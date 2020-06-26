Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить крем-суп из грибов: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:22

Рецепт ароматного супа из лесных грибов

Крем-суп из грибов получается невероятно вкусным, ароматным и нежным. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" предлагает приготовить это французское блюдо из шампиньонов и лесных грибов. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Крем-суп из грибов

Грибной крем-суп
Грибной крем-суп
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 картофелина
  • 200 г шампиньонов
  • 200 г лесных грибов
  • 200 г сметаны
  • 70 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 1 луковица
  • Специи
  • Соль
  • По веточке розмарина и петрушки

Читайте также:
Рецепт жареной молодой картошки с грибами и чесноком

Способ приготовления:

  1. Картофель очистите, нарежьте и отварите в подсоленной воде. Жидкости в кастрюле должно быть не слишком много.
  2. Часть грибов отложите для подачи и красиво их нарежьте. Остальные произвольно порубите.
  3. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжарьте сначала грибы для подачи, переложите на тарелку.
  4. Затем обжарьте те грибы, что остались. Всыпьте муку и перемешайте. Добавьте еще кусочек сливочного масла.
  5. Лук нарежьте, добавьте к грибам и жарьте до прозрачности.
  6. Отправьте жареные грибы в кастрюлю с картофелем. Добавьте по веточке розмарина и петрушки. Потом их нужно будет вытащить.
  7. Измельчите суп блендером, перелейте в тарелку и украсьте жареными грибами.

Полезный совет

Если у вас нет свежих лесных грибов, возьмите замороженные.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп с лесными грибами, а также делились рецептом фаршированных шампиньонов с сыром и медом.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт быстрого крамбла с абрикосами и корицей Петров пост-2020: рецепт ленивых вареников с грибами Как сделать матча латте в домашних условиях Как приготовить блины со щавелем: пошаговый рецепт от Григория Германа
грибы суп крем-суп рецепт Григорий Герман
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Публика «раскусила» секрет неувядаемой молодости 73-летней Ротару
Публика «раскусила» секрет неувядаемой молодости 73-летней Ротару
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других

Популярные статьи

Сегодня, 13:25Афиша

Ариане Гранде – 27! Лучшие песни эпатажной артистки

Сегодня, 05:56Fun

Мужчина засунул руку в пасть акулы: появилось видео курьезного случая на пляже

Вчера, 14:00Travel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Вчера, 05:55Fun

Просто волшебство: две незнакомые девушки с одинаковой внешностью встретились на пляже, фото

Вчера, 05:05Fun

25 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

24 июняТехно

Найдено доказательство существования океана глубоко под землей

24 июняПсихология

Три главных закона Вселенной, которые работают для всех и всегда

24 июняШоу-бизнес

Обвинил в смерти парня: отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель рассказал детали похорон

24 июняШоу-бизнес

Сын Виктора Павлика сделал новое заявление о своей онкологии

24 июняТехно

Xiaomi выпустила лучший дешевый смартфон 2020 года

24 июняTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

24 июняFun

Турист снимал свою подругу на видео и неожиданно заметил возле нее огромного хищника

24 июняТехно

Вселенская авария: Черная дыра столкнулась с необъяснимым объектом

24 июняWellness

Первая помощь при отравлении едой: чего категорически нельзя делать

24 июняFood

Как приготовить классический соус бешамель

24 июняFun

Мужчина сделал фото во время отдыха и удивился, когда рассмотрел фон

Новости партнеров

З якою групою крові люди найрідше інфікуються коронавірусом
З якою групою крові люди найрідше інфікуються коронавірусом
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Лишняя жидкость? Медик рассказал, как избавиться от отечности
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять