Как приготовить королевское пасхальное печенье: рецепт от шеф-повара Букингемского дворца

Пошаговая инструкция от повара монаршей семьи

В сеть попал рецепт пасхального печенья, которое готовят в монаршей семье. Шеф-повар Букингемского дворца пошагово рассказал, как приготовить праздничное лакомство, опубликовав видео в официальном Instagram-аккаунте.

12 апреля празднуется католическая Пасха-2020. А вот православная Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля. Подробнее о истории этого праздника мы рассказывали здесь.

Как приготовить пасхальное печенье Фото: Pinterest

Рецепт пасхального печенья от королевского шеф-повара

Ингредиенты для бисквита:

350 г муки

5 г соды

10 г молотого имбиря

5 г корицы

125 г масла

175 г коричневого сахара

1 яйцо

60 г золотого сиропа

Ингредиенты для глазури:

2 яичных белка

600 г сахарной пудры

пищевой краситель на ваш выбор

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Способ приготовления:

Разогреть духовку до 170 ºС. Смешайте муку, соду и специи в миске. Добавьте нарезанное кубиками масло и перемешать до образования крошки. Добавьте сахар, яйцо и золотой сироп. Перемешивайте до образования теста.

Раскатайте тесто до толщины 5мм. Используйте резак для печенья или бумажный шаблон, чтобы нарезать желаемую форму. Положите печенье на антипригарный коврик или пергаментную бумагу и запекайте на средней полке 12-15 минут.

Выпекайте, пока печенье не сохранит свою форму при прикосновении и не станет золотистого цвета. Полностью остудить перед украшением.

Украшение:

1 яичный белок к 600 г сахарной пудры взбейте до однородной массы. Глазурь должна плавно тянуться.

Чтобы покрыть все печенье глазурью, добавьте дополнительный яичный белок, чтобы разбавить смесь. Украсьте и наслаждайтесь!

Ранее мы публиковали три рецепта праздничной выпечки на католическую Пасху-2020.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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