Как приготовить крабовый салат "Крыса" на Новый год 2020
Крабовый салат в виде Крысы — это оригинальное и вкусное новогоднее блюдо
Какой же праздник без крабового салата с кукурузой? Мы предлагаем оформить его в виде Крысы – символа наступающего 2020 года.
Смотрите видео, как оригинально подать традиционные новогодние салаты:
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Чтобы придать блюду свежести, можно добавить в него мелко нарезанный огурец.
Салат "Крыса" из крабовых палочек
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 142 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Кукуруза консервированная – 1/2 банки
- Яйца – 2-3 шт.
- Соль – по вкусу
- Майонез – 100 г или по вкусу
- Зелень – несколько веточек
Способ приготовления:
- Яйца отварить вкрутую: залить холодной водой, довести до кипения и варить на среднем огне 8-10 минут.
- Крабовые палочки и вареные яйца мелко нарезать.
- Помыть и порубить зелень (только листья).
- Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой.
- Все ингредиенты смешать и заправить майонезом. Салат тщательно перемешать.
Как украсить новогодний салат в виде Крысы
Выложите приготовленное блюдо на салатный лист в виде треугольника. "Уши" Крысы сделайте из ломтика плавленого сыра для сэндвичей или яичного белка, "усы" – из иголочек розмарина, а "нос" и "глаза" – из маслин.
Напомним, ранее мы рассказывали, что должно быть на праздничном столе в год Крысы. "Сегодня" также делились рецептами холодных новогодних закусок.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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