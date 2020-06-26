Как приготовить крем-суп из грибов: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт ароматного супа из лесных грибов
Крем-суп из грибов получается невероятно вкусным, ароматным и нежным. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" предлагает приготовить это французское блюдо из шампиньонов и лесных грибов. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Крем-суп из грибов
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 картофелина
- 200 г шампиньонов
- 200 г лесных грибов
- 200 г сметаны
- 70 г муки
- 150 г сливочного масла
- 1 луковица
- Специи
- Соль
- По веточке розмарина и петрушки
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Способ приготовления:
- Картофель очистите, нарежьте и отварите в подсоленной воде. Жидкости в кастрюле должно быть не слишком много.
- Часть грибов отложите для подачи и красиво их нарежьте. Остальные произвольно порубите.
- Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжарьте сначала грибы для подачи, переложите на тарелку.
- Затем обжарьте те грибы, что остались. Всыпьте муку и перемешайте. Добавьте еще кусочек сливочного масла.
- Лук нарежьте, добавьте к грибам и жарьте до прозрачности.
- Отправьте жареные грибы в кастрюлю с картофелем. Добавьте по веточке розмарина и петрушки. Потом их нужно будет вытащить.
- Измельчите суп блендером, перелейте в тарелку и украсьте жареными грибами.
Полезный совет
Если у вас нет свежих лесных грибов, возьмите замороженные.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп с лесными грибами, а также делились рецептом фаршированных шампиньонов с сыром и медом.
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