воды
- 3 ст.л. сахара
Способ приготовления:
- Ягоды хорошо промыть холодной водой.
- Подготовленные стерильные банки наполнить черникой (чуть больше половины емкости) и аккуратно встряхнуть.
- Залить содержимое банки горячим сахарным сиропом доверху (на 1 л — 3 столовые ложки сахара). Стерилизовать 15 минут.
- Герметично закупорить, перевернуть вниз крышками, накрыть полотенцем и оставить остывать. Компот из черники можно хранить при комнатной температуре.
Черничный компот на зиму без стерилизации
Ингредиенты на банку 1 л:
- Черника – 300 г
- Сахар – 120 г
- Лимонная кислота – на кончике ножа
- Кипяток – 600 мл
Способ приготовления:
- Чернику помыть и перебрать, насыпать в чистые банки.
- Постепенно налить кипяток до горлышка. Накрыть крышками или блюдцами и оставить на 10 минут.
- Аккуратно сменить крышки и слить уже успевший окраситься сок обратно в кастрюлю через сливную крышку. При этом удобнее держать банку полотенцем или прихваткой.
- В банки с пропаренными ягодами всыпать лимонную кислоту и сахарный песок.
- Воду еще раз довести до кипения и снова залить ее в банки. Сразу же накрыть банки ошпаренными крышками и закупорить с помощью закаточного ключа.
- Банки с черничным компотом перевернуть на бок и оставить остывать в таком положении, а после перенести в темное прохладное место.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из черники. "Сегодня" также делились рецептом самого вкусного черничного пирога.
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