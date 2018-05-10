Как приготовить крем-суп из цветной капусты с мускатным орехом
Диетический рецепт супа-пюре
Нежный, красивый и диетический крем суп с цветной капустой. Для пикантности вы можете добавить в него несколько зубчиков чеснока, пропущенных через пресс. А чтобы сделать суп более сытным, сварите его на курином бульоне.
Крем-суп из цветной капусты
Ингредиенты:
- 700 г цветной капусты
- 200 г картофеля
- 200 г сливок 10%-20%
- 100 г лука
- 1 ст.л. сливочного масла
- соль
- перец
- мускатный орех
Рецепт приготовления:
- Лук почистить, мелко порезать. Картофель почистить, порезать небольшими кубиками. Цветную капусту разделить на соцветия.
- В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло. Выложить лук и жарить 3-4 минуты до мягкости.
- Добавить картофель и цветную капусту. Влить столько кипятка, чтобы жидкость немного покрывала овощи. Посолить, поперчить, варить 20-25 минут до мягкости картофеля и капусты.
- Слить с овощей всю жидкость, сохранив два стакана отвара.
- Овощи переложить в стационарный блендер, влить стакан отвара. Взбить до получения однородной массы.
- Вернуть суп в кастрюлю, влить сливки, перемешать. Добавить щепотку мускатного ореха. Подогреть до желаемой температуры, но не кипятить.
- По желанию, если хочется сделать суп более жидким, добавить еще немного сохраненного отвара.
- Подавать суп, украсив его сухариками, соцветиями отварной цветной капусты, зеленью или жареным беконом.
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Источник: "Сегодня"