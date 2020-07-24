Как приготовить корзинки с творожным кремом: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа
Готовим тарталетки с творожным кремом, цукатами, шоколадом и орехами
Канноли – популярный десерт родом из Сицилии. Это хрустящие трубочки с начинкой из сыра рикотта. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предложил приготовить по мотивам канноли песочные корзинки с творожно-сметанным кремом и цукатами.
Корзинки с творожными кремом
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 250 г сметаны
- Сахарная пудра
- Ванилин
- Шоколад
- Цукаты
- Орехи
- Корзинки из песочного теста
Способ приготовления:
- Возьмите творог и протрите его через сито.
- Добавьте сметану, сахарную пудру по вкусу и ванилин.
- Возьмите немного цукатов и мелко их порубите, добавьте в творожный крем.
- Переложите крем в пакет с отрезанным кончиком или кондитерский мешок.
- Наполните песочные корзинки кремом.
- Украсьте десерт растопленным шоколадом и орехами.
На заметку
Не добавляйте слишком много ванилина, иначе крем будет горчить.
Напомним, ранее мы писали, как сделать песочные корзинки с заварным кремом и малиной.
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