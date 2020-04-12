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Как приготовить королевское пасхальное печенье: рецепт от шеф-повара Букингемского дворца

Пошаговая инструкция от повара монаршей семьи

Инна Петрова
Сегодня, 09:34

В сеть попал рецепт пасхального печенья, которое готовят в монаршей семье. Шеф-повар Букингемского дворца пошагово рассказал, как приготовить праздничное лакомство, опубликовав видео в официальном Instagram-аккаунте.

12 апреля празднуется католическая Пасха-2020. А вот православная Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля. Подробнее о истории этого праздника мы рассказывали здесь.

Как приготовить пасхальное печенье
Как приготовить пасхальное печенье
Фото: Pinterest

Рецепт пасхального печенья от королевского шеф-повара

Ингредиенты для бисквита:

  • 350 г муки
  • 5 г соды
  • 10 г молотого имбиря
  • 5 г корицы
  • 125 г масла
  • 175 г коричневого сахара
  • 1 яйцо
  • 60 г золотого сиропа

Ингредиенты для глазури:

  • 2 яичных белка
  • 600 г сахарной пудры
  • пищевой краситель на ваш выбор

INSTAGRAM

Способ приготовления:

  • Разогреть духовку до 170 ºС. Смешайте муку, соду и специи в миске. Добавьте нарезанное кубиками масло и перемешать до образования крошки. Добавьте сахар, яйцо и золотой сироп. Перемешивайте до образования теста.
  • Раскатайте тесто до толщины 5мм. Используйте резак для печенья или бумажный шаблон, чтобы нарезать желаемую форму. Положите печенье на антипригарный коврик или пергаментную бумагу и запекайте на средней полке 12-15 минут.
  • Выпекайте, пока печенье не сохранит свою форму при прикосновении и не станет золотистого цвета. Полностью остудить перед украшением.

Украшение:

  • 1 яичный белок к 600 г сахарной пудры взбейте до однородной массы. Глазурь должна плавно тянуться.
  • Чтобы покрыть все печенье глазурью, добавьте дополнительный яичный белок, чтобы разбавить смесь. Украсьте и наслаждайтесь!

Ранее мы публиковали три рецепта праздничной выпечки на католическую Пасху-2020.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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