Как приготовить королевское пасхальное печенье: рецепт от шеф-повара Букингемского дворца
Пошаговая инструкция от повара монаршей семьи
В сеть попал рецепт пасхального печенья, которое готовят в монаршей семье. Шеф-повар Букингемского дворца пошагово рассказал, как приготовить праздничное лакомство, опубликовав видео в официальном Instagram-аккаунте.
12 апреля празднуется католическая Пасха-2020. А вот православная Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля. Подробнее о истории этого праздника мы рассказывали здесь.
Ингредиенты для бисквита:
- 350 г муки
- 5 г соды
- 10 г молотого имбиря
- 5 г корицы
- 125 г масла
- 175 г коричневого сахара
- 1 яйцо
- 60 г золотого сиропа
Ингредиенты для глазури:
- 2 яичных белка
- 600 г сахарной пудры
- пищевой краситель на ваш выбор
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 170 ºС. Смешайте муку, соду и специи в миске. Добавьте нарезанное кубиками масло и перемешать до образования крошки. Добавьте сахар, яйцо и золотой сироп. Перемешивайте до образования теста.
- Раскатайте тесто до толщины 5мм. Используйте резак для печенья или бумажный шаблон, чтобы нарезать желаемую форму. Положите печенье на антипригарный коврик или пергаментную бумагу и запекайте на средней полке 12-15 минут.
- Выпекайте, пока печенье не сохранит свою форму при прикосновении и не станет золотистого цвета. Полностью остудить перед украшением.
Украшение:
- 1 яичный белок к 600 г сахарной пудры взбейте до однородной массы. Глазурь должна плавно тянуться.
- Чтобы покрыть все печенье глазурью, добавьте дополнительный яичный белок, чтобы разбавить смесь. Украсьте и наслаждайтесь!
Ранее мы публиковали три рецепта праздничной выпечки на католическую Пасху-2020.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться