Как приготовить котлеты из куриного фарша: три простых рецепта
Вкусные котлеты из куриного фарша приготовить довольно легко
Котлеты из куриного фарша более диетические, чем те, которые готовятся из говядины или свинины. Так, калорийность куриного филе составляет 170 ккал на 100 г в приготовленном виде. Это мясо богато белком, в то время как жира в нем почти нет.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Куриные котлеты из фарша можно подавать с любым гарниром, так что не придется долго думать, что приготовить на обед или ужин. А чтобы получились по-настоящему сочные и вкусные котлеты, лучше самостоятельно приготовить куриный фарш, а не брать покупной.
Котлеты из куриного фарша: рецепт на сковороде
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г куриного фарша
- 100 мл молока
- 3 ломтика белого хлеба
- 1 луковица
- 1 яйцо
- масло растительное
- перец
- соль
Способ приготовления:
- Для домашнего фарша не обязательно покупать исключительно филе, можно взять любое другое куриное мясо, только его потребуется освободить от косточек.
- Выбранное мясо просто перекрутите через мясорубку – фарш готов. Замочите в молоке мякоть белого хлеба, как только он набухнет, отожмите его и добавьте в куриный фарш.
- Очистите луковицу, потрите на мелкой терке, добавьте в фарш вместе с яйцом. Посолите и поперчите, тщательно перемешайте, чтобы все компоненты фарша лучше смешались.
- Смочите руки в воде, из фарша сформируйте котлеты среднего размера. Раскалите сковородку, налейте на нее растительное масло и выложите котлеты на него.
- Жарьте до румяной корочки, после чего переверните котлеты на другую сторону и прожарьте до такого же состояния.
Котлеты из куриного фарша с сыром
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 кг куриного фарша
- 300 г сыра
- 2 луковицы
- 1 яйцо
- панировочные сухари
- соль
- перец
- масло растительное
Способ приготовления:
- Потрите репчатый лук на мелкой терке, добавьте вместе с яйцом в куриный фарш, посолите и поперчите по вкусу.
- Потрите сыр на терке – это начинка. Из фарша сформируйте лепешку, выложите в середину небольшое количество тертого сыра.
- Заверните края лепешки, сформировав котлетку. При лепке котлет будьте внимательны – весь сыр должен быть "запечатлен" внутри мяса, иначе при жарке сыр будет выливаться на раскаленное масло, которое сразу начнет разбрызгиваться во все стороны.
- Каждую котлету обваляйте со всех сторон в панировочных сухарях. Жарьте куриные котлеты с начинкой на раскаленном растительном масле до полной готовности с двух сторон.
- К таким котлетам подойдут любые овощи или зеленый горошек.
Котлеты можно готовить не только на сковородке, но и в духовке. Это даже проще – слепить котлеты, слегка обжарить до образования корочки, убрать в духовку и засечь нужное время.
Котлеты из куриного фарша в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 600 г куриного фарша
- 200 мл воды
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 4 ст. ложки сметаны
- 1 ст. ложка томатной пасты
- соль
- перец
- сахар
Способ приготовления:
- Очистите лук и картошку, порежьте среднего размера кусочками, чтобы удобнее было пропустить через мясорубку.
- Потом выложите картошку с луком в блендер, добавьте сырое яйцо, посолите, поперчите и взбейте эту смесь.
- Получится масса, напоминающая тесто для блинчиков. Теперь отправьте картофельную смесь в куриный фарш, перемешайте.
- Сформируйте небольшие котлеты, обжарьте на сильном огне с обеих сторон до не полной готовности. Смешайте сметану с томатной пастой, добавьте воду, сахар и немного соли.
- Сложите котлеты в глубокую огнеупорную сковородку или форму для выпекания, залейте получившимся соусом.
- Запекайте примерно 7-10 минут в духовке, заранее прогретой до 180°С.
Котлеты из куриного фарша отлично подходят к разным гарнирам – жареной картошке, картофельному пюре, макаронам, гречневой каше, вареному рису. Их можно подавать и с овощными салатами.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом рыбных котлет. Мы также рассказывали, как приготовить куриные котлеты в мультиварке.
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