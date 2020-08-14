Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить компот из сливы на зиму

Сегодня, 13:41

Готовим два вида сливового компота – с косточками и без

Консервировать можно все виды и сорта слив: мирабель, венгерка, алыча, ткемали. Для компота на зиму сливы желательно брать твердые, даже слегка недоспелые.

Сливовый компот вкусен сам по себе, но в сочетании с ягодами или другими фруктами из слив получаются восхитительные компоты-ассорти.

Компот из слив на зиму без косточек

Сливовый компот
Сливовый компот
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 102 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 кг сливы
  • 1 кг 110 г сахара
  • 2 л воды

Читайте также:
Как приготовить компот из черники: три простых рецепта

Способ приготовления:

  1. Сливы промыть, разрезать на половинки, удалить косточки.
  2. Наполнить сливами стерилизованные банки, укладывая их разрезами вниз.
  3. Из сахара и воды сделать сироп, охладить его до комнатной температуры и залить им содержимое банок.
  4. Банки прикрыть прокипяченными крышками и поставить их в емкость с прохладной водой. Время пастеризации банок объемом 0,5 л при температуре 85 °C – 15 минут, 1 л – 20 минут.
  5. Закатать банки, перевернуть и оставить до остывания.

Компот из слив на зиму с косточками

Сливовый компот
Сливовый компот
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 96 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахара
  • 400 г слив
  • 3 л воды

Смотрите видео, как приготовить сливовое вино:

Способ приготовления:

  1. Хорошо промыть сливы под проточной водой.
  2. Выложить плоды в банки, заполняя примерно наполовину.
  3. В кастрюле вскипятить воду и залить воду в банки, оставить на 15 минут. Затем слить воду (без плодов) в кастрюлю и довести до кипения. Всыпать в кипящую воду сахар (на 1 банку емкостью 3 л понадобится 1 стакан сахара).
  4. Перемешать, чтобы сахар растворился. Затем вернуть получившийся сахарный сироп в трехлитровые банки. Закрыть банки крышками.
  5. Укутать в одеяло и оставить на сутки.

Полезный совет

Прежде чем начать работу, желательно простерилизовать банки и крышки в течение 15-20 минут.

Напомним, ранее мы писали, как заморозить сливы на зиму, а также делились рецептом домашнего сливового мармелада.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Картофельные кнедлики со сливами по-чешски: рецепт приготовления Как сделать лечо из кабачков на зиму Освежающие алкогольные коктейли: ТОП-5 рецептов для лета Как сделать ткемали из слив на зиму: классический рецепт
рецепты напитки сливы компот заготовки заготовки на зиму
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Павлик впервые высказался о смерти 21-летнего сына
Павлик впервые высказался о смерти 21-летнего сына
Кислые соленые огурцы на зиму в банках без уксуса
Кислые соленые огурцы на зиму в банках без уксуса

Популярные статьи

Сегодня, 12:14Food

Медовый Спас-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Сегодня, 10:50Events

Успенский пост: эксклюзивные открытки, эффектные картинки и поздравления

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 14 августа: Стрельцам нужно быть активнее, а Козерогам – внимательнее с деньгами

Сегодня, 04:50Events

С Медовым Спасом: вкусные поздравления, яркие открытки и прикольные картинки

Вчера, 14:12Психология

Психологи пояснили, в чем особенность левшей

Вчера, 11:55Food

Маковый Спас-2020: лучшие рецепты праздничной выпечки

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 10:05Events

День левши-2020: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей: что нельзя делать в праздник

12 августаШоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в США

12 августаFood

Как приготовить шулики на Маковея: рецепты традиционной украинской выпечки

12 августаШоу-бизнес

Несмотря на пандемию: где и за сколько отдыхают украинские звезды этим летом

11 августаFood

Как приготовить варенье из сливы: ТОП-5 рецептов на зиму

11 августаПсихология

Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

11 августаEvents

Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

11 августаFood

Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

Новости партнеров

Ефектна блондинка: Сергій Притула показав свою дружину
Ефектна блондинка: Сергій Притула показав свою дружину
Резал руки: Сафронов рассказал, как пострадал из-за черной магии
Резал руки: Сафронов рассказал, как пострадал из-за черной магии
Утерла нос Каменских: жена Монатика засветила животик
Утерла нос Каменских: жена Монатика засветила животик
Влад Яма впервые опубликовал фото с сыном и женой
Влад Яма впервые опубликовал фото с сыном и женой
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
Син Анастасії Стоцької вразив схожістю з Філіпом Кіркоровим. Фото
Син Анастасії Стоцької вразив схожістю з Філіпом Кіркоровим. Фото
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Тіна Кароль, Ані Лорак та інші: фото вагітних співачок
Тіна Кароль, Ані Лорак та інші: фото вагітних співачок

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять