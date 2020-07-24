Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить корзинки с творожным кремом: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Сегодня, 14:02

Готовим тарталетки с творожным кремом, цукатами, шоколадом и орехами

Канноли – популярный десерт родом из Сицилии. Это хрустящие трубочки с начинкой из сыра рикотта. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предложил приготовить по мотивам канноли песочные корзинки с творожно-сметанным кремом и цукатами.

Корзинки с творожными кремом

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 250 г сметаны
  • Сахарная пудра
  • Ванилин
  • Шоколад
  • Цукаты
  • Орехи
  • Корзинки из песочного теста

Читайте также:
Как приготовить корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками

Способ приготовления:

  1. Возьмите творог и протрите его через сито.
  2. Добавьте сметану, сахарную пудру по вкусу и ванилин.
  3. Возьмите немного цукатов и мелко их порубите, добавьте в творожный крем.
  4. Переложите крем в пакет с отрезанным кончиком или кондитерский мешок.
  5. Наполните песочные корзинки кремом.
  6. Украсьте десерт растопленным шоколадом и орехами.

На заметку

Не добавляйте слишком много ванилина, иначе крем будет горчить.

Напомним, ранее мы писали, как сделать песочные корзинки с заварным кремом и малиной.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как сделать десерт "Павлова": рецепт приготовления Пирог с черникой в духовке: простой рецепт приготовления Как испечь простой сливовый пирог с орехами Как сделать сырники в сметанном соусе в духовке
десерт творог рецепт крем тарталетки Григорий Герман
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Звезда "Основного инстинкта" ошарашила фото
Звезда "Основного инстинкта" ошарашила фото
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
Певец Игорь Николаев разгневал фанов новым снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком

Популярные статьи

Сегодня, 11:17Events

День ангела Ольги-2020: поздравления, открытки и картинки

Сегодня, 08:03Events

С Днем ангела Ольги и Елены: яркие открытки, картинки, стихи и поздравления

Сегодня, 06:54Events

День святой Ольги и Елены-2020: история, поздравления, картинки, проза и стихи

Вчера, 16:49Афиша

Дэниелу Рэдклиффу – 31: ТОП-5 лучших ролей любимца зрителей

Вчера, 13:18Шоу-бизнес

99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото

Вчера, 09:29Fun

Женщина 64 года не стригла и не мыла волосы: как она выглядит сейчас, фото

Вчера, 05:05Fun

23 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

22 июляАфиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

22 июляШоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

22 июляШоу-бизнес

"Вот это отчаянные": Джамала с мужем и маленькими детьми улетела в Турцию

22 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

22 июляШоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

22 июляFood

Как правильно заморозить арбуз на зиму

22 июляШоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала новое фото принца Джорджа в честь его семилетия

22 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овну нужно завершить начатое, а Тельцу – научиться контролировать эмоции

21 июляШоу-бизнес

Тина Кароль в блестящем платье выступила на Славянском базаре – 2020

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
76-летняя Небахат Чехре блеснула точеной фигурой в белом наряде
76-летняя Небахат Чехре блеснула точеной фигурой в белом наряде
Чем полезен абрикос?
Чем полезен абрикос?
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять