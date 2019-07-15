Как приготовить компот из черники: три простых рецепта

Черничный компот можно пить летом или заготовить на зиму

Компот из черники Фото: Depositphotos

Черника – самая полезная летняя ягода. Причем она сохраняет свои целебные свойства даже после термообработки. Черничный компот содержит массу витаминов и минералов, нормализует работу кишечника, улучшает зрение и повышает иммунитет.

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Компот из черники можно пить сразу же или закатать на зиму. Кроме этого, вы можете добавить в напиток другие ягоды или фрукты, а также пряности: цедру, ваниль, корицу или мускатный орех.

Черничный компот: простой рецепт

Черничный компот простой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Черника – 400 г

Сахар – 2-3 ст.л.

Вода – 3 л

Способ приготовления:

Налить чистую воду в кастрюлю и довести до кипения. Добавить сахар и дать ему раствориться. Добавить подготовленные ягоды черники в кипящий сироп и снова довести до кипения. Варить под крышкой в течение 1 минуты. После этого выключить огонь и дать компоту настояться. Остудить черничный компот и поставить его в холодильник.

Компот из черники на зиму

Компот из черники на зиму со стеризацией Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Черника

1 л воды

3 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Ягоды хорошо промыть холодной водой. Подготовленные стерильные банки наполнить черникой (чуть больше половины емкости) и аккуратно встряхнуть. Залить содержимое банки горячим сахарным сиропом доверху (на 1 л — 3 столовые ложки сахара). Стерилизовать 15 минут. Герметично закупорить, перевернуть вниз крышками, накрыть полотенцем и оставить остывать. Компот из черники можно хранить при комнатной температуре.

Черничный компот на зиму без стерилизации

Компот из черники без стерилизации Фото: Depositphotos

Ингредиенты на банку 1 л:

Черника – 300 г

Сахар – 120 г

Лимонная кислота – на кончике ножа

Кипяток – 600 мл

Способ приготовления:

Чернику помыть и перебрать, насыпать в чистые банки. Постепенно налить кипяток до горлышка. Накрыть крышками или блюдцами и оставить на 10 минут. Аккуратно сменить крышки и слить уже успевший окраситься сок обратно в кастрюлю через сливную крышку. При этом удобнее держать банку полотенцем или прихваткой. В банки с пропаренными ягодами всыпать лимонную кислоту и сахарный песок. Воду еще раз довести до кипения и снова залить ее в банки. Сразу же накрыть банки ошпаренными крышками и закупорить с помощью закаточного ключа. Банки с черничным компотом перевернуть на бок и оставить остывать в таком положении, а после перенести в темное прохладное место.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из черники. "Сегодня" также делились рецептом самого вкусного черничного пирога.

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