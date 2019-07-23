Как приготовить котлету по-киевски: простой рецепт без косточки

Рецепт котлет по-киевски из куриного филе

Котлета по-киевски Фото: Depositphotos

Котлета по-киевски готовится из отбитого куриного филе с начинкой из сливочного масла и зелени, покрывается плотной панировкой и жарится во фритюре. Блюдо считается правильно приготовленным, если при надрезе из котлеты вытекает сливочное масло. Кроме масла в начинку можно добавлять сыр, жареные грибы и вареные яйца.

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Считается, что котлеты из целого куриного филе с начинкой были придуманы в начале XX века в Санкт-Петербурге. Позже они появились в одном из ресторанов на Крещатике под названием "котлеты по-киевски", где в них вставляли косточку с папильоткой, чтобы котлеты было удобнее есть руками.

Котлета по-киевски: рецепт из куриного филе

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты на 2 порции:

Филе куриное – 2 шт.

Масло сливочное – 100 г

Яйца – 2 шт.

Укроп – 50 г

Мука – 50 г

Панировочные сухари – 150 г

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло для фритюра – 1 л

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Способ приготовления:

Приготовить начинку из мягкого сливочного масла, соли и рубленой зелени укропа. Все хорошо перемешать, сформировать колбаску, завернуть в пленку и отправить в морозилку на 20–30 минут. В это время помыть и обсушить салфеткой куриное филе. Затем срезать малое филе, а в больших кусках аккуратно сделать надрезы и развернуть в виде книги. Филе слегка отбить через пищевую пленку и посолить с двух сторон. Застывшее сливочное масло разрезать пополам и выложить на середину каждого куска. Накрыть маленькими филе. Аккуратно завернуть со всех сторон, чтобы получились продолговатые котлеты. Следить, чтобы нигде не оказалось просветов. Отправить заготовки в морозилку на 10–15 минут. В это время в отдельные мисочки поместить муку, яйца, взбитые с солью, и панировочные сухари. Достать котлеты из холодильника и обмакнуть бумажным полотенцем. Обвалять в муке, затем в яйцах и в сухарях. Повторить эту процедуру еще раз. Двойная панировка нужна, чтобы масло не вытекло при обжаривании. В глубокую сковороду налить растительное масло, нагреть его почти до кипения (масло не должно дымиться). Обжарить котлеты в течение трех минут, чтобы образовалась румяная корочка. Разогреть духовку до 200 С и готовить их еще в течение 10 минут. Подавать котлеты по-киевски горячими вместе с картофельным пюре, рисом или овощами.

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