Как приготовить крем-суп из цветной капусты с мускатным орехом

Диетический рецепт супа-пюре

Суп-пюре из цветной капусты Фото: depositphotos.com

Нежный, красивый и диетический крем суп с цветной капустой. Для пикантности вы можете добавить в него несколько зубчиков чеснока, пропущенных через пресс. А чтобы сделать суп более сытным, сварите его на курином бульоне.

Крем-суп из цветной капусты

Ингредиенты:

700 г цветной капусты

200 г картофеля

200 г сливок 10%-20%

100 г лука

1 ст.л. сливочного масла

соль

перец

мускатный орех

Рецепт приготовления:

Лук почистить, мелко порезать. Картофель почистить, порезать небольшими кубиками. Цветную капусту разделить на соцветия. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло. Выложить лук и жарить 3-4 минуты до мягкости. Добавить картофель и цветную капусту. Влить столько кипятка, чтобы жидкость немного покрывала овощи. Посолить, поперчить, варить 20-25 минут до мягкости картофеля и капусты. Слить с овощей всю жидкость, сохранив два стакана отвара. Овощи переложить в стационарный блендер, влить стакан отвара. Взбить до получения однородной массы. Вернуть суп в кастрюлю, влить сливки, перемешать. Добавить щепотку мускатного ореха. Подогреть до желаемой температуры, но не кипятить. По желанию, если хочется сделать суп более жидким, добавить еще немного сохраненного отвара. Подавать суп, украсив его сухариками, соцветиями отварной цветной капусты, зеленью или жареным беконом.

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