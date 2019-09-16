Как приготовить компот из груш и винограда на зиму

Вкусный грушево-виноградный компот

Фруктовый компот на зиму Фото: Depositphotos

Хотите сварить вкусный грушевый компот на зиму? В этом нет ничего сложного. Мы рекомендуем добавить в напиток виноград – так он станет еще ароматнее.

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Для консервирования желательно использовать желтые или зеленые плоды одинаковой спелости, сохранившие свою плотность и текстуру.

Компот из груш и винограда на зиму

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Виноград светлый – 350 г

Груша свежая – 6 шт.

Кислота лимонная – 2 щепотки

Сахар – 200 г

Способ приготовления:

Ягоды винограда снять с гроздей. Груши разрезать вдоль пополам, затем каждую половину – еще на три части. Удалить сердцевину и семена. Простерилизовать банки емкостью 1.5 л и выложить в них подготовленные фрукты. Вскипятить чайник, залить фрукты кипятком на 15 минут. Прикрыть банки стерильными крышками. После этого перелить воду в кастрюлю и всыпать сахар. Довести до кипения, помешивая, чтобы сахар растворился. В каждую банку добавить по щепотке лимонной кислоты и залить содержимое горячим сахарным сиропом. Закрутить или закатать банки. Сразу же перевернуть их вверх дном, укутать в теплое одеяло и оставить до полного остывания.

Секреты приготовления грушевого компота

Груши для компота нужно брать спелые, но плотные.

Банки удобно стерилизовать над паром.

В компот можно добавить абрикосы или сливы, а половину груш заменить яблоками.

Заготовку можно хранить при комнатной температуре, но вдали от солнечных лучей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из груш. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с грушами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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