Как приготовить компот из сливы на зиму
Готовим два вида сливового компота – с косточками и без
Консервировать можно все виды и сорта слив: мирабель, венгерка, алыча, ткемали. Для компота на зиму сливы желательно брать твердые, даже слегка недоспелые.
Сливовый компот вкусен сам по себе, но в сочетании с ягодами или другими фруктами из слив получаются восхитительные компоты-ассорти.
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 102 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 кг сливы
- 1 кг 110 г сахара
- 2 л воды
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Способ приготовления:
- Сливы промыть, разрезать на половинки, удалить косточки.
- Наполнить сливами стерилизованные банки, укладывая их разрезами вниз.
- Из сахара и воды сделать сироп, охладить его до комнатной температуры и залить им содержимое банок.
- Банки прикрыть прокипяченными крышками и поставить их в емкость с прохладной водой. Время пастеризации банок объемом 0,5 л при температуре 85 °C – 15 минут, 1 л – 20 минут.
- Закатать банки, перевернуть и оставить до остывания.
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 96 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара
- 400 г слив
- 3 л воды
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Способ приготовления:
- Хорошо промыть сливы под проточной водой.
- Выложить плоды в банки, заполняя примерно наполовину.
- В кастрюле вскипятить воду и залить воду в банки, оставить на 15 минут. Затем слить воду (без плодов) в кастрюлю и довести до кипения. Всыпать в кипящую воду сахар (на 1 банку емкостью 3 л понадобится 1 стакан сахара).
- Перемешать, чтобы сахар растворился. Затем вернуть получившийся сахарный сироп в трехлитровые банки. Закрыть банки крышками.
- Укутать в одеяло и оставить на сутки.
Полезный совет
Прежде чем начать работу, желательно простерилизовать банки и крышки в течение 15-20 минут.
Напомним, ранее мы писали, как заморозить сливы на зиму, а также делились рецептом домашнего сливового мармелада.
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