Как приготовить крем-суп из грибов: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт ароматного супа из лесных грибов

Крем-суп из грибов получается невероятно вкусным, ароматным и нежным. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" предлагает приготовить это французское блюдо из шампиньонов и лесных грибов. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Крем-суп из грибов

Грибной крем-суп Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 картофелина

200 г шампиньонов

200 г лесных грибов

200 г сметаны

70 г муки

150 г сливочного масла

1 луковица

Специи

Соль

По веточке розмарина и петрушки

Читайте также: Рецепт жареной молодой картошки с грибами и чесноком

Способ приготовления:

Картофель очистите, нарежьте и отварите в подсоленной воде. Жидкости в кастрюле должно быть не слишком много. Часть грибов отложите для подачи и красиво их нарежьте. Остальные произвольно порубите. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжарьте сначала грибы для подачи, переложите на тарелку. Затем обжарьте те грибы, что остались. Всыпьте муку и перемешайте. Добавьте еще кусочек сливочного масла. Лук нарежьте, добавьте к грибам и жарьте до прозрачности. Отправьте жареные грибы в кастрюлю с картофелем. Добавьте по веточке розмарина и петрушки. Потом их нужно будет вытащить. Измельчите суп блендером, перелейте в тарелку и украсьте жареными грибами.

Полезный совет

Если у вас нет свежих лесных грибов, возьмите замороженные.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп с лесными грибами, а также делились рецептом фаршированных шампиньонов с сыром и медом.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться