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Как приготовить котлеты из куриного фарша: три простых рецепта

Вкусные котлеты из куриного фарша приготовить довольно легко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Как делать котлеты из куриного фарша
Как делать котлеты из куриного фарша
Фото: Depositphotos

Котлеты из куриного фарша более диетические, чем те, которые готовятся из говядины или свинины. Так, калорийность куриного филе составляет 170 ккал на 100 г в приготовленном виде. Это мясо богато белком, в то время как жира в нем почти нет.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Куриные котлеты из фарша можно подавать с любым гарниром, так что не придется долго думать, что приготовить на обед или ужин. А чтобы получились по-настоящему сочные и вкусные котлеты, лучше самостоятельно приготовить куриный фарш, а не брать покупной.

Котлеты из куриного фарша: рецепт на сковороде

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Простые куриные котлеты
Фото: pixabay.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г куриного фарша
  • 100 мл молока
  • 3 ломтика белого хлеба
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • масло растительное
  • перец
  • соль

Способ приготовления:

  1. Для домашнего фарша не обязательно покупать исключительно филе, можно взять любое другое куриное мясо, только его потребуется освободить от косточек.
  2. Выбранное мясо просто перекрутите через мясорубку – фарш готов. Замочите в молоке мякоть белого хлеба, как только он набухнет, отожмите его и добавьте в куриный фарш.
  3. Очистите луковицу, потрите на мелкой терке, добавьте в фарш вместе с яйцом. Посолите и поперчите, тщательно перемешайте, чтобы все компоненты фарша лучше смешались.
  4. Смочите руки в воде, из фарша сформируйте котлеты среднего размера. Раскалите сковородку, налейте на нее растительное масло и выложите котлеты на него.
  5. Жарьте до румяной корочки, после чего переверните котлеты на другую сторону и прожарьте до такого же состояния.

Котлеты из куриного фарша с сыром

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Куриные котлеты с сыром
Фото: pixabay.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного фарша
  • 300 г сыра
  • 2 луковицы
  • 1 яйцо
  • панировочные сухари
  • соль
  • перец
  • масло растительное

Способ приготовления:

  1. Потрите репчатый лук на мелкой терке, добавьте вместе с яйцом в куриный фарш, посолите и поперчите по вкусу.
  2. Потрите сыр на терке – это начинка. Из фарша сформируйте лепешку, выложите в середину небольшое количество тертого сыра.
  3. Заверните края лепешки, сформировав котлетку. При лепке котлет будьте внимательны – весь сыр должен быть "запечатлен" внутри мяса, иначе при жарке сыр будет выливаться на раскаленное масло, которое сразу начнет разбрызгиваться во все стороны.
  4. Каждую котлету обваляйте со всех сторон в панировочных сухарях. Жарьте куриные котлеты с начинкой на раскаленном растительном масле до полной готовности с двух сторон.
  5. К таким котлетам подойдут любые овощи или зеленый горошек.

Котлеты можно готовить не только на сковородке, но и в духовке. Это даже проще – слепить котлеты, слегка обжарить до образования корочки, убрать в духовку и засечь нужное время.

Котлеты из куриного фарша в духовке

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Куриные котлеты в духовке
Фото: pixabay.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 600 г куриного фарша
  • 200 мл воды
  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • 4 ст. ложки сметаны
  • 1 ст. ложка томатной пасты
  • соль
  • перец
  • сахар

Способ приготовления:

  1. Очистите лук и картошку, порежьте среднего размера кусочками, чтобы удобнее было пропустить через мясорубку.
  2. Потом выложите картошку с луком в блендер, добавьте сырое яйцо, посолите, поперчите и взбейте эту смесь.
  3. Получится масса, напоминающая тесто для блинчиков. Теперь отправьте картофельную смесь в куриный фарш, перемешайте.
  4. Сформируйте небольшие котлеты, обжарьте на сильном огне с обеих сторон до не полной готовности. Смешайте сметану с томатной пастой, добавьте воду, сахар и немного соли.
  5. Сложите котлеты в глубокую огнеупорную сковородку или форму для выпекания, залейте получившимся соусом.
  6. Запекайте примерно 7-10 минут в духовке, заранее прогретой до 180°С.

Котлеты из куриного фарша отлично подходят к разным гарнирам – жареной картошке, картофельному пюре, макаронам, гречневой каше, вареному рису. Их можно подавать и с овощными салатами.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом рыбных котлет. Мы также рассказывали, как приготовить куриные котлеты в мультиварке.

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Источник: domashniy.ru
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