Как приготовить компот из груш и винограда на зиму
Вкусный грушево-виноградный компот
Хотите сварить вкусный грушевый компот на зиму? В этом нет ничего сложного. Мы рекомендуем добавить в напиток виноград – так он станет еще ароматнее.
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Для консервирования желательно использовать желтые или зеленые плоды одинаковой спелости, сохранившие свою плотность и текстуру.
Компот из груш и винограда на зиму
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Виноград светлый – 350 г
- Груша свежая – 6 шт.
- Кислота лимонная – 2 щепотки
- Сахар – 200 г
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Способ приготовления:
- Ягоды винограда снять с гроздей.
- Груши разрезать вдоль пополам, затем каждую половину – еще на три части. Удалить сердцевину и семена.
- Простерилизовать банки емкостью 1.5 л и выложить в них подготовленные фрукты.
- Вскипятить чайник, залить фрукты кипятком на 15 минут. Прикрыть банки стерильными крышками.
- После этого перелить воду в кастрюлю и всыпать сахар. Довести до кипения, помешивая, чтобы сахар растворился.
- В каждую банку добавить по щепотке лимонной кислоты и залить содержимое горячим сахарным сиропом.
- Закрутить или закатать банки. Сразу же перевернуть их вверх дном, укутать в теплое одеяло и оставить до полного остывания.
Секреты приготовления грушевого компота
- Груши для компота нужно брать спелые, но плотные.
- Банки удобно стерилизовать над паром.
- В компот можно добавить абрикосы или сливы, а половину груш заменить яблоками.
- Заготовку можно хранить при комнатной температуре, но вдали от солнечных лучей.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из груш. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с грушами.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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