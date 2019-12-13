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Как приготовить крабовый салат "Крыса" на Новый год 2020

Крабовый салат в виде Крысы — это оригинальное и вкусное новогоднее блюдо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Салат в виде Крысы на Новый год
Салат в виде Крысы на Новый год
Фото: Depositphotos

Какой же праздник без крабового салата с кукурузой? Мы предлагаем оформить его в виде Крысы – символа наступающего 2020 года.

Смотрите видео, как оригинально подать традиционные новогодние салаты:

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Чтобы придать блюду свежести, можно добавить в него мелко нарезанный огурец.

Салат "Крыса" из крабовых палочек

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Кукуруза консервированная – 1/2 банки
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Майонез – 100 г или по вкусу
  • Зелень – несколько веточек

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую: залить холодной водой, довести до кипения и варить на среднем огне 8-10 минут.
  2. Крабовые палочки и вареные яйца мелко нарезать.
  3. Помыть и порубить зелень (только листья).
  4. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой.
  5. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом. Салат тщательно перемешать.

Как украсить новогодний салат в виде Крысы

Выложите приготовленное блюдо на салатный лист в виде треугольника. "Уши" Крысы сделайте из ломтика плавленого сыра для сэндвичей или яичного белка, "усы" – из иголочек розмарина, а "нос" и "глаза" – из маслин.

Напомним, ранее мы рассказывали, что должно быть на праздничном столе в год Крысы. "Сегодня" также делились рецептами холодных новогодних закусок.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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