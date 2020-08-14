Как приготовить компот из сливы на зиму

Готовим два вида сливового компота – с косточками и без

Консервировать можно все виды и сорта слив: мирабель, венгерка, алыча, ткемали. Для компота на зиму сливы желательно брать твердые, даже слегка недоспелые.

Сливовый компот вкусен сам по себе, но в сочетании с ягодами или другими фруктами из слив получаются восхитительные компоты-ассорти.

Компот из слив на зиму без косточек

Сливовый компот Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

102 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 кг сливы

1 кг 110 г сахара

2 л воды

Способ приготовления:

Сливы промыть, разрезать на половинки, удалить косточки. Наполнить сливами стерилизованные банки, укладывая их разрезами вниз. Из сахара и воды сделать сироп, охладить его до комнатной температуры и залить им содержимое банок. Банки прикрыть прокипяченными крышками и поставить их в емкость с прохладной водой. Время пастеризации банок объемом 0,5 л при температуре 85 °C – 15 минут, 1 л – 20 минут. Закатать банки, перевернуть и оставить до остывания.

Компот из слив на зиму с косточками

Сливовый компот Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

96 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан сахара

400 г слив

3 л воды

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Способ приготовления:

Хорошо промыть сливы под проточной водой. Выложить плоды в банки, заполняя примерно наполовину. В кастрюле вскипятить воду и залить воду в банки, оставить на 15 минут. Затем слить воду (без плодов) в кастрюлю и довести до кипения. Всыпать в кипящую воду сахар (на 1 банку емкостью 3 л понадобится 1 стакан сахара). Перемешать, чтобы сахар растворился. Затем вернуть получившийся сахарный сироп в трехлитровые банки. Закрыть банки крышками. Укутать в одеяло и оставить на сутки.

Полезный совет

Прежде чем начать работу, желательно простерилизовать банки и крышки в течение 15-20 минут.

Напомним, ранее мы писали, как заморозить сливы на зиму, а также делились рецептом домашнего сливового мармелада.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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