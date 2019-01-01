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Как приготовить крабовый салат с кукурузой и огурцами

Быстрый и вкусный салат для праздничного стола

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Салат из крабовых палочек Фото: depositphotos.com
Салат из крабовых палочек
Фото: depositphotos.com

Салат из крабовых палочек с консервированной кукурузой, вареными яйцами и свежими огурцами – одно из самых популярных праздничных блюд, которые любят за вкус и простоту приготовления.

Крабовый салат с кукурузой и огурцом

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 240 г 
  • Яйцо куриное – 4 шт. 
  • Огурец – 5 шт. 
  • Кукуруза – 340 г консервированная
  • Майонез – по вкусу 
  • Зеленый лук или укроп – по вкусу 

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
  2. Огурцы помыть и по желанию очистить от кожицы, нарезать кубиками.
  3. Затем нарезать крабовые палочки и добавить к остальным нарезанным ингредиентам.
  4. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой, добавить кукурузу в салат.
  5. Заправить салат майонез майонезом, по желанию посолить и поперчить. Украсить нарезанной зеленью и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы, яблок и перца.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками и икрой мойвы:

огурцы крабовые палочки салат рецепт
Источник: Сегодня
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