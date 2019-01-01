Как приготовить крабовый салат с кукурузой и огурцами

Быстрый и вкусный салат для праздничного стола

Салат из крабовых палочек Фото: depositphotos.com

Салат из крабовых палочек с консервированной кукурузой, вареными яйцами и свежими огурцами – одно из самых популярных праздничных блюд, которые любят за вкус и простоту приготовления.

Крабовый салат с кукурузой и огурцом

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 240 г

Яйцо куриное – 4 шт.

Огурец – 5 шт.

Кукуруза – 340 г консервированная

Майонез – по вкусу

Зеленый лук или укроп – по вкусу

Рецепт приготовления:

Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками. Огурцы помыть и по желанию очистить от кожицы, нарезать кубиками. Затем нарезать крабовые палочки и добавить к остальным нарезанным ингредиентам. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой, добавить кукурузу в салат. Заправить салат майонез майонезом, по желанию посолить и поперчить. Украсить нарезанной зеленью и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы, яблок и перца.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками и икрой мойвы: