Как приготовить корзинки с творожным кремом: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Готовим тарталетки с творожным кремом, цукатами, шоколадом и орехами

Канноли – популярный десерт родом из Сицилии. Это хрустящие трубочки с начинкой из сыра рикотта. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предложил приготовить по мотивам канноли песочные корзинки с творожно-сметанным кремом и цукатами.

Корзинки с творожными кремом

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

500 г творога

250 г сметаны

Сахарная пудра

Ванилин

Шоколад

Цукаты

Орехи

Корзинки из песочного теста

Читайте также: Как приготовить корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками

Способ приготовления:

Возьмите творог и протрите его через сито. Добавьте сметану, сахарную пудру по вкусу и ванилин. Возьмите немного цукатов и мелко их порубите, добавьте в творожный крем. Переложите крем в пакет с отрезанным кончиком или кондитерский мешок. Наполните песочные корзинки кремом. Украсьте десерт растопленным шоколадом и орехами.

На заметку

Не добавляйте слишком много ванилина, иначе крем будет горчить.

Напомним, ранее мы писали, как сделать песочные корзинки с заварным кремом и малиной.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться