Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить компот из груш и винограда на зиму

Вкусный грушево-виноградный компот

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:57
Фруктовый компот на зиму
Фруктовый компот на зиму
Фото: Depositphotos

Хотите сварить вкусный грушевый компот на зиму? В этом нет ничего сложного. Мы рекомендуем добавить в напиток виноград – так он станет еще ароматнее.

Смотрите видео, как выбрать крышки для домашней консервации:

Для консервирования желательно использовать желтые или зеленые плоды одинаковой спелости, сохранившие свою плотность и текстуру.

Компот из груш и винограда на зиму

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Виноград светлый – 350 г
  • Груша свежая – 6 шт.
  • Кислота лимонная – 2 щепотки
  • Сахар – 200 г

Читайте также:
Как приготовить яблочный компот: три рецепта на зиму

Способ приготовления:

  1. Ягоды винограда снять с гроздей.
  2. Груши разрезать вдоль пополам, затем каждую половину – еще на три части. Удалить сердцевину и семена.
  3. Простерилизовать банки емкостью 1.5 л и выложить в них подготовленные фрукты.
  4. Вскипятить чайник, залить фрукты кипятком на 15 минут. Прикрыть банки стерильными крышками.
  5. После этого перелить воду в кастрюлю и всыпать сахар. Довести до кипения, помешивая, чтобы сахар растворился.
  6. В каждую банку добавить по щепотке лимонной кислоты и залить содержимое горячим сахарным сиропом. 
  7. Закрутить или закатать банки. Сразу же перевернуть их вверх дном, укутать в теплое одеяло и оставить до полного остывания. 

Секреты приготовления грушевого компота

  • Груши для компота нужно брать спелые, но плотные.
  • Банки удобно стерилизовать над паром.
  • В компот можно добавить абрикосы или сливы, а половину груш заменить яблоками.
  • Заготовку можно хранить при комнатной температуре, но вдали от солнечных лучей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из груш. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с грушами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить домашний яблочный сидр Быстрый рецепт икры из баклажанов Как замариновать опята на зиму: пошаговый рецепт Как испечь яблочный пирог с безе
виноград рецепт компот груши заготовки на зиму
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
Продукт, спасающий от рака и диабета
Продукт, спасающий от рака и диабета
Приставы разрешили Заворотнюк выезжать за пределы России
Приставы разрешили Заворотнюк выезжать за пределы России

Популярные статьи

Сегодня, 10:36Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в четвертом выпуске

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

"Последняя СМС так и не прочитана": Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака

14 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 сентябряШоу-бизнес

Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи остановили экстренную терапию

14 сентябряШоу-бизнес

СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому

14 сентябряFun

14 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 сентябряFun

Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

13 сентябряШоу-бизнес

Свадьба Ксении Собчак: фото, видео и все подробности

13 сентябряFood

Как приготовить домашний яблочный сидр

13 сентябряШоу-бизнес

"Мисс Украина 2019": что постит в Instagram 24-летняя Маргарита Паша

13 сентябряEvents

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

13 сентябряШоу-бизнес

СМИ: у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга

13 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию: что произошло

Новости партнеров

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Кухар жестко поставила на место Кравец, такого не ожидали
Кухар жестко поставила на место Кравец, такого не ожидали
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Шедевры с подвохом: 10 очень страшных картин в мировой живописи
Шедевры с подвохом: 10 очень страшных картин в мировой живописи
Самый вкусный кляр для рыбы
Самый вкусный кляр для рыбы
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Чем полезна клубника, а чем вредна?
Как зачать девочку: полезные советы
Как зачать девочку: полезные советы
Мужчины, которых не стоит ждать
Мужчины, которых не стоит ждать