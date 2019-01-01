Как приготовить крабовый салат с кукурузой и огурцами
Быстрый и вкусный салат для праздничного стола
Салат из крабовых палочек с консервированной кукурузой, вареными яйцами и свежими огурцами – одно из самых популярных праздничных блюд, которые любят за вкус и простоту приготовления.
Крабовый салат с кукурузой и огурцом
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 240 г
- Яйцо куриное – 4 шт.
- Огурец – 5 шт.
- Кукуруза – 340 г консервированная
- Майонез – по вкусу
- Зеленый лук или укроп – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
- Огурцы помыть и по желанию очистить от кожицы, нарезать кубиками.
- Затем нарезать крабовые палочки и добавить к остальным нарезанным ингредиентам.
- Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой, добавить кукурузу в салат.
- Заправить салат майонез майонезом, по желанию посолить и поперчить. Украсить нарезанной зеленью и подавать.
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Источник: Сегодня